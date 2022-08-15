Хромать — не строить

Джо Байден рискует стать «хромой уткой» уже в середине первого президентского срока. Как сообщила в интервью The New York Times член Палаты представителей от демократов Кэролин Мэлони, американский лидер не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Ранее в американских СМИ появилась информация о сильном беспокойстве жены хозяина Овального кабинета Джилл о здоровье мужа из-за чрезмерной нагрузки. Также в прессе, традиционно симпатизирующей демократам, периодически появляются призывы к главе Белого дома объявить об отказе баллотироваться и дать возможность другим кандидатам начать кампанию уже сейчас. У этого, впрочем, есть один большой минус: Конгресс зачастую перестает конструктивно взаимодействовать с главой государства, который вскоре перестанет руководить страной. Тем более что в ноябре велика вероятность перехода законодательного органа США под контроль Республиканской партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока Джо Байден проводит отпуск на велосипеде, в его партии все громче раздаются голоса за то, чтобы президент США не выдвигался на второй срок

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Пока Джо Байден проводит отпуск на велосипеде, в его партии все громче раздаются голоса за то, чтобы президент США не выдвигался на второй срок

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Джо Байден, наконец поборовший COVID-19, в конце прошлой недели уехал с семьей в отпуск. Как сообщил телеканал NBC, президент вместе с родными с 11 августа находится на острове Киауа в Южной Каролине. И пока американский лидер, на семь дней покинув Вашингтон, наслаждается купанием, гольфом и велосипедными прогулками, в Демократической партии заговорили, что в 2024 году глава Белого дома собирается покинуть Вашингтон окончательно.

Учитывая возраст — 20 ноября 2024 года Джо Байдену исполнится 82 года,— состояние здоровья и явные проблемы с популярностью даже среди демократического электората, слухи о намерении действующего президента не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах ходили давно. Однако всякий раз пресс-служба Белого дома исправно их пресекала, уверяя, что американский лидер полон решимости идти на второй срок.

Но 13 августа в The New York Times вышло интервью конгрессвумен от демократов Кэролин Мэлони, где ее спросили: «Должен ли Байден снова участвовать в гонке?» «Не под запись. Он не собирается баллотироваться снова»,— ответила политик. «Нет, под запись»,— настояла журналистка Джоти Тоттам. «Под запись? Нет, он не должен снова баллотироваться»,— сказала член нижней палаты Конгресса.

Откровение госпожи Мэлони стало первым публичным признанием кого-то из официальных представителей Демократической партии. Конечно, ее высказывание можно интерпретировать и как частное мнение, поскольку политик не пояснила, откуда у нее такая информация.

Однако ремарка «не под запись» и подтверждение слов после проявления настойчивости со стороны журналистки сигнализируют, скорее, об обратном — в партии, как бы открыто ни поддерживали президента, явно обеспокоены перспективами надвигающегося 2024 года.

Не в пользу главы Белого дома говорят и недавние сообщения в CNN, где со ссылкой на источники рассказывалось о сильном беспокойстве Джилл Байден о здоровье своего супруга. По информации телеканала, первая леди переживает, как на муже скажутся последствия COVID-19, а также «через что он проходит», начиная с вероятно провальных для демократов промежуточных выборов в Конгресс и заканчивая конфликтом на Украине.

Между тем в СМИ периодически появляются материалы, в которых авторы либо объясняют, почему Джо Байдену не стоит идти на второй срок, либо и вовсе призывают его публично отказаться от таких планов. Так, в конце июля в The Washington Post вышла колонка бывшего издателя New York Newsday и экс-начальника штаба мэра Нью-Йорка Джона Линдси Стивена Изенберга, озаглавленная: «Уходи, Джо, уходи! Байден мог бы спасти промежуточные выборы, пообещав ограничиться одним сроком». По мнению автора, публичный отказ от выдвижения в 2024-м позволит лишить грядущие 8 ноября выборы в Конгресс неофициального статуса «референдума по деятельности администрации». Таким образом, голосуя за Демократическую партию, избиратели будут исходить из обещаний и перспективы решения реальных проблем страны, а не держать в уме низкие рейтинги действующего президента.

Ранее колумнистка USA Today Джилл Лоуренс также призывала главу Белого дома не баллотироваться на второй срок, заявив, что предоставление возможности «более молодым демократам выдвинуться в 2024 году было бы ценным подарком для его партии».

Впрочем, как пояснил в статье для The Conversation профессор политологии в Государственном университете Техаса Майкл Фабер, в случае публичного отказа от попытки переизбрания Джо Байден не избежит превращения в «хромую утку». Он напомнил, что последний раз действующий президент объявлял о намерении не идти на второй срок в 1968 году. Это сделал Линдон Джонсон, который и так к тому моменту растерял общественную и партийную поддержку из-за войны во Вьетнаме. Всего американская история знает лишь три примера, когда глава государства на первом сроке отказывался от борьбы за переизбрание. Такое решение Джо Байдена и вправду развяжет руки потенциальным кандидатам от демократов, не желающим выставляться в 2024-м против президента от своей партии. И они смогут начать избирательную кампанию заранее. Однако на этом плюсы, пожалуй, и заканчиваются.

Майкл Фабер напомнил, что последний год второго срока президента Барака Обамы — кстати, по-прежнему популярного среди демократов — запомнился тем, что Конгресс, контролируемый республиканцами, не имел никакой мотивации сотрудничать с уходящим президентом и блокировал буквально все его инициативы.

Впрочем, Джо Байден в любом случае после промежуточных выборов 8 ноября рискует оказаться в подобной ситуации — пока все прогнозы сулят Демократической партии поражение в Палате представителей и, возможно, переход под контроль республиканцев Сената.

Представители «Великой Старой Партии» уже предвкушают победу и грозят президенту запуском процедуры импичмента. Памятуя о двух попытках своих оппонентов через импичмент убрать из Белого дома Дональда Трампа, вряд ли стоит сомневаться, что среди республиканцев найдутся желающие отыграться на Джо Байдене.

В этом случае добровольное наделение себя статусом «хромой утки» лишь усугубит положение президента. У республиканцев не будет никаких причин сотрудничать с администрацией, зато появится масса поводов максимально торпедировать курс действующего лидера Америки, расчищая кому-то из однопартийцев дорогу к Белому дому. Другое дело, что, как шепчутся в демократических кругах, возраст, низкие рейтинги, а также общее состояние попадающего в нелепые ситуации президента и так делают из него «хромую утку». Но как выбраться из этой ловушки, не расписавшись в ошибочности сделанной в 2020 году ставки на Джо Байдена, боссы Демократической партии пока, видимо, не знают.

Алексей Забродин