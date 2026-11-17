Конституционный суд встал на сторону футболиста Сафонова в деле об алиментах
Конституционный суд встал на сторону футболиста клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова в деле о перерасчете размера алиментов. Спортсмен попросил определить размер этих выплат в твердой денежной сумме, а не по норме Семейного кодекса РФ (1/4 заработка). Он заявил, что четвертая доля его заработка несоразмерна требованиям ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда.
Футболист обратился в высшую инстанцию в июле 2026 года. Он указал, что развелся с супругой в 2021 году, а в 2024 году Никулинский районный суд Москвы взыскал с него алименты на содержание их общей дочери в размере 25% заработка. Зарплата футболиста составляла от 8 млн до 12,5 млн руб. ежемесячно. За несколько лет на содержание дочери он перечислил 90 млн руб. Он попросил суд утвердить конкретную сумму алиментов, соразмерную доходам его бывшей супруги. Однако ему отказали во всех инстанциях.
Слушание дела по жалобе господина Сафонова в Конституционном суде состоялось 8 октября. «Автоматический расчет алиментов в долях от сверхвысоких доходов без возможности иного порядка исчисления... лишает их плательщика имущества сверх того, что обусловлено конституционным предназначением алиментов. При недобросовестности родителя, получающего в распоряжение эти выплаты, такой подход может вести к нецелевому использованию алиментов»,— сообщила пресс-служба суда.
Доходы выше 200 тыс. рублей в месяц относятся к высоким и подлежат налогообложению по повышенным ставкам. Так, превышающая эту отметку сумма алиментов должна рассматриваться судом как достаточная для удовлетворения потребностей ребенка, отметила пресс-служба. Дело футболиста будут пересматривать.