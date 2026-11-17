Футболист обратился в высшую инстанцию в июле 2026 года. Он указал, что развелся с супругой в 2021 году, а в 2024 году Никулинский районный суд Москвы взыскал с него алименты на содержание их общей дочери в размере 25% заработка. Зарплата футболиста составляла от 8 млн до 12,5 млн руб. ежемесячно. За несколько лет на содержание дочери он перечислил 90 млн руб. Он попросил суд утвердить конкретную сумму алиментов, соразмерную доходам его бывшей супруги. Однако ему отказали во всех инстанциях.