В Коста-Рике впервые за 25 лет убит журналист
16 ноября в Коста-Рике застрелили журналиста Камило Родригеса, получившего известность благодаря публикациям о наркоторговле и коррупции. Как сообщает Reuters, это первое убийство журналиста в стране почти за 25 лет.
Инцидент произошел неподалеку от столицы страны Сан-Хосе. По предварительным сообщениям, люди на мотоцикле подъехали к автомобилю Камило Родригеса, произвели несколько выстрелов и скрылись. Власти заявили о том, что журналист скончался от множественных пулевых ранений, и «картина преступления напоминает заказное убийство». По мнению следователей, оно может быть связано с публикациями господина Родригеса. Сообщается, что он за последние два года многократно сообщал о поступающих ему угрозах, но отказался присоединиться к программе защиты жертв и свидетелей.
Как отмечает Reuters, убийство произошло в условиях роста связанной с наркотиками преступности в стране, долгое время считавшейся одной наиболее благополучных в Центральной Америке. Уровень убийств в Коста-Рике удвоился с 2013 по 2023 год.