Инцидент произошел неподалеку от столицы страны Сан-Хосе. По предварительным сообщениям, люди на мотоцикле подъехали к автомобилю Камило Родригеса, произвели несколько выстрелов и скрылись. Власти заявили о том, что журналист скончался от множественных пулевых ранений, и «картина преступления напоминает заказное убийство». По мнению следователей, оно может быть связано с публикациями господина Родригеса. Сообщается, что он за последние два года многократно сообщал о поступающих ему угрозах, но отказался присоединиться к программе защиты жертв и свидетелей.