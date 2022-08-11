Перетрампивший Трампа

Атаки на Дональда Трампа со стороны администрации и судебной системы США заставили Республиканскую партию консолидироваться вокруг фигуры экс-президента. За него вступились не только сторонники, но и давние оппоненты в партии. При этом ситуация может сыграть на руку губернатору Флориды Рону Десантису, которого сначала называли главным потенциальным конкурентом Дональда Трампа за право побороться за Белый дом, а теперь считают человеком, который при необходимости сможет успешно выступить на выборах вместо него. По мнению ряда стратегов из Демократической партии, Рон Десантис, являющийся почти что «политическим двойником» господина Трампа, гораздо опаснее экс-президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рон Десантис

Фото: Octavio Jones/File Photo, Reuters Рон Десантис

Фото: Octavio Jones/File Photo, Reuters

Крестовый поход американского правосудия против Дональда Трампа сплотил вокруг него республиканцев. Они обещают отыграться за недавние обыски в резиденции экс-президента, а также за другие расследования, которые проводятся в отношении него федеральными властями и на уровне штата Нью-Йорк. В первом случае бывшего главу Белого дома подозревают в пособничестве штурму Капитолия, а во втором — в уклонении от уплаты налогов.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти обещает: в случае победы его соратников на ноябрьских выборах Минюсту придется ответить за атаки на Дональда Трампа.

В защиту 45-го президента США выступает и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, о котором экс-президент нелестно отзывался в своей речи на съезде консерваторов в прошлую субботу. «Генеральный прокурор (Меррик.— “Ъ”) Гарланд и Минюст наконец должны дать ответы американскому народу и обязаны сделать это незамедлительно»,— прокомментировал господин Макконнелл ситуацию вокруг недавних обысков во флоридской резиденции Дональда Трампа (источники агентства AP, напомним, рассказывали, что обыски связаны с расследованием возможной халатности экс-президента в части обращения с секретной информацией).

Помимо Минюста, республиканцы грозят пойти в атаку и на президента Джо Байдена. Они не скрывают своих реваншистских настроений и планируют воспользоваться расследованием, которое ведется в отношении бизнес-деятельности его сына Хантера.

Эти расследования республиканцы намерены использовать как доказательную базу против самого Джо Байдена. Ведь именно президент США не раз упоминался в переписке Хантера Байдена с деловыми партнерами как «большой парень», и ему была положена «доля», уверены они. «Похоже, что президент тоже замешан, и нам придется это изучить»,— цитирует издание Politico конгрессмена Гленна Гротмана. В случае победы республиканцев на выборах он, как ожидается, возглавит парламентское расследование в отношении Хантера Байдена.

Важно, что и ближайший потенциальный конкурент Дональда Трампа в битве за президентскую номинацию Рон Десантис тоже активно критикует Минюст и ФБР, поддерживая Дональда Трампа и словом, и делом. Именно губернатор Десантис, согласно опросу на недавнем съезде консерваторов, будет абсолютным лидером в борьбе за выдвижение, в случае если Дональд Трамп не сможет участвовать в президентской гонке. Его при таком стечении обстоятельств готовы поддержать 65% респондентов.

Агентство Bloomberg сообщает, что в течение августа господин Десантис примет участие в четырех митингах в поддержку республиканских кандидатов, в том числе тех, кто получил одобрение со стороны бывшего президента. Эти выступления будут проходить под слоганом «Объединяйся и побеждай». Инициатором акции выступила консервативная студенческая группа Turning Point («Поворотный момент»). Митинги с участием господина Десантиса пройдут в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Пенсильвании.

Зажечь звезду Рона Десантиса на политическом небосклоне, кстати, помог именно Дональд Трамп.

Многие жители Флориды, голосуя на губернаторских выборах 2018 года за господина Десантиса, по сути, отдавали голоса в поддержку политического курса президента Трампа. Впрочем, списывать все заслуги и достижения политика только на это нельзя. Господин Десантис — выпускник Йельского университета и Гарвардской школы права. После завершения обучения он был юрисконсультом спецгруппы SEAL («морские котики») ВМС США в рамках военной операции в Ираке. До избрания губернатором господин Десантис несколько лет представлял один из округов Флориды в Палате представителей.

Во главе с молодым губернатором, которому всего 43 года, Флорида стала одним из центров республиканского сопротивления. Господин Десантис уже успел столкнуться с американскими корпорациями и школьными советами, защищая права родителей контролировать учебную программу детей. На прошлой неделе он объявил, что отстраняет государственного прокурора-демократа Эндрю Уорена за отказ обеспечить соблюдение некоторых законов штата, включая запрет на аборт после 15-й недели беременности. К слову, сейчас тема абортов в США — очень горячая, и даже Дональд Трамп обошел ее стороной в своей речи на съезде консерваторов. Глава Флориды же тут, похоже, оказался смелее.

В целом Рон Десантис за недолгий срок в губернаторском кресле успел ударить практически по всем болевым точкам демократов, начиная от абортов и заканчивая нелегальной эмиграцией. При этом если по поводу участия в кампании-2024 политик пока молчит, то о возможном противнике, нынешнем президенте, говорит охотно. Критика Джо Байдена и его администрации — любимый конек губернатора Флориды. Так, комментируя позитивный ПЦР-тест президента, он заявлял, что желает «президенту скорейшего выздоровления от коронавируса, а Америке — скорейшего выздоровления от Байдена».

Активность губернатора Флориды уже заставила некоторых стратегов Демократической партии в Вашингтоне задаться вопросом, не слишком ли уж однопартийцы сконцентрированы на борьбе с Дональдом Трампом и не пора ли уже пойти против не менее опасного республиканского политика.

«Для меня Десантис — более пугающая перспектива. Он более умная версия Трампа, он намного более дальновиден в подходах, его не связывают по рукам и ногам сотни судебных исков»,— отметил в беседе с изданием The Hill на условиях анонимности один из демократических стратегов. «Что для меня необъяснимо, так это то, почему не только Джо Байден, но и весь демократический истеблишмент не пытается вывести его из борьбы сейчас, в гонке за пост губернатора (в ноябре этого года господину Десантису предстоит переизбираться.— “Ъ”)»,— заявил тому же изданию Фернанд Аманди, социолог и консультант из Майами, чья компания помогала Бараку Обаме на президентских выборах в 2008 и 2012 годах. «Десантис чувствует вседозволенность. У него нет стыда. Он ведет себя как человек, который ни перед кем не несет ответственности»,— возмутился собеседник издания.

Адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Майкл Эдвардс в беседе с “Ъ” отметил, что к президентским амбициям губернатора Флориды следует относиться очень серьезно. Однако на текущем этапе лучший подход для президента Джо Байдена, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы сосредоточиться на своей собственной повестке и незавершенной работе, которую планирует доделать его администрация. Разговоры же о том, что губернатор Флориды опаснее Дональда Трампа, по словам собеседника “Ъ”, не имеют пока большого значения: политические позиции Рона Десантиса и Дональда Трампа очень схожи.

Отметим, что самого господина Трампа, похоже, беспокоят возможные президентские амбиции и активность Рона Десантиса. По сообщениям американских СМИ, ссылающихся на источники, экс-президент не раз «ворчал», что губернатор Флориды не заявлял о том, что не будет вступать с ним в открытое противостояние. Рон Десантис по этому поводу по-прежнему отмалчивается и говорит, что его заботит больше 2022 год. Впрочем, согласно последним опросам, на губернаторских выборах господин Десантис победит с большим отрывом.

Екатерина Мур, Вашингтон