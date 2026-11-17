Советник Аксенова исключил перебои в поставках из-за атак на Крымский мост
Крымский мост практически не используется для поставок продовольствия, товаров и топлива на полуостров, заявил Олег Крючков, советник главы Крыма Сергея Аксенова. Господин Крючков заверил, что атаки на мост не нарушили логистические цепочки поставок. По словам чиновника, по мосту в основном передвигались автомобили и автобусы.
Крымский мост два дня подряд подвергался атакам ВСУ. 16 ноября Кремль говорил, что мост получил незначительные повреждения. 17 ноября мост снова был атакован, движение по нему приостановлено. В СКР заявили, что «есть повреждения конструкции» моста, но подробности о повреждениях власти пока не приводят.