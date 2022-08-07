До штурма Капитолия осталось три месяца

В то время как до промежуточных выборов в Конгресс США осталось ровно три месяца, рейтинги президента Джо Байдена продолжают пребывать в отрицательной зоне, что неизбежно отражается на перспективах Демократической партии. Согласно последним опросам, поддержка работы главы Белого дома колеблется между 38% и 40%. При этом лишь 16–26% американцев считают, что страна движется в правильном направлении. Такое положение дел сулит демократам потерю контроля над Палатой представителей и возможный переход Сената в руки республиканцев, показывает прогноз американского издания Politico. Хотя с верхней палатой маятник может качнуться в любую сторону, считают в экспертном сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Reuters

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые зачастую называют референдумом по оценке работы действующей администрации. После Второй мировой войны лишь однажды партии президента удалось заполучить большинство в обеих палатах — в 2002 году взять под контроль весь Конгресс получилось у республиканцев при Джордже Буше-младшем. И только в пяти случаях партия, заправлявшая в Белом доме, смогла завоевать большинство либо в Сенате, либо в Палате представителей.

С этой точки зрения прогнозы, сулящие демократам поражение в 2022 году, вполне ожидаемы.

Другое дело, что после штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа экспертное сообщество предрекало Республиканской партии роль аутсайдера на несколько избирательных циклов вперед.

Однако пошатнувшаяся американская политическая система смогла прийти в равновесие, и уже ни о каком всевластии демократов никто всерьез не рассуждает.

В ноябре будут разыграны все 435 мест в Палате представителей и 34 кресла в Сенате. Учитывая, что сегодня и законодательная, и исполнительная ветви власти полностью контролируются Демократической партией, рейтинги — будь то президента, деятельности Конгресса или движения страны в правильном или неправильном направлении — благоприятствуют республиканцам.

Наиболее пристальное внимание традиционно приковано к показателям главы Белого дома. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, деятельностью Джо Байдена удовлетворены 38% американцев, недовольны 57%. Три недели назад Reuters/Ipsos зафиксировали одобрение президента на уровне 36%. Если вспомнить, что демократ заступал на пост 20 января 2021 года с внушительной поддержкой от 57% до 63%, нынешняя «прибавка» выглядит слабым утешением.

Между тем всего 17% граждан США считают, что страна движется в правильном направлении, показывает исследование тех же Reuters/Ipsos. Согласно опросу Politico/Morning Consult, таких американцев 26%, при этом в ошибочности курса уверены 70%. У Reuters/Ipsos этот показатель вышел на уровень 74%.

С одобрением работы Конгресса дела обстоят еще хуже: по данным Economist/YouGov (.pdf), лишь 18% граждан США одобряют деятельность законодателей.

Проблемы у Демократической партии, впрочем, начались не вчера. Если в первые месяцы своего срока президент при поддержке соратников активно и вполне успешно боролся с пандемией коронавируса, сваливая различные неурядицы на наследие республиканцев и Дональда Трампа, то с августа 2021 года ситуация начала меняться. Первым ударом стал неудачный вывод войск из Афганистана. Затем Штаты накрыла очередная волна COVID-19, а с февраля 2022 года в Вашингтоне на полную мощь заработал санкционный станок против России из-за боевых действий на Украине.

Как итог, в июне в США была зафиксирована рекордная за четыре десятилетия инфляция в 9,1% в годовом измерении. При этом если разбивать рост цен на категории, то, например, стоимость продуктов подскочила на 10,4%, новых автомобилей — на 11,4%, а хедлайнером недовольства американцев стал бензин — с марта 1980 года топливо подорожало почти на 60%, побив все рекорды.

Впрочем, согласно данным аналитической некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин снижаются уже седьмую неделю подряд, откатившись от июньских пиков и к 3 августа приблизившись к $4,16 за галлон (3,8 л). Правда, это все еще значительно выше, чем под конец президентства Дональда Трампа,— в январе 2021 года галлон топлива продавался за $2,38. Этот факт подтверждает некорректность попыток Джо Байдена объяснить столь бурный рост стоимости бензина вынужденными санкциями против Москвы. Меры в отношении российских энергоресурсов, безусловно, сказались на подорожании, однако негативная тенденция наметилась почти сразу после прихода в Белый дом демократа. Объявленная политика по ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, а также частичное закрытие добычи и разведки традиционных энергоресурсов и без рестрикций ударили по карманам американских автовладельцев.

Сейчас демократы во главе с Джо Байденом оказались в положении, когда сделать что-то для существенного снижения инфляции за три месяца до выборов практически невозможно.

И как бы ни пытался хозяин Овального кабинета оправдать экономические трудности поддержкой Украины, на большую часть избирателей, как известно, «голосующих кошельком», подобные объяснительные вряд ли повлияют.

Недавний опрос Morning Consult показал: меньше половины американцев — 42% — считают, что США должны нести ответственность за защиту Украины. Среди демократов этот показатель выше — 55%, среди республиканцев — 33%. Впрочем, важнее всего тот факт, что среди независимых избирателей, зачастую решающих исход гонки, за дальнейшую поддержку Киева любой ценой выступают 35%. И хотя внешняя политика обычно играет второстепенную роль в предпочтениях на выборах, представители Республиканской партии прагматично используют нынешнюю ситуацию в своих интересах.

Как пояснил “Ъ” профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Андерс Ослунд, именно исторически высокая инфляция станет определяющим фактором нынешней кампании. По его словам, «действующего президента будут винить за это, даже если почва была подготовлена администрацией Трампа и двухпартийными решениями по налоговому стимулированию». Кроме того, образ нынешнего лидера США, которого «хотя никто и не ненавидит, но и не считает сильным и решительным», влияет на рейтинги партии в целом.

Пока все идет к тому, что контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам. Будущее Сената менее прогнозируемо, уверен Андерс Ослунд. Согласно правилам, сенаторы избираются на шесть лет, однако каждые два года палата, состоящая из 100 членов и председателя в лице вице-президента США, обновляется на треть. В этом году республиканцам предстоит защитить 20 из 34 оспариваемых мандатов, демократам — 14. Другими словами, чтобы завоевать большинство, Республиканской партии необходимо не только взять «свое», но и отвоевать хотя бы один демократический округ. Демократам же достаточно удержать ранее полученные мандаты.

По мнению Андерса Ослунда, скорректировать настроения в пользу демократов могут недавние скандальные решения Верховного суда, где доминируют консерваторы (официально члены Верховного суда не состоят в партиях),— о резком ограничении абортов в США и о либерализации владения оружием. Впрочем, насколько это скажется на предпочтениях, сказать пока трудно. Согласно прогнозу американского издания Politico, шансы взять Сенат сейчас несколько лучше у республиканцев, Палата представителей же «наиболее вероятно» перейдет под их контроль.

Алексей Забродин