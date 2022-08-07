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Коммерсантъ FM
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До штурма Капитолия осталось три месяца

С чем республиканцы и демократы подходят к промежуточным выборам в Конгресс США

В то время как до промежуточных выборов в Конгресс США осталось ровно три месяца, рейтинги президента Джо Байдена продолжают пребывать в отрицательной зоне, что неизбежно отражается на перспективах Демократической партии. Согласно последним опросам, поддержка работы главы Белого дома колеблется между 38% и 40%. При этом лишь 16–26% американцев считают, что страна движется в правильном направлении. Такое положение дел сулит демократам потерю контроля над Палатой представителей и возможный переход Сената в руки республиканцев, показывает прогноз американского издания Politico. Хотя с верхней палатой маятник может качнуться в любую сторону, считают в экспертном сообществе.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Reuters

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые зачастую называют референдумом по оценке работы действующей администрации. После Второй мировой войны лишь однажды партии президента удалось заполучить большинство в обеих палатах — в 2002 году взять под контроль весь Конгресс получилось у республиканцев при Джордже Буше-младшем. И только в пяти случаях партия, заправлявшая в Белом доме, смогла завоевать большинство либо в Сенате, либо в Палате представителей.

С этой точки зрения прогнозы, сулящие демократам поражение в 2022 году, вполне ожидаемы.

Другое дело, что после штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа экспертное сообщество предрекало Республиканской партии роль аутсайдера на несколько избирательных циклов вперед.

Однако пошатнувшаяся американская политическая система смогла прийти в равновесие, и уже ни о каком всевластии демократов никто всерьез не рассуждает.

В ноябре будут разыграны все 435 мест в Палате представителей и 34 кресла в Сенате. Учитывая, что сегодня и законодательная, и исполнительная ветви власти полностью контролируются Демократической партией, рейтинги — будь то президента, деятельности Конгресса или движения страны в правильном или неправильном направлении — благоприятствуют республиканцам.

Наиболее пристальное внимание традиционно приковано к показателям главы Белого дома. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, деятельностью Джо Байдена удовлетворены 38% американцев, недовольны 57%. Три недели назад Reuters/Ipsos зафиксировали одобрение президента на уровне 36%. Если вспомнить, что демократ заступал на пост 20 января 2021 года с внушительной поддержкой от 57% до 63%, нынешняя «прибавка» выглядит слабым утешением.

Между тем всего 17% граждан США считают, что страна движется в правильном направлении, показывает исследование тех же Reuters/Ipsos. Согласно опросу Politico/Morning Consult, таких американцев 26%, при этом в ошибочности курса уверены 70%. У Reuters/Ipsos этот показатель вышел на уровень 74%.

С одобрением работы Конгресса дела обстоят еще хуже: по данным Economist/YouGov (.pdf), лишь 18% граждан США одобряют деятельность законодателей.

Проблемы у Демократической партии, впрочем, начались не вчера. Если в первые месяцы своего срока президент при поддержке соратников активно и вполне успешно боролся с пандемией коронавируса, сваливая различные неурядицы на наследие республиканцев и Дональда Трампа, то с августа 2021 года ситуация начала меняться. Первым ударом стал неудачный вывод войск из Афганистана. Затем Штаты накрыла очередная волна COVID-19, а с февраля 2022 года в Вашингтоне на полную мощь заработал санкционный станок против России из-за боевых действий на Украине.

Как итог, в июне в США была зафиксирована рекордная за четыре десятилетия инфляция в 9,1% в годовом измерении. При этом если разбивать рост цен на категории, то, например, стоимость продуктов подскочила на 10,4%, новых автомобилей — на 11,4%, а хедлайнером недовольства американцев стал бензин — с марта 1980 года топливо подорожало почти на 60%, побив все рекорды.

Сможет ли новая альтернативная партия США стать частью политического истеблишмента

Впрочем, согласно данным аналитической некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин снижаются уже седьмую неделю подряд, откатившись от июньских пиков и к 3 августа приблизившись к $4,16 за галлон (3,8 л). Правда, это все еще значительно выше, чем под конец президентства Дональда Трампа,— в январе 2021 года галлон топлива продавался за $2,38. Этот факт подтверждает некорректность попыток Джо Байдена объяснить столь бурный рост стоимости бензина вынужденными санкциями против Москвы. Меры в отношении российских энергоресурсов, безусловно, сказались на подорожании, однако негативная тенденция наметилась почти сразу после прихода в Белый дом демократа. Объявленная политика по ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, а также частичное закрытие добычи и разведки традиционных энергоресурсов и без рестрикций ударили по карманам американских автовладельцев.

Сейчас демократы во главе с Джо Байденом оказались в положении, когда сделать что-то для существенного снижения инфляции за три месяца до выборов практически невозможно.

И как бы ни пытался хозяин Овального кабинета оправдать экономические трудности поддержкой Украины, на большую часть избирателей, как известно, «голосующих кошельком», подобные объяснительные вряд ли повлияют.

Недавний опрос Morning Consult показал: меньше половины американцев — 42% — считают, что США должны нести ответственность за защиту Украины. Среди демократов этот показатель выше — 55%, среди республиканцев — 33%. Впрочем, важнее всего тот факт, что среди независимых избирателей, зачастую решающих исход гонки, за дальнейшую поддержку Киева любой ценой выступают 35%. И хотя внешняя политика обычно играет второстепенную роль в предпочтениях на выборах, представители Республиканской партии прагматично используют нынешнюю ситуацию в своих интересах.

Как пояснил “Ъ” профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Андерс Ослунд, именно исторически высокая инфляция станет определяющим фактором нынешней кампании. По его словам, «действующего президента будут винить за это, даже если почва была подготовлена администрацией Трампа и двухпартийными решениями по налоговому стимулированию». Кроме того, образ нынешнего лидера США, которого «хотя никто и не ненавидит, но и не считает сильным и решительным», влияет на рейтинги партии в целом.

Так и неясно, собирается ли Трамп баллотироваться в президенты

Пока все идет к тому, что контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам. Будущее Сената менее прогнозируемо, уверен Андерс Ослунд. Согласно правилам, сенаторы избираются на шесть лет, однако каждые два года палата, состоящая из 100 членов и председателя в лице вице-президента США, обновляется на треть. В этом году республиканцам предстоит защитить 20 из 34 оспариваемых мандатов, демократам — 14. Другими словами, чтобы завоевать большинство, Республиканской партии необходимо не только взять «свое», но и отвоевать хотя бы один демократический округ. Демократам же достаточно удержать ранее полученные мандаты.

По мнению Андерса Ослунда, скорректировать настроения в пользу демократов могут недавние скандальные решения Верховного суда, где доминируют консерваторы (официально члены Верховного суда не состоят в партиях),— о резком ограничении абортов в США и о либерализации владения оружием. Впрочем, насколько это скажется на предпочтениях, сказать пока трудно. Согласно прогнозу американского издания Politico, шансы взять Сенат сейчас несколько лучше у республиканцев, Палата представителей же «наиболее вероятно» перейдет под их контроль.

Алексей Забродин

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