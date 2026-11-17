Российский боец Александр Волков продлил контракт с UFC
Боец Александр Волков подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Иван Банников.
Условия и срок соглашения не разглашаются. Российский боец смешанных единоборств выступает в чемпионате с 2016 года. В рейтинге тяжеловесов UFC он занимает второе место.
В последнем поединке 38-летний Александр Волков единогласным решением судей победил своего соотечественника Ризвана Куниева на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на счету бойца 41 победа и 11 поражений.