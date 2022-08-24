Тайсон Фьюри набил себе цену

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал условия, на которых он готов драться с обладателем поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Александром Усиком. Запросы британца впечатляющие. Он хочет за свое участие в бою £500 млн, а также требует, чтобы все, кто заинтересован в организации крупнейшего боксерского события за последние два десятка лет, вышли с конкретными юридически обязывающими предложениями не позднее 1 сентября. В противном случае Фьюри грозится окончательно уйти в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри: «Я готов вернуться на ринг, но это должно стоить неприлично много»

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters Тайсон Фьюри: «Я готов вернуться на ринг, но это должно стоить неприлично много»

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

В среду обладатель пояса WBС Тайсон Фьюри в присущей ему эпатажной манере назвал свои условия участия в бою против чемпиона IBF, WBA и WBO Александра Усика. Напомним, что в минувший уикенд украинский боец защитил принадлежащие ему титулы, одержав победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа.

34-летний Тайсон Фьюри разместил в соцсетях заявление о том, что не намерен долго ждать организации боя. Больше того, он установил дедлайн — 1 сентября. До этой даты, по его мнению, ключевые параметры будущего матча должны быть согласованы. Отметим также, что WBC, в свою очередь, также установил дедлайн — уже для Тайсона Фьюри. От него потребовали не позднее пятницы определиться, будет ли он еще драться. Дело в том, что весной, после победы над Диллианом Уайтом, Фьюри объявил о завершении карьеры. Впрочем, он делал это и ранее, так что всерьез его слова мало кто воспринимал.

«Сообщаю всем соискателям, желающим, чтобы я снова вышел на ринг. Я даю вам семь дней, до 1 сентября, чтобы вы пришли с деньгами. Если нет, то всем спасибо и до свидания»,— заявил Фьюри.

Но его требования по срокам решения финансового вопроса куда менее жесткие, чем запросы по призовому фонду. «Я готов вернуться на ринг, но это должно стоить неприлично много,— заявил Фьюри.— Усик — не Энтони Джошуа, он просто какой-то иностранец, до которого никому нет дела. Если они хотят бой, им придется заплатить. Мейуэзер получил за бой с Пакьяо £400 млн. Я хочу £500 млн».

Бой Флойд Мейуэзер—Мэнни Пакьяо, состоявшийся в 2015 году, на который ссылается Тайсон Фьюри, действительно обеспечил его участникам гонорары в размере 400 млн, правда, не фунтов, а долларов. Большая часть — 60% — досталась победителю матча Мейуэзеру. Два года спустя тот же Мейуэзер стал участником шоу, в рамках которого бился по правилам бокса со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором. Он победил и получил гонорар в размере $275 млн. Тайсон Фьюри, похоже, не намерен уступать Мейуэзеру в том, что касается призовых. Тем более что его вероятный бой с Александром Усиком может стать действительно эпохальным событием. Ведь в супертяжелом весе не было абсолютного чемпиона уже два десятка лет, со времен Леннокса Льюиса. Равно как и не было ни одного чемпиона, владевшего четырьмя поясами сразу: WBO получила полноценное признание от других боксерских федераций только в 2007 году.

Судя по заявлениям сторон, процесс организации боя уже запущен.

Как заметил менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен, он не видит причин, по которым бой может не состояться. Больше того, по его словам, уже достигнута договоренность о том, что призовой фонд будет разделен между боксерами в равных долях.

Что касается места проведения боя, то, по словам Фрэнка Уоррена, он бы хотел организовать его в Лондоне, но в силу ряда обстоятельств это маловероятно. Менеджер отметил, что спрос на билеты можно будет удовлетворить, только если арендовать под бой стадион Wembley, но это вряд ли возможно до конца весны — в расписании арены просто нет свободных окон. Так что пока наиболее вероятным местом проведения суперматча является Джидда (Саудовская Аравия), которая принимала и встречу Усик—Джошуа. Называлась даже предполагаемая дата боя — 17 декабря, то есть за день до финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре.

По словам Фрэнка Уоррена, действовать надо быстро, иначе есть риск, что в дело вмешаются другие фигуранты. Скажем, в случае проволочек с организацией боя боксерские федерации могут потребовать от Усика и Фьюри провести обязательные защиты своих титулов с назначенными федерациями соперниками. «Самое сложное — это удовлетворить финансовые запросы сторон,— отметил Уоррен.— В любом случае денег в этом шоу должно быть куда больше, чем в матче Усик—Джошуа, просто потому, что это будет без преувеличения грандиозное событие».

Добавим, что ранее и 35-летний Александр Усик заявлял, что он либо будет драться только с Тайсоном Фьюри, либо завершит карьеру.

Александр Петров