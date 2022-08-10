Тайсон Фьюри не задержался с возвращением

Один из самых популярных боксеров мира британец Тайсон Фьюри, как и ожидалось, решил возобновить карьеру, которую он назвал завершенной после эффектной защиты в апреле титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в бою с Диллианом Уайтом. На ринг Фьюри формально возвращается ради поединка с ветераном Дереком Чисорой, но на самом деле, конечно, ради возможности стать абсолютным чемпионом мира. Его соперник в борьбе за такой статус определится 20 августа в повторном матче между соотечественником Фьюри Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявление о завершении карьеры, сделанное Тайсоном Фьюри в апреле, мало кто воспринял всерьез

Фото: Julian Finney / Getty Images Заявление о завершении карьеры, сделанное Тайсоном Фьюри в апреле, мало кто воспринял всерьез

Фото: Julian Finney / Getty Images

О том, что он «принял решение вернуться в бокс», Тайсон Фьюри объявил постом в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В нем он четко указал на то, кто будет его соперником в следующем поединке, сообщив, что всегда хотел «под занавес карьеры сразиться с Дереком Чисорой». Соотечественник Фьюри Чисора — очень известный боксер, неоднократно пересекавшийся с топовыми противниками, но чаще всего уступавший им и так и не завоевавший чемпионский титул. В числе этих противников был и еще молодой Тайсон Фьюри. С ним Дерек Чисора встретился дважды: в 2011 году проиграл по очкам, в 2014-м — нокаутом в десятом раунде.

По данным ESPN, уже определилось место проведения боя. Это арена Principality Stadium в Кардиффе. А состоится поединок, скорее всего, в декабре.

Причем его организацией займутся не основные промоутеры Тайсона Фьюри — Фрэнк Уоррен и Top Rank, а компания Goldstar Promotions, устраивающая различные публичные мероприятия с участием звезд в Великобритании.

Интрига с будущим Тайсона Фьюри возникла в апреле, после боя 33-летнего супертяжа с Диллианом Уайтом. В нем он уверенно, нокаутом в шестом раунде, защитил чемпионское звание Всемирного боксерского совета, которое до этого отнял у американца Деонтея Уайлдера. Сразу после поединка пользующийся колоссальной востребованностью у публики Фьюри неожиданно заявил, что завершает карьеру, полную взлетов и угрожавших катастрофой скандалов.

Впрочем, те слова Тайсона Фьюри, всю жизнь отличавшегося эксцентричным поведением, мало кто из работающих в боксе менеджеров, в том числе и его собственные, воспринял всерьез. Они давали понять, что речь идет, скорее всего, о чем-то вроде маркетингового хода, призванного еще повысить интерес к персоне Фьюри перед важнейшим для него событием в спортивной биографии. И под ним подразумевается, разумеется, не бой с ветераном Дереком Чисорой, пусть он тоже обречен на повышенное внимание, а оппонент Тайсона Фьюри, судя по его июльскому поединку с классным болгарским бойцом Кубратом Публевым (британец взял верх по очкам), находится в неплохой форме. Для Фьюри это выступление будет своеобразной разминкой перед куда более значимым поединком.

Еще год назад казался неминуемым, практически согласованным сценарий, по которому Тайсон Фьюри должен вот-вот столкнуться с еще одним знаменитым британским супертяжеловесом Энтони Джошуа, которому принадлежали пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), в поединке со статусом абсолютного чемпиона мира и колоссальными призовыми на кону. Однако сценарий рухнул после сенсационного поражения Джошуа в сентябрьском матче против перешедшего в его категорию из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) украинца Александра Усика. Британец активировал записанный в контракте на него пункт о реванше, а тот долго откладывался по разным причинам, в том числе из-за специальной военной операции России на Украине: Усик успел после ее начала записаться на родине в ряды территориальной обороны и лишь спустя некоторое время расстался со службой и возобновил тренировки.

Но сейчас с повторным боем между Энтони Джошуа и Александром Усиком все в порядке. 20 августа его примет Саудовская Аравия. И если Фьюри не допустит осечки с Чисорой, то его поход за званием абсолютного чемпиона снова превращается в актуальный.

Алексей Доспехов