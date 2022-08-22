Salym переезжает в Россию

Российский суд менее чем за месяц удовлетворил запросы «Газпром нефти», которая требовала перевести в российскую юрисдикцию ее совместное добычное предприятие с Shell — Salym Petroleum. Сейчас СП зарегистрировано в Нидерландах, и, по мнению российской нефтекомпании, иностранный акционер мешал деятельности предприятия. По мнению юристов, у Shell мало возможностей препятствовать этому решению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области 22 августа удовлетворил иск «Газпром нефти», которая требовала перевести Salym Petroleum Development (SPD), ее совместное предприятие с Shell, в российскую юрисдикцию в виде ООО «Салым Девелопмент». Сейчас это паритетное СП, владеющее шестью лицензиями на месторождения Салымской группы в ХМАО, зарегистрировано в Нидерландах (добыча в 2021 году — 5,9 млн тонн нефти). Также «Газпром нефть» просила ограничить до 2024 года акционерные права структуры Shell, владеющей долей в SPD,— Shell Salym Development B.V., обосновывая это тем, что британская компания мешала деятельности СП. Суд удовлетворил это требование.

В Shell сообщили “Ъ”, что в компании следят за развитием ситуации и оценивают имеющиеся правовые варианты действий. В «Газпром нефти» не предоставили комментарий.

Как сообщал “Ъ”, суд еще в июле удовлетворил часть требований «Газпром нефти», наложив обеспечительные меры. В частности, суд запретил Shell выходить из капитала SPD. Сама Shell уже не считает, что контролирует актив — в июле представители компании покинули совет директоров SPD. «После недавних событий совместный контроль был утрачен в начале третьего квартала 2022 года, и с этой даты "Салым" будет учитываться как финансовый актив с балансовой стоимостью, равной нулю»,— сообщала Shell в августе в отчете.

Shell объявила о намерении уйти из России в конце февраля, осудив военные действия России на Украине.

Бен ван Берден, глава Shell, о выходе из активов в РФ, 28 февраля: Мы уверены в нашем решении уйти (из России). Нашей непосредственной задачей является безопасность наших людей в Украине и поддержка наших людей в России.

Компания успела продать сеть из около 400 АЗС ЛУКОЙЛу, а «Газпром нефти» — долю в геологоразведочном СП «Гыдан энерджи». До 4 сентября должна решиться судьба ее доли в 27,5% в «Сахалине-2», так как правительство РФ потребовало от иностранных акционеров согласиться с перерегистрацией компании в российской юрисдикции. В противном случае доля иностранного акционера будет продана на аукционе.

«Газпром нефть» использует новый механизм, который предоставил 320-ФЗ от 14 июля: согласно нему, суды получили право преобразовывать структуры иностранных компаний—разработчиков недр и владельцев газотранспортной инфраструктуры в России в российские ООО с прежними собственниками, отмечает руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова.

Закон предусматривает возможность ограничить корпоративные права иностранных совладельцев, если будет доказано, что они препятствуют нормальному функционированию компании.

Позиция у «Газпром нефти» достаточно сильная, считает юрист: структура Shell Salym Development в терминологии российского законодательства действительно препятствует нормальной деятельности SPD, поскольку решение «уйти из РФ» не позволяет целевое использование имущества. По мнению юриста, учитывая, что все имущество находится на территории РФ, исполнить решение суда будет несложно. При этом Екатерина Орлова допускает, что Shell может инициировать судебные споры в Нидерландах.

Партнер и руководитель санкционной практики адвокатского бюро А-ПРО Екатерина Макеева согласна, что Shell может обжаловать решение суда. «Я думаю, многое будет зависеть от "закадровых" переговоров между российскими и зарубежными корпорациями и возможности зеркального отъема имущества за рубежом,— полагает она.— По сути, военные действия на экономическом фронте сейчас переносятся в суды: и у нас, и в зарубежных юрисдикциях изыскиваются правовые оправдания для передела собственности».

Дмитрий Козлов, Яна Рождественская