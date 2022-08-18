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Салым не отпускает Shell

«Газпром нефть» через суд переводит СП в российскую юрисдикцию

По данным “Ъ”, «Газпром нефть» требует через суд перевести свое старейшее совместное предприятие с британской Shell — нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) — в российскую юрисдикцию, а также приостановить права иностранного акционера. Российская нефтекомпания считает, что Shell препятствовала функционированию SPD. Суд уже ввел обеспечительные меры, запретив Shell операции с акциями СП. В Shell заявили “Ъ”, что продолжают работу над выходом из салымского проекта, но теперь для совершения сделки потребуется спецразрешение президента РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура «Газпром нефти» — «ГПН-Салымские проекты» — требует через суд преобразовать свое зарегистрированное в Нидерландах совместное предприятие с Shell, Salym Petroleum Development N.V, в новое российское ООО «Салым Девелопмент» и «приостановить корпоративные права иностранного инвестора». SPD было создано в 1996 году и владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы. «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х годов, у компании и Shell по 50%.

Арбитражный суд Московской области 25 июля принял иск «Газпром нефти» — ответчики по нему не указаны, а в качестве «иных лиц» выступают SPD и владеющая в нем долей структура Shell — Shell Salym Development B.V. «Газпром нефть» требует ограничить права Shell Salym Development до 2024 года, а именно: право голоса на собрании акционеров, требования выкупа доли по действительной стоимости (по последним данным отчетности), по распоряжению долей в уставном капитале.

В российском подразделении Shell переадресовали вопросы “Ъ” в офис в Лондоне. Там “Ъ” сообщили, что «Shell продолжает работать над выходом из SPD в соответствии с применимыми в этом случае нормативными требованиями и соглашениями». В «Газпром нефти» не ответили “Ъ”.

По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ». Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и иных российских юридических лиц, неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym» (с мая против «Газпром нефти» действуют блокирующие санкции ЕС). Уже 26 июля суд согласился ввести часть требуемых «Газпром нефтью» обеспечительных мер: в частности, Shell Salym запрещены операции с акциями SPD и действия по выходу из компании, а также расторжение договоров с SPD. «Газпром нефть» просила лишить Shell Salym права на выход из ООО «Салым Девелопмент», но суд ей отказал. Рассмотрение иска продолжится 22 августа.

Shell приняла решение о выходе из всех российских активов (списания оценены в $4 млрд) в конце февраля, осудив военные действия России на Украине. Нефтекомпания продала ЛУКОЙЛу свою крупную сеть АЗС в России, «Газпром нефти» — долю в геологоразведочном СП «Гыдан энерджи», но из других активов выйти не успела. Самый существенный из них — доля в 27,5% в «Сахалине-2». Правительство РФ потребовало от иностранных акционеров «Сахалина-2» до 4 сентября согласиться с перерегистрацией компании в российской юрисдикции (сейчас оператор проекта зарегистрирован в Нидерландах), в противном случае доля иностранного акционера будет продана на аукционе. Руководство Shell дало понять, что, скорее всего, не пойдет на этот шаг. Shell также пыталась найти покупателя на свою долю в SPD, но процесс застопорился, в том числе из-за санкций против «Газпром нефти». По словам двух собеседников “Ъ”, доля Shell в итоге может уйти «Газпрому».

По указу президента РФ от 5 августа акционеры компаний, которые являются резидентами государств, совершающих в отношении России «недружественные действия, не могут совершать сделки с долями и акциями российских обществ, если такие сделки влекут прекращение или обременение владением такими акциями или долями», отмечает юрист «КСК Групп» Александр Шарапов. Если SPD будет преобразовано в российское ООО, это может осложнить выход Shell, считает он, так как ей потребуется запросить согласие на совершение такой сделки у президента РФ.

Дмитрий Козлов, Анна Занина, Яна Рождественская

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