Решения въезда — в жизнь!

В преддверии неформальной встречи глав МИДов стран Евросоюза, которая пройдет 31 августа в Праге, дискуссии вокруг запрета выдачи туристических виз россиянам набирают обороты. По сообщениям СМИ, дипломаты готовы обсудить даже изменение шенгенского кодекса, который не предполагает прекращения оформления въездных документов по национальному признаку. Это, впрочем, не мешает отдельным странам уже сейчас вводить собственные ограничения. Так, с 18 августа Эстония перестала пускать к себе россиян по выданным ею же шенгенским визам. А Финляндия резко сокращает объемы обработки документов на Шенген. Однако страны Прибалтики, Польша и Чехия призывают решить вопрос на уровне всего ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Есть вероятность того, что Евросоюз пойдет на изменение шенгенского кодекса, чтобы обеспечить повсеместное введение визовых ограничений для россиян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Есть вероятность того, что Евросоюз пойдет на изменение шенгенского кодекса, чтобы обеспечить повсеместное введение визовых ограничений для россиян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Когда 9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, а тех, кто уехал из РФ, вернуть обратно на родину, Еврокомиссия (ЕК) оперативно распространила комментарий: визовый кодекс ЕС не предполагает запрета на выдачу краткосрочных виз. В ЕК отметили, что «всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов и диссидентов», однако каждое государство—член ЕС вправе самостоятельно регулировать свою визовую политику.

К моменту, когда с подачи господина Зеленского разгорелась дискуссия о целесообразности введения против россиян «визовых санкций» как еще одной меры, направленной на прекращение конфликта на территории Украины, ряд стран Евросоюза уже ввели ограничения на перемещение граждан РФ. Так, Чехия прекратила выдачу виз россиянам еще 24 февраля, в день ввода российских войск на Украину. Ее примеру с теми или иными нюансами последовали и другие. Сейчас получить въездные документы, и не только туристические, невозможно в посольствах и консульствах Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы. Краткосрочные визы перестали оформлять Дания и Нидерланды. Не отстает и Польша.

Где-то действуют оговорки про «гуманитарные случаи», где-то — полный запрет на получение соответствующих разрешений на въезд.

На днях произошли нововведения в визовой политике Эстонии и Финляндии. Последняя, будучи непосредственным соседом России, не вводила до недавних пор никаких визовых ограничений и столкнулась с массовым наплывом туристов из РФ, многие из которых использовали страну и выданные ею документы лишь для транзита. В итоге финское правительство решило с 1 сентября резко сократить количество оформляемых туристических виз. Сейчас финны принимают около 1 тыс. заявлений от граждан РФ в день, а с первым днем осени будут доступны лишь 500 временных интервалов в сутки для подачи на визу, причем только 20% из них будут отведены на туристические цели. Приоритет будет отдаваться гуманитарным, рабочим и учебным документам.

Таллин задействовал жесткий сценарий, запретив гражданам РФ с 18 августа посещать Эстонию по шенгенским визам, ею же выданным. При этом поехать в любую другую страну ЕС по эстонскому Шенгену россияне могут. Как могут и попасть на территорию этой страны по шенгенским визам, оформленным другими государствами.

Впрочем, эстонские власти дают понять, что в течение ближайшей недели могут закрыть для россиян и эту «лазейку», хотя это и стало бы нарушением норм Евросоюза.

Впрочем, есть вероятность того, что сам Евросоюз может пересмотреть эти нормы, чтобы обеспечить повсеместное введение визовых ограничений для россиян. Как сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, на неформальной встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят возможное изменение шенгенского кодекса и согласованные действия стран-членов в рамках национальных компетенций. Представитель ЕК Анита Хиппер 18 августа подтвердила, что главы МИДов действительно планируют рассмотреть вопрос «скоординированных действий в этой сфере», «разговор на этой встрече также будет идти о визах для россиян, путешествующих в ЕС». При этом она в очередной раз подчеркнула: речь о полном запрете выдавать въездные документы россиянам не идет, визы «по гуманитарным причинам» будут выдаваться и далее.

Ранее против подобных решений на уровне Евросоюза выступил канцлер Германии Олаф Шольц, признавшийся, что ему такое «сложно представить». В любом случае, чтобы ввести подобные запреты, европейцам придется каким-то образом обосновать свое решение, поскольку в нынешнем виде это противоречит договорам, лежащим в основе функционирования ЕС, и нарушает принципы недискриминационности и недопущения коллективной ответственности.

На этом фоне в западной прессе появился ряд публикаций, в которых авторы подвергли сомнению адекватность введения коллективных санкций против граждан России. Так, редактор отдела мнений европейского отделения американского издания Politico Джейми Деттмер в своей колонке отметил, что идея «полностью закрыть двери для русских все больше смахивает на коллективное наказание». Он напомнил, что подобные инициативы не только противоречат классическим либеральным ценностям, «которые осуждают преследование целой этнической или политической группы за действия нескольких человек», но и нарушают вполне конкретные положения Женевских конвенций.

Более того, уверен автор, на ход боевых действий на Украине подобные запреты никак не повлияют, а лишь дадут пищу «кремлевской пропаганде, что Европа и США — закоренелые русофобы».

Британский журналист Уильям Наттрасс в статье для The Wall Street Journal и вовсе назвал обсуждение визового запрета для россиян «позорной перспективой». Вместо того чтобы наказать руководство РФ, ЕС пытается «возложить все грехи на российское общество, в то время как российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды», считает автор колонки. По его мнению, история с визами — это «дешевый пиар», который «не нацелен на практическую помощь Украине», не говоря уже о том, что это «противоречит западным принципам свободы и толерантности, за которые борются украинцы».

В МИД РФ 18 августа не исключили «полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств даже в отсутствие общеевропейского консенсуса». В ведомстве заверили, что «эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны».

Алексей Забродин