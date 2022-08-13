Визет же некоторым

Призывы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам заставили туристов нервничать: количество обращений в профильные агентства подскочило на 40%. Россияне боятся, что процедура оформления виз для поездок в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США. Турбизнес призывает клиентов не паниковать. Получить визу россиянам сейчас сложно из-за ограниченного числа мест на подачу документов, но ухудшения отношения к заявителям участники рынка пока не заметили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Негативный информационный фон спровоцировал ажиотажный спрос российских туристов на оформление шенгенских виз, рассказали “Ъ” два собеседника на туристическом рынке. По словам одного из них, путешественники стремятся оформить документы впрок, опасаясь дальнейших проблем. Другой источник “Ъ” добавляет, что речь идет в основном о туристах, которые действуют сами или через визовые агентства. Начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова говорит, что за последние две недели число заявителей выросло на 40%. «Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей»,— уточняет она. По словам госпожи Широковой, каждый второй клиент хочет оформить визу впрок, в основном для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул.

Туристический поток россиян в Европу начал расти с весны этого года на фоне снятия ограничений в связи с COVID-19. Но число путешественников остается небольшим. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указывает, что сейчас поток россиян в Европу восстановился на 5–10% от докризисного уровня. В основном их интересует посещение популярных курортных направлений — Франции, Испании, Италии и Греции. Но из-за ограниченного авиасообщения многие туристы добираются туда через Финляндию и страны Прибалтики. В результате, например, глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил в интервью местной телерадиокомпании Yle о стремлении ограничить транзитный поток туристов. Эстония объявила о закрытии границ для россиян с выданными страной шенгенскими визами. А Telegram-канал «Кровавая барыня» рассказал историю россиянки, столкнувшейся с аннуляцией выданной Францией пятилетней шенгенской визы на пограничном посту в Нарве.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке говорит, что больше всего путешественников сейчас пугает, что процедура оформления «шенгена» станет похожа на получение визы США.

«То есть формально это будет возможно, но фактически осуществимо только через поездку в третью страну»,— указывает он. Хотя Марина Широкова рассказывает, что в ее компании туристам рекомендуют не паниковать. «Если вдруг россиянам в принципе закроют возможность оформления шенгенских виз, маловероятно, что они смогут свободно въезжать в европейские страны с уже существующими»,— рассуждает она.

По словам Майи Ломидзе, представители турбизнеса в целом воспринимают ситуацию спокойнее: собственных программ в Европу у туроператоров нет, а объем бронирований остается незначительным. «В случае дополнительных ограничений серьезных потерь компании не понесут»,— поясняет эксперт. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева отмечает, что сложности с оформлениями виз и логистикой сейчас сдерживают поток туристов в Европу. «Многие семьи с детьми, которые раньше отдыхали только на европейских курортах, переориентировались на Турцию или ОАЭ: люди не хотят начинать сложный процесс оформления документов и лететь со стыковками»,— говорит она.

Начальник отдела визовой поддержки компании «Аэроклуб Тур» Алина Проценко говорит, что ситуация напоминает прошлое до появления визовых центров, когда люди стояли по ночам в очередях перед посольствами и перепродавали очередь. Процесс оформления документов осложнился, сроки рассмотрения выросли, но основная проблема — найти слоты на запись, которые нужно отслеживать не только в рабочее время, отмечает она. Марина Широкова добавляет, что не заметила изменения отношения к самим заявителям в визовых центрах за последнее время: «Если у клиента есть цель и хорошая визовая история — визу он получит, хотя этому и могут сопутствовать сложности». По ее словам, слоты появляются, иногда заявители отказываются от записи.

По словам госпожи Проценко, чаще всего сейчас обращаются за визами Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Греции. Но некоторые страны зачастую ставят однократные визы под даты поездки, указывает она. Госпожа Широкова обращает внимание на растущее число отказов в оформлении документов через визовые центры Финляндии, но они чаще всего мотивированные. «Люди обращаются за визой, прикладывая к заявлению бронирование отеля в Барселоне, хотя в этом случае нужно получить визу Испании»,— приводит она пример.

Туроператоры часто не вовлечены в этот процесс. Дарья Домостроева отмечает, что визовые центры Греции сейчас в принципе не принимают заявления от туроператоров, допустимо только обращение напрямую. Она добавляет, что по декларируемым правилам сроки рассмотрения документов также не зависят от того, кто именно их подает. А собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что документы отдельных визовых компаний или агентов могут рассматриваться в приоритетном порядке, но такие клиенты обслуживаются через ВИП-залы.

Александра Мерцалова