Невъездные все

В Евросоюзе не смолкают призывы запретить россиянам въезд в шенгенскую зону и в ЕС в целом. Во вторник тему приостановки выдачи виз российским гражданам подняла премьер Эстонии Кая Каллас. А президент Украины Владимир Зеленский пошел еще дальше, выступив с призывом не только закрыть для всех граждан РФ Европу, но и выдворить на родину уехавших туда россиян. В Еврокомиссии уверяют, что приостановка или запрет на выдачу краткосрочных виз в отношении какого-либо государства на уровне всего ЕС противоречит его нормам. Но это никак не мешает отдельным членам Евросоюза продолжать вводить ограничения на национальном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Евросоюзе не смолкают призывы запретить гражданам России въезд в шенгенскую зону и в ЕС в целом, отказавшись от выдачи им въездных виз

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Евросоюзе не смолкают призывы запретить гражданам России въезд в шенгенскую зону и в ЕС в целом, отказавшись от выдачи им въездных виз

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вслед за главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, выступившим за внесение в следующий санкционный пакет ЕС запрета на выдачу россиянам шенгенских виз (см. “Ъ” от 5 августа), такую же идею поддержала премьер-министр этой страны Кая Каллас. Во вторник она написала в Twitter, что посещение Европы — «это привилегия, а не право человека», и потребовала от коллег по ЕС прекратить выдавать гражданам РФ туристические визы. «Авиасообщение с Россией прекращено. Это означает, что, пока страны шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (имеются в виду Финляндия, Эстония и Латвия.— “Ъ”). Пора прекращать туризм из России уже сейчас»,— заявила госпожа Каллас.

А еще до этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post призвал Запад не только запретить въезд всем гражданам РФ, но и «отправить в Россию» тех, кто уехал из страны, кем бы эти россияне ни были и как бы ни относились к боевым действиям на территории Украины. Он предложил ввести такие меры хотя бы на год.

По мнению украинского президента, вместе с полным запретом на покупку российских энергоносителей это были бы «самые важные санкции», поскольку граждане РФ «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

На эти заявления отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что «любые попытки изолировать россиян» не имеют перспектив, а «иррациональность мышления в данном случае зашкаливает». По его мнению, «со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся».

Ранее предложения перекрыть турпоток из России в Европу неоднократно звучали от представителей Латвии и Польши. Между тем ряд стран Евросоюза, в частности Латвия, Литва, Эстония и Чехия, уже приостановили выдачу виз гражданам РФ. Фактически невозможно стало получить краткосрочные въездные документы через консульские службы Польши, Дании и Нидерландов. Сложности периодически наблюдаются и с другими странами ЕС.

При этом Еврокомиссия (ЕК) продолжает напоминать, что визовый кодекс ЕС, регулирующий оформление краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких въездных документов.

Официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе повторила, что «всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться».

Она отметила, что ЕК находится в контакте со странами союза, которые намерены ограничить выдачу виз.

Тем временем в Финляндии на уровне правительства разрабатывают механизм, ограничивающий предоставление виз россиянам. Эта страна, будучи соседом России, за последние месяцы стала чуть ли не главным сухопутным окном в Европу, что вызывает недовольство у части местных политиков и чиновников. Премьер Финляндии Санна Марин тоже накануне заявила, что неправильно, когда «русские могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе в качестве туристов» в то время, когда продолжаются боевые действия на территории Украины.

При этом Хельсинки пока не прекращал оформление шенгенских виз. Как пояснили “Ъ” в МИД Финляндии, визовый вопрос и возможные изменения по-прежнему «обсуждаются правительством на политическом уровне», однако, когда будет принято какое-либо решение, пока непонятно. Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто 4 августа в интервью телекомпании Yle заявил, что собирается поднять вопрос о совместимости оформления туристических въездных документов гражданам РФ с санкционным режимом Евросоюза на неформальной встрече глав МИДов стран ЕС 31 августа.

“Ъ” обратился за дополнительными разъяснениями в ЕК, а также направил запросы в ряд стран Евросоюза. Источник в МИД Франции, которая продолжает оформлять визы гражданам России, на вопрос о планах прекратить выдачу туристических документов заверил “Ъ”, что Париж планирует действовать в соответствии с нормами ЕС. «Общая шенгенская визовая политика относится к компетенции Европейского союза. Франция тесно сотрудничает со своими европейскими партнерами»,— отметил собеседник.

Как пояснил “Ъ” доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, если отталкиваться от законодательства ЕС, то внешние сношения и визовая политика не входят в исключительную компетенцию Евросоюза, который не вправе принимать какие-либо обязывающие акты в этой сфере. Этот вопрос лежит в поле совместной компетенции Брюсселя и стран-членов, а процессы выдачи виз и безвизовые режимы регулируются Шенгенским кодексом.

«Предусмотреть запрет в Шенгенском кодексе нет никакой возможности. Это не политический документ, а технико-юридический: когда, кому, какие визы, что будет в случае отказа и тому подобное. Менять Шенгенский кодекс никто не будет»,— отметил эксперт.

По его мнению, число стран, вводящих ограничения на оформление въездных документов, может действительно увеличиться, но маловероятно, что это произойдет в рамках всего ЕС. Кроме того, надо учитывать, что помимо политических причин существуют технические основания, как, например, отсутствие достаточного числа консульских сотрудников в результате взаимных дипломатических высылок. «Ситуация, конечно, с этими призывами движется в негативную сторону, поскольку оказывается политическое давление на другие государства, которые продолжают выдавать визы. Они могут прислушаться на национальном уровне, если условное большинство стран ЕС не захочет выдавать визы. Надо смотреть на решения Берлина, Парижа, Рима, Мадрида. При этом для ряда стран выгодно, что приезжают россияне. Здесь переплетается много интересов, в том числе экономических. Поэтому, думаю, не случится того, чтобы они все встали в одну шеренгу и по требованию Зеленского или Каллас перестали выдавать визы россиянам»,— заключил Николай Топорнин.

Алексей Забродин