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Коммерсантъ FM
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Герою ДНР добавили регалий

Московский суд признал Александра Тимофеева мошенником

Как стало известно “Ъ”, к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима приговорил Хорошевский райсуд Москвы бывшего министра доходов и сборов, исполнявшего обязанности зампреда совета министров ДНР Александра Тимофеева (Ташкент). Генерал-майор был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество: за $5 млн совместно с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака. В апреле этого года сотрудничавший со следствием господин Сосновский получил условный срок.

Назначая приговор Александру Тимофееву, суд учел его заслуги перед ДНР

Назначая приговор Александру Тимофееву, суд учел его заслуги перед ДНР

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Назначая приговор Александру Тимофееву, суд учел его заслуги перед ДНР

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На оглашение приговора Александру Тимофееву у судьи Ольги Жуковой ушло несколько часов. Расчет подсудимого, не признававшего своей вины в инкриминируемом преступлении, на оправдательный приговор не оправдался. Госпожа Жукова признала его вину в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) полностью доказанной. Однако, учитывая, что фигурант является ветераном боевых действий, имеет звание Героя ДНР и ранения, скостила даже минимальный срок, запрошенный обвинением: вместо четырех лет общего режима генерал получил три года и шесть месяцев. Поскольку господин Тимофеев больше года находится за решеткой, у него вскоре появится возможность подать в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Уголовное дело в отношении господина Сосновского в ГСУ СКР по Москве возбудили в апреле прошлого года. А через несколько месяцев, после того как бывший украинский чиновник стал сотрудничать со следствием, его главным фигурантом стал уже господин Тимофеев.

По версии следствия, начиная с середины октября 2020 года по апрель 2021 года господа Тимофеев и Сосновский, используя мессенджер Telegram, сначала вели переговоры с Сергеем Шпаком, находившимся в то время во Франции, а затем неоднократно встречались с его представителем Артемом Ткачевым в Москве. При этом решальщики уверяли, что у них есть возможность за $5 млн прекратить уголовное преследование бизнесмена. Экс-глава РТХ Шпак, напомним, заочно обвиняется следственным департаментом МВД в хищении 1,8 млрд руб. у компании «ВЭБ-лизинг».

Сначала, по словам сообщников, их люди за $500 тыс. организуют письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого уголовное дело будет передано из СД в СУ спецслужбы. За оставшуюся сумму Сергей Шпак якобы будет снят с международного розыска, из обвиняемого станет свидетелем, а затем его уголовное преследование и вовсе будет прекращено. А в случае невыплаты денег решальщики обещали, что чекисты подключат Интерпол и предпринимателя экстрадируют с Украины, куда он перебрался из Франции, в Россию.

Следует сказать, что доверенное лицо господина Шпака и сам разыскиваемый предприниматель заподозрили, что решальщики хотят их обмануть, и сами обратились в ФСБ. Игорь Сосновский, получивший в ресторане в ходе оперативного эксперимента $15 тыс. и муляж $485 тыс., был задержан. Благодаря признанию своей вины и досудебному соглашению о сотрудничестве, он получил в особом порядке три года. Не признающий свою причастность к афере господин Тимофеев, известный как Ташкент (учился в военном училище в этом городе), сел в общем порядке практически на такой же срок. Отметим, что ранее генерал просил выпустить его на волю для участия в специальной военной операции.

Юрий Сенаторов

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