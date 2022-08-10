Герою ДНР добавили регалий

Как стало известно “Ъ”, к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима приговорил Хорошевский райсуд Москвы бывшего министра доходов и сборов, исполнявшего обязанности зампреда совета министров ДНР Александра Тимофеева (Ташкент). Генерал-майор был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество: за $5 млн совместно с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака. В апреле этого года сотрудничавший со следствием господин Сосновский получил условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Назначая приговор Александру Тимофееву, суд учел его заслуги перед ДНР

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Назначая приговор Александру Тимофееву, суд учел его заслуги перед ДНР

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На оглашение приговора Александру Тимофееву у судьи Ольги Жуковой ушло несколько часов. Расчет подсудимого, не признававшего своей вины в инкриминируемом преступлении, на оправдательный приговор не оправдался. Госпожа Жукова признала его вину в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) полностью доказанной. Однако, учитывая, что фигурант является ветераном боевых действий, имеет звание Героя ДНР и ранения, скостила даже минимальный срок, запрошенный обвинением: вместо четырех лет общего режима генерал получил три года и шесть месяцев. Поскольку господин Тимофеев больше года находится за решеткой, у него вскоре появится возможность подать в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Уголовное дело в отношении господина Сосновского в ГСУ СКР по Москве возбудили в апреле прошлого года. А через несколько месяцев, после того как бывший украинский чиновник стал сотрудничать со следствием, его главным фигурантом стал уже господин Тимофеев.

По версии следствия, начиная с середины октября 2020 года по апрель 2021 года господа Тимофеев и Сосновский, используя мессенджер Telegram, сначала вели переговоры с Сергеем Шпаком, находившимся в то время во Франции, а затем неоднократно встречались с его представителем Артемом Ткачевым в Москве. При этом решальщики уверяли, что у них есть возможность за $5 млн прекратить уголовное преследование бизнесмена. Экс-глава РТХ Шпак, напомним, заочно обвиняется следственным департаментом МВД в хищении 1,8 млрд руб. у компании «ВЭБ-лизинг».

Сначала, по словам сообщников, их люди за $500 тыс. организуют письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого уголовное дело будет передано из СД в СУ спецслужбы. За оставшуюся сумму Сергей Шпак якобы будет снят с международного розыска, из обвиняемого станет свидетелем, а затем его уголовное преследование и вовсе будет прекращено. А в случае невыплаты денег решальщики обещали, что чекисты подключат Интерпол и предпринимателя экстрадируют с Украины, куда он перебрался из Франции, в Россию.

Следует сказать, что доверенное лицо господина Шпака и сам разыскиваемый предприниматель заподозрили, что решальщики хотят их обмануть, и сами обратились в ФСБ. Игорь Сосновский, получивший в ресторане в ходе оперативного эксперимента $15 тыс. и муляж $485 тыс., был задержан. Благодаря признанию своей вины и досудебному соглашению о сотрудничестве, он получил в особом порядке три года. Не признающий свою причастность к афере господин Тимофеев, известный как Ташкент (учился в военном училище в этом городе), сел в общем порядке практически на такой же срок. Отметим, что ранее генерал просил выпустить его на волю для участия в специальной военной операции.

Юрий Сенаторов