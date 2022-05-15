Герой попался на подделке

Как стало известно “Ъ”, в Москве началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров ДНР Александра Тимофеева. Герой самопровозглашенной республики обвиняется в том, что, подделав письмо от директора ФСБ Александра Бортникова, пытался получить $4,5 млн у бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака за прекращение его уголовного дела. Сам герой утверждает, что оказался в тюрьме благодаря показаниям бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова, предпринимателя Игоря Сосновского, заключившего сделку со следствием.
Бывший зампред Совета министров ДНР Александр Тимофеев считает себя жертвой оговора
Фото: Официальный сайт ДНР
Александр Тимофеев, известный как Ташкент, имеющий специальное звание генерал-майора и высшую награду ДНР — звезду Героя, предстал перед Хорошевским райсудом столицы. Как следует из обвинения, господин Тимофеев совершил покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК), направленное на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Находясь в столичном регионе, Александр Тимофеев вместе с Игорем Сосновским летом 2020 года получили информацию о том, что в производстве следователя первого отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело в отношении бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака, обвиняемого в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» 1,8 млрд руб.
Господин Шпак скрылся от органов предварительного следствия на территории Украины, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Данным обстоятельством и решили воспользоваться господа Тимофеев и Сосновский «в целях незаконного личного корыстного обогащения, избрав предметом преступного посягательства денежные средства» господина Шпака. Для этого с помощью мессенджера Telegam господин Сосновский связался с предпринимателем, предложив тому замять уголовное дело.
Чтобы убедить жертву в серьезности своих возможностей, господин Тимофеев и не установленные следствием лица, говорится в обвинении, в июле—августе 2020 года «с соблюдением мер конспирации» изготовили «неустановленным способом» подложное письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву.
В нем господин Бортников просил о содействии органов внутренних дел в проверке РТХ, которую якобы проводили чекисты. Письмо с подлинным постановлением о розыске господина Шпака и другие неизвестно где полученные документы по делу злоумышленники пересняли и отправили на Telegam экс-главы РТХ.
Представителю последнего господа Тимофеев и Сосновский, по данным СКР, сообщили, что через свои связи в ФСБ организуют еще одно письмо от директора Бортникова министру Колокольцеву, который передаст дело в следственное управление спецслужбы. За него злоумышленники запросили $500 тыс. Еще за $4 млн они вызвались снять господина Шпака с розыска и прекратить его уголовное преследование. Однако предприниматель, решив, что его хотят «кинуть», сам обратился в ФСБ.
27 апреля 2021 года представитель господина Шпака встретился с Игорем Сосновским на втором этаже ресторана «Урюк», расположенного на проспекте Маршала Жукова, и передал решальщику меченые $15 тыс. и муляж $485 тыс. При получении денег господин Сосновский был задержан. Позже под стражу взяли Александра Тимофеева, на которого он, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания как на организатора аферы.
Игорь Сосновский по приговору Хорошевского суда, вынесенному в особом порядке, получил три года условно с таким же испытательным сроком.
Александр Тимофеев свою вину не признал. Генерал утверждал, что его оговорил предполагаемый сообщник, и просил, чтобы его освободили и отправили для участия в спецоперации в Донбасс, но остался в СИЗО. Представители защиты подсудимого от комментариев воздержались.