Герой попался на подделке

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Как стало известно “Ъ”, в Москве началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров ДНР Александра Тимофеева. Герой самопровозглашенной республики обвиняется в том, что, подделав письмо от директора ФСБ Александра Бортникова, пытался получить $4,5 млн у бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака за прекращение его уголовного дела. Сам герой утверждает, что оказался в тюрьме благодаря показаниям бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова, предпринимателя Игоря Сосновского, заключившего сделку со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший зампред Совета министров ДНР Александр Тимофеев считает себя жертвой оговора

Фото: Официальный сайт ДНР Бывший зампред Совета министров ДНР Александр Тимофеев считает себя жертвой оговора

Фото: Официальный сайт ДНР

Александр Тимофеев, известный как Ташкент, имеющий специальное звание генерал-майора и высшую награду ДНР — звезду Героя, предстал перед Хорошевским райсудом столицы. Как следует из обвинения, господин Тимофеев совершил покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК), направленное на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Находясь в столичном регионе, Александр Тимофеев вместе с Игорем Сосновским летом 2020 года получили информацию о том, что в производстве следователя первого отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело в отношении бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака, обвиняемого в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» 1,8 млрд руб.

Господин Шпак скрылся от органов предварительного следствия на территории Украины, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Данным обстоятельством и решили воспользоваться господа Тимофеев и Сосновский «в целях незаконного личного корыстного обогащения, избрав предметом преступного посягательства денежные средства» господина Шпака. Для этого с помощью мессенджера Telegam господин Сосновский связался с предпринимателем, предложив тому замять уголовное дело.

Чтобы убедить жертву в серьезности своих возможностей, господин Тимофеев и не установленные следствием лица, говорится в обвинении, в июле—августе 2020 года «с соблюдением мер конспирации» изготовили «неустановленным способом» подложное письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В нем господин Бортников просил о содействии органов внутренних дел в проверке РТХ, которую якобы проводили чекисты. Письмо с подлинным постановлением о розыске господина Шпака и другие неизвестно где полученные документы по делу злоумышленники пересняли и отправили на Telegam экс-главы РТХ.

Представителю последнего господа Тимофеев и Сосновский, по данным СКР, сообщили, что через свои связи в ФСБ организуют еще одно письмо от директора Бортникова министру Колокольцеву, который передаст дело в следственное управление спецслужбы. За него злоумышленники запросили $500 тыс. Еще за $4 млн они вызвались снять господина Шпака с розыска и прекратить его уголовное преследование. Однако предприниматель, решив, что его хотят «кинуть», сам обратился в ФСБ.

27 апреля 2021 года представитель господина Шпака встретился с Игорем Сосновским на втором этаже ресторана «Урюк», расположенного на проспекте Маршала Жукова, и передал решальщику меченые $15 тыс. и муляж $485 тыс. При получении денег господин Сосновский был задержан. Позже под стражу взяли Александра Тимофеева, на которого он, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания как на организатора аферы.

Игорь Сосновский по приговору Хорошевского суда, вынесенному в особом порядке, получил три года условно с таким же испытательным сроком.

Александр Тимофеев свою вину не признал. Генерал утверждал, что его оговорил предполагаемый сообщник, и просил, чтобы его освободили и отправили для участия в спецоперации в Донбасс, но остался в СИЗО. Представители защиты подсудимого от комментариев воздержались.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев