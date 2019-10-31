Вагоны не доехали до заказчика

Тверской суд столицы заочно арестовал бывшего главу «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака. По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб. Защита бизнесмена утверждала, что он находится за границей на лечении, однако суд не посчитал этот довод убедительным.

Как выяснилось в начале судебного заседания, буквально накануне рассмотрения ходатайства СД МВД о заочном аресте бывшего главы Сергея Шпака бизнесмен отказался от услуг двух своих адвокатов. Об этом решении он сообщил одному из защитников, который прилетел на встречу с господином Шпаком во Францию. Поэтому в суде интересы фигуранта представляла адвокат по назначению.

Настаивая на заочном аресте Сергея Шпака, представитель СД сообщил, что уголовное дело о хищении средств компании «ВЭБ-лизинг» было возбуждено в 2017 году. Осенью прошлого года ему заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — и в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В августе этого года бизнесмен был объявлен в международный розыск.

Обосновывая свое ходатайство, следователь заявил, что от имени фигуранта оказывается давление на сотрудников РТХ, от которых путем угроз требуют отказа от дачи показаний по делу и сокрытия информации от следствия. Кроме того, отметил сотрудник СД, обвиняемый, оставаясь на свободе, может вступить в сговор с другими фигурантами, большинство из которых также скрывается, и координировать с ними свои действия. Наконец, господин Шпак скрывается от следствия и давно не проживает по месту регистрации. Следователь отдельно подчеркнул, что инкриминируемые господину Шпаку преступления не относятся к сфере предпринимательства, поскольку были совершены из чистой корысти с использованием служебного положения.

Защита, в свою очередь, настаивала на том, что доводы СД в пользу ареста безосновательны, в частности, господин Шпак ранее информировал следствие, что находится за границей. В ответ прокурор и следователь сообщили, что справка о здоровье бизнесмена датирована началом октября и не свидетельствует, что он не может принять участие в нынешнем заседании. В результате суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Теперь следствие может оформлять документы на господина Шпака для предоставления в Интерпол.

Как ранее сообщал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что Сергей Шпак, бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев, первый замгендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов (двум последним Мосгорсуд вчера утвердил заочный арест), экс-глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко (его заочно арестовали в минувший вторник), а также руководители некоторых структур РТХ создали преступную группу с целью хищения средств, которые компаниям холдинга перечислил «ВЭБ-лизинг» за поставку вагонов. Всего в нескольких договорах говорилось о 800 с лишним грузовых вагонах и цистернах. Однако, когда в 2017 году была проведена проверка исполнения контрактов, выяснилось, что вагоны поставлены не были, а перечисленные за них средства были выведены через два десятка фирм, не занимавшихся реальной хозяйственной деятельностью. Ущерб по делу оценивается примерно в 1,8 млрд руб. Большинство фигурантов находятся за границей и объявлены в розыск.

Юрий Сюн