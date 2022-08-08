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Коммерсантъ FM
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Одесса начала кормить мир

Судно с украинским продовольствием прибыло в порт назначения

Первое судно с украинской сельхозпродукцией прибыло в конечный пункт назначения. Всего с начала августа по созданному согласно договоренностям России, Украины, Турции и ООН транспортному морскому коридору прошло 12 судов — десять из них вышли из украинских портов, два, напротив, отправились туда за грузом. Участники подписанной в июле в Стамбуле «продовольственной сделки» подтверждают, что украинская часть договоренностей успешно работает, тогда как вопросы, связанные экспортом российского продовольствия и удобрений, все еще остаются нерешенными.

Первым судном, доставившим украинское продовольствие к месту назначения, оказался турецкий сухогруз Polarnet. В понедельник утром он привез 12 тыс. тонн кукурузы в турецкий порт Дериндже в Измитском заливе

Первым судном, доставившим украинское продовольствие к месту назначения, оказался турецкий сухогруз Polarnet. В понедельник утром он привез 12 тыс. тонн кукурузы в турецкий порт Дериндже в Измитском заливе

Фото: REUTERS/Umit Bektas, Umit Bektas / Reuters

Первым судном, доставившим украинское продовольствие к месту назначения, оказался турецкий сухогруз Polarnet. В понедельник утром он привез 12 тыс. тонн кукурузы в турецкий порт Дериндже в Измитском заливе

Фото: REUTERS/Umit Bektas, Umit Bektas / Reuters

Судно Polarnet прибыло в понедельник, 8 августа, в 09:32 по местному времени (совпадает с мск) в турецкий порт Дериндже в Измитском заливе. Таким образом, турецкий сухогруз с 12 тыс. тонн кукурузы на борту, вышедший 5 августа из украинского порта Черноморск, стал первым, доставившим груз к месту назначения в рамках «продовольственной сделки».

Напомним, что 22 июля в Стамбуле состоялась церемония подписания двух взаимосвязанных документов — «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандума о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции». Цель «Инициативы» — содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Главная задача «Меморандума» — обеспечение беспрепятственных поставок на мировые рынки российских продовольствия и удобрений. В частности, речь идет об устранении препятствий, созданных США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики для российской продукции.

Первым судном, покинувшим украинский порт после заключения стамбульских договоренностей, стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Он вышел из порта Одессы 1 августа c 26 527 тоннами кукурузы на борту. Спустя два дня судно прошло проверку в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. Эта процедура касается всех судов, идущих по созданному транспортному коридору из украинских портов и в обратную сторону. В центре работают эксперты из России, Турции, Украины и ООН. Их задача — убедиться, что суда перевозят только оговоренный «продовольственной сделкой» груз и не доставляют оружие украинцам.

Razoni ждали в ливанском порту Триполи еще в воскресенье, но оно так и не пришло. Министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия предположил, что сухогруз меняет курс.

«Данные указывают на то, что он ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», — написал господин Хамия в воскресенье в Twitter. Ливанские СМИ не исключали, что Razoni все же дойдет до Триполи во вторник. Однако в понедельник посольство Украины в Бейруте сообщило, что конечный покупатель украинской кукурузы, от нее отказался, так как поставка задержалась более чем на 5 месяцев. Теперь грузу ищут другого покупателя, и Razoni ждет указаний о новом пункте назначения.

В любом случае пальма первенства с поставкой груза досталась Polarnet.

Всего с 1 августа из украинских портов вышли по состоянию на вечер понедельника десять судов, на борту которых в сумме находится около 300 тыс. тонн продовольствия.

В пятницу украинские порты вместе с Polarnet покинули Navi Star (под панамским флагом идет из Одессы в ирландский порт Рингаскидди, перевозит 33 тыс. тонн кукурузы) и Rojen (под мальтийским флагом вышло из Черноморска в британский Тиспорт с 13 тыс. тонн кукурузы на борту).

Следующий караван в составе четырех судов отправился в море в воскресенье. Три из них вышли из Черноморска. Mustafa Necati под либерийским флагом, груженный 6 тыс. тонн подсолнечного масла, следует в Италию. Пункты назначения идущих под флагом Маршалловых островов судов Star Helena с 45 тыс. тонн подсолнечника и Glory с 66 тыс. тонн кукурузы — Китай и Стамбул. Еще одно судно под таким же флагом Riva Wind вышло из Одессы с 44 тыс. тонн кукурузы и направляется в турецкий Искендерун.

Как начался вывоз продовольствия из украинских портов

И, наконец, в понедельник груз был впервые отправлен из порта Южный — это третий порт, о задействовании которого договорились в Стамбуле. Сухогруз под либерийским флагом МВ Sacura направляется в итальянскую Равенну с 11 тыс. тон сои на борту. Одновременно из Черноморска вышел сухогруз MV Arizona, везущий под либерийским флагом 48,5 тыс. тонн кукурузы в Искендерун.

Кроме того, уже два судна направились в сторону Украины. Первое из них — Fulmar S вошло в субботу в порт Черноморска под флагом Барбадоса. А в воскресенье СКЦ разрешил следовать в Черноморск сухогрузу Osprey S под либерийским флагом.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, Киев планирует через две недели выйти на уровень не менее трех-пяти судов в сутки или более 100 судов в месяц, чтобы получить месячный объем перевалки в портах в три и более миллионов тонн сельхозпродукции.

«Мы обеспечили выполнение договоренностей по созданию зернового коридора. Тем самым внесли вклад в обеспечение продовольственной безопасности в период нахождения мира на пороге кризиса продовольствия»,— заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на встрече с турецкими послами в зарубежных странах.

Темы для разговоров лидеров России и Турции за 17 дней не изменились, а вот обстановка стала другой

В пятницу в Сочи господин Эрдоган обсудил реализацию стамбульских договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным, который особо поблагодарил своего гостя за то, что «продовольственная сделка» включала, в том числе, «решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки».

В принятом по итогам переговоров в Сочи совместном заявлении была «акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства».

Однако на тему поставок российской продукции, в отличие от практически ежедневно поступающих новостей о работе транспортного коридора из Украины, информации практически нет.

Лишь в минувшую среду генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, заявила: «Что касается России и упрощения торговли продовольствием и удобрениями из Российской Федерации, то мы усердно работаем над этим. Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки». Напрямую поставки продовольствия и удобрений под санкции не попали, но у российских судов возникли сложности с заходом в иностранные порты, есть также проблемы со страхованием груза и приемом за него платежей.

Госпожа Гринспан признала, что в реализации «Меморандума» между ООН и Россией остаются «узкие места». По ее словам, «еще предстоит проделать определенный путь», чтобы российский частный бизнес мог осуществлять экспорт продовольствия и удобрения без угрозы попасть под санкции. «Разъяснения, которые были представлены США и ЕС, должны дойти до частного сектора, который в настоящее время оценивает ситуацию»,— добавила она.

Марианна Беленькая

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