Царица морей

Порт Одессы в понедельник покинуло первое судно с украинским продовольствием. Это произошло в рамках реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. В Киеве надеются, что вывоз продовольствия будет продолжен. В Москве же дают понять, что ждут выполнения стамбульских соглашений и в части, касающейся транспортировки российской сельхозпродукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В понедельник утром Одесса наблюдала отплытие судна Razoni под флагом Сьерра-Леоне с грузом кукурузы на борту

Фото: Oleksandr Gimanov / AFP В понедельник утром Одесса наблюдала отплытие судна Razoni под флагом Сьерра-Леоне с грузом кукурузы на борту

Фото: Oleksandr Gimanov / AFP

В рамках реализации «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне 1 августа в 9:30 утра вышло из порта Одессы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. Морской коридор, по которому движется судно, проходит в северо-западной части Черного моря. «Управление гуманитарной операцией по выходу первого судна с сельскохозяйственной продукцией было спланировано при активном участии российских офицеров, входящих в состав Совместного координационного центра в Стамбуле»,— добавили в российском военном ведомстве.

На борту судна находится 26 527 тонн кукурузы. Порт разгрузки — ливанский Триполи. Однако сначала судно досмотрят в Стамбуле, что предусмотрено договоренностями, подписанными в этом городе. В стамбульском порту Razoni ждут во вторник в 15:00 по местному времени.

«На сегодняшний день Совместный координационный центр в Стамбуле — единственная площадка, где сообща работают представители России и Украины. Доверие, оказанное сторонами Турции, является предметом гордости для нашей страны»,— заявил в понедельник турецкий министр обороны Хулуси Акар. А глава МИДа Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что реализация подписанных в Стамбуле договоренностей послужит основой «для обеспечения прекращения огня и стабильного мира» на Украине.

В Анкаре также сообщили, что продолжается подготовка к выходу в море и других судов, находящихся в трех украинских портах.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле состоялась церемония подписания двух взаимосвязанных документов — «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандума о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции». Сторонами «Инициативы» выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН. Цель договоренности — содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одессы, Черноморска и Южного. В документе описан порядок прохода судов и их досмотра, а также мониторинг функционирования гуманитарного коридора и предотвращения опасных инцидентов силами специального Совместного координационного центра в Стамбуле с участием представителей России, Украины и Турции при подключении сотрудников ООН. «Инициатива» рассчитана на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок по согласованию сторон. Главная задача «Меморандума» — обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки.

Как поясняют в МИД РФ, в частности, речь идет о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики для российской продукции. Срок действия «Меморандума» — три года.

После выхода Razoni из Одессы министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, поставивший свою подпись под текстом «Инициативы», выразил надежду на то, что договоренности будут работать, а к портам Одессы, Черноморска и Южного вскоре добавится и порт Николаева. «Этот порт, учитывая, что там идут боевые действия, мы в первый этап не включали, но все равно мы над этим тоже будем работать»,— сказал министр в эфире всеукраинского телемарафона. Господин Кубраков также напомнил, что в порту Одессы своей очереди на выход в море ждали в понедельник еще 16 судов. «Открытие портов принесет экономике не менее $1 млрд валютных поступлений и даст сельскохозяйственному сектору возможность планировать на следующий год»,— добавил он. Со своей стороны, министр аграрной политики Украины Николай Сольский в интервью украинскому изданию «Страна» предположил, что порты могут выйти на отгрузку 3,5 млн тонн зерна в месяц. По его словам, на сегодняшний день на Украине собрали приблизительно 13 млн тонн зерновых.

Положительно отреагировали на отправку Razoni и в Москве. «По факту выхода первого судна — это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, имея в виду, что в Москве ждут новостей касательно экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, что было оговорено в «Меморандуме».

Однако никто из международных игроков, приветствуя новости о Razoni, не упомянул о реализации договоренностей относительно российской продукции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одним из первых приветствовал выход Razoni в море. Он выразил надежду на то, что реализация «Инициативы» принесет необходимую стабильность и будет содействовать решению проблемы глобальной продовольственной безопасности, особенно в наиболее уязвимых в гуманитарном отношении регионах. В его заявлении также идет речь о ближайших планах Всемирной продовольственной программы ООН зафрахтовать судно и закупить у Украины 30 тыс. тонн пшеницы.

«Это является проблеском надежды в условиях обостряющегося кризиса с продовольствием»,— прокомментировал выход Razoni в море представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. А глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс пообещала, что весь мир будет следить за действиями России. В том числе, по ее словам, Россия должна воздержаться от ракетных обстрелов порта Одессы. Госпожа Трасс, претендующая на пост премьер-министра Британии, подчеркнула, что единственный способ «по-настоящему облегчить глобальный продовольственный кризис» — это прекратить боевые действия на Украине. В Европейском союзе также заявили, что ожидают «полного выполнения соглашения и возобновления украинского экспорта для всех клиентов в мире, которые в этом нуждаются».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил журналистам, почему первым получателем продовольствия из Украины стал Ливан. По его словам, эта страна переживает серию кризисов — социальный, экономический, финансовый, продовольственный, которые, по его утверждению, еще больше усугубились в результате военных действий на Украине. Аналогичного мнения придерживаются и в ООН. По данным ливанского портала «Ан-Нашра», в 2021 году республика импортировала 754 тыс. тонн пшеницы. При этом 70% поставок осуществили Украина и РФ. Ливан также закупал украинскую кукурузу для производства растительного масла и кормов для животных. В конце июля депутаты парламента Ливана одобрили кредитное соглашение с Всемирным банком о выделении Бейруту $150 млн на экстренную закупку зерновых.

В то же время в Москве неоднократно подчеркивали, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала российской «специальной военной операции» на Украине, а его причинами стали среди прочего пандемия и экономические просчеты западных стран. Российское руководство считает, что проблема усугубилась из-за западных санкций в отношении РФ, что привело к нарушению цепочек поставок продовольствия. В частности, в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном российский министр отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания Вашингтона предоставить соответствующие исключения из санкций для российских продовольственных поставок пока не реализуются. «В ходе разговора было указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах»,— заявили в МИД РФ.

Марианна Беленькая