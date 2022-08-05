Россия и Турция держат темп

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут в пятницу — всего через 17 дней после предыдущей встречи — переговоры в Сочи. В отличие от последних российско-турецких саммитов, двум лидерам не придется в срочном порядке тушить тот или иной конфликт, но от итогов их переговоров во многом зависит развитие событий как в Сирии, так и в Нагорном Карабахе, где ситуация балансирует на грани широкомасштабных боевых действий. Не обойдут стороной президенты и украинский вопрос. В Кремле также проанонсировали обсуждение стратегических проектов в энергетике. Среди них — строительство АЭС «Аккую», вокруг которого в последние дни в Турции вспыхнул громкий политический скандал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на частые встречи, президентам Турции и России Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину всегда есть что обсудить

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Несмотря на частые встречи, президентам Турции и России Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину всегда есть что обсудить

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи. Как рассказали в Кремле, не вдаваясь в подробности, «планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики», а также «продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня».

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась 19 июля в Тегеране. Она прошла в рамках трехстороннего саммита в «астанинском формате», в котором также участвовал президент Ирана Эбрахим Раиси. При этом российский и турецкий лидеры успели провести переговоры и в двустороннем формате. Владимир Путин тогда поблагодарил коллегу за «предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера», то есть вывоза зерна через Черное море. Поднимались также вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и Нагорном Карабахе.

За 17 прошедших дней обстановка на всех обсуждаемых направлениях кардинально изменилась. При этом позитивное развитие событий произошло лишь в вопросах транспортировки зерна. 22 июля в Стамбуле были подписаны два документа, касающихся условий отправки украинского зерна из черноморских портов, а также снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. В рамках реализации договоренностей на этой неделе из Одессы в сторону ливанского порта Триполи вышел первый сухогруз с украинской кукурузой на борту. Как и было оговорено, он прошел досмотр в Стамбуле инспекционной группой Совместного координационного центра.

Теперь по этому пути должны пройти остальные суда, ожидающие своей очереди в трех украинских портах. И, как написал в начале недели в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в Анкаре надеются, что договоренности по зерну послужат основой «для обеспечения прекращения огня и стабильного мира» на Украине. Турция не скрывает своих амбиций добиться урегулирования российско-украинского конфликта. В Москве стараются публично не разочаровывать своего партнера, но пока у Анкары нет других перспектив на этом направлении, кроме как превращения в главного регулировщика зернового вопроса. Но тема урегулирования на Украине, безусловно, будет подниматься в ходе российско-турецкого саммита в Сочи.

Достаточно напряженной перед встречей двух президентов оказалась ситуация в Сирии. Еще с середины мая господин Эрдоган угрожает проведением очередной военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии, результатом которой должно стать создание 30-километровой буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. Москва и Тегеран выступают против этого плана Анкары.

За 2,5 месяца угрозы президента Эрдогана так и не воплотились в реальность — полномасштабная наземная военная операция не началась. Однако это не значит, что турецкий лидер отказался от своих планов. В последние недели атмосфера на севере Сирии накалилась до предела. Бойцы протурецкой сирийской оппозиции постоянно наносят минометные и артиллерийские удары по анклавам YPG, а также по позициям Сил демократической Сирии (SDF), в состав которых они входят. Участились сообщения и об ударах турецких беспилотников. Как отмечает саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», ситуация особенно обострилась на этой неделе — прямо перед переговорами президентов России и Турции. Причем речь не только о турецких обстрелах, но и об ударах, наносимых сирийской армией по районам, находящимся под опекой Турции, в том числе в провинции Идлиб.

На этом фоне сирийская армия провела масштабные учения при участии российских военных. При этом в соцсетях появились слухи, что впервые к сирийской армии присоединились бойцы SDF. Официально эта информация не подтверждается ни российской, ни сирийской стороной, но ее подхватили весьма уважаемые арабские СМИ, в том числе телеканал «Аль-Джазира» и газета «Аш-Шарк аль-Аусат». И это, очевидно, нагнетает атмосферу перед переговорами в Сочи.

Турецкий политолог Умит Назми Хазыр уверен, что главной темой саммита для Анкары станет будущая операция в Сирии. «Это красная линия и очень важный вопрос для безопасности Турции,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.— После сочинской встречи турецкие власти могут пойти на непрямой контакт с президентом Сирии Башаром Асадом по поводу YPG и сирийских беженцев. Накануне президентских выборов Эрдоган может попытаться решить этот вопрос путем договоренностей с Дамаском». Кроме того, по словам господина Хазыра, президент Эрдоган может продемонстрировать свою готовность активно участвовать в будущих переговорах России и Украины, а также обсудить возможность вступления Турции в БРИКС.

Обсуждение сирийской и украинской тематики в Сочи подтвердил накануне переговоров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также не исключил, что два лидера «обменяются мнениями» в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, что буквально накануне визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в Лачинском коридоре, который связывает Карабах с Арменией, произошло серьезное обострение. Однако, по мнению азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, в решении этого вопроса участие Анкары никак не поможет. «Здесь основную роль будут играть договоренности между Москвой и Баку»,— отметил собеседник “Ъ”. Зато он не исключил, что лидеры России и Турции могут обсудить сближение между Анкарой и Ереваном, которые намерены в скором времени разблокировать сухопутную границу, а также открытие других коммуникаций в регионе. Главным проектом в Анкаре и Баку с ноября 2020 года считают так называемый Зангезурский коридор — автомобильную и железную дорога из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении. Кроме того, господин Велизаде допустил, что Реджеп Тайип Эрдоган может поднять вопрос о более активной роли турецких специалистов, работающих в наблюдательном центре в Агдаме. Они разместились там еще в начале 2021 года, но, в отличие от российских коллег, крайне непубличны.

Турецкий политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем в беседе с “Ъ” отметил, что самой важной темой может стать ситуация вокруг АЭС «Аккую», которую строит российский «Росатом». На днях компания сменила подрядчика, который ведет строительство станции. Контракт с турецкой компанией IC Ictas был разорван из-за задержек, однако подрядчик не согласился с этим решением и намерен отстоять свою правоту в суде. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции заявило, что пытается урегулировать спор между сторонами, но проблема уже приобрела политический оборот: в защиту IC Ictas выступили ведущие оппозиционные политики страны — лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и глава «Хорошей партии» Мерал Акшенер. Господина Кылычдароглу, в частности, возмутило, что новый подрядчик, TSM Enerji,— это «консорциум трех российских компаний». По его мнению, это в том числе говорит о зависимости Турции от России в энергетической сфере.

Разразившийся скандал может иметь далеко идущие последствия. Турция сейчас балансирует на грани новых досрочных выборов. При этом прогнозы весьма неутешительны для президента Эрдогана, а также его Партии справедливости и развития.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев