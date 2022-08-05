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Поле битвы: Азия

Участники Восточноазиатского саммита разошлись во взглядах на Тайвань и Мьянму

Азиатский регион на этой неделе вновь проявил себя как поле нарастающего противостояния США с одной стороны и КНР с Россией с другой. В пятницу Пекин дал ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси: были приостановлены восемь механизмов сотрудничества с США. При этом глава МИД КНР Ван И, принимавший участие в заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже, пообещал: «петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже. Россия своего китайского союзника в этом конфликте полностью поддерживает. Еще один спор разгорелся вокруг Мьянмы, где власть полтора года контролируют военные: США обвинили РФ в подрыве усилий по прекращению насилия в этой стране, связи с которой Москва активно развивает.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и глава МИД Тайваня Джозеф Ву (слева)

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и глава МИД Тайваня Джозеф Ву (слева)

Фото: Reuters

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и глава МИД Тайваня Джозеф Ву (слева)

Фото: Reuters

В пятницу Пекин обнародовал целый ряд ответных шагов на визит Нэнси Пелоси на Тайвань — остров, который Китай считает своей неотъемлемой частью (см. “Ъ” от 3 и 4 августа). По инициативе Китая отменены консультации по вопросам морской безопасности и рабочие встречи с представителями Минобороны США, приостановлены диалог на уровне региональных военных командований, контакты по вопросам правосудия, по изменению климата, а также по борьбе с незаконной миграцией, наркотиками и международной преступностью.

В Пекине всячески дают понять, что намерены и дальше жестко отстаивать свои принципы.

Так, в пятницу в ходе визита в Пномпень глава МИД КНР Ван И заявил: «Фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела (национального.— “Ъ”) воссоединения, петля на шее "независимости Тайваня" может лишь затягиваться туже и туже». Ван И посетил Камбоджу для участия в заседании глав МИДов стран Восточноазиатского саммита — международного форума для обсуждения широкого круга политических и экономических вопросов, встречи в рамках которого традиционно привязаны к мероприятиям Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Как обычно, представители США и РФ также приняли участие в заседании ВАС и проходящих на его полях многочисленных двусторонних контактах — и тайваньский вопрос они, естественно, тоже не могли обойти стороной. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай, который в ответ на визит Нэнси Пелоси начал масштабные военные учения разного рода, в эскалации кризиса: «Ракеты упали в исключительной экономической зоне (Японии.— “Ъ”). По понятным причинам это серьезно обеспокоило как их (японские власти.— “Ъ”), так и всех нас. Народно-освободительная армия (КНР.— “Ъ”) объявила о создании ограниченных районов близ Тайваня и заявила о проведении учений с боевыми стрельбами до понедельника. Эти провокационные действия являются значительной эскалацией». Глава американской дипломатии перечислил претензии к китайским властям, сказав: «Мы видели, как Пекин старался поменять статус-кво Тайваня в течение некоторого времени, например увеличив за два года более чем вдвое число воздушных судов, пролетающих через серединную линию Тайваньского пролива, которая разделяет остров Тайвань и Китай, занимался экономическим принуждением, вмешательством в политические дела и совершал кибератаки против Тайваня».

При этом господин Блинкен заверил, что США «не стремятся к кризису и не хотят его».

Таким заявлениям, однако, по-прежнему не верят ни в Китае, ни в странах, публично поддержавших его по тайваньскому вопросу,— Сирии, Иране, Северной Корее, Белоруссии и России. Также будучи в Пномпене, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что на заседании ВАС «было немало искрящих заявлений по поводу того, что происходит в районе Тайваньского пролива после визита Нэнси Пелоси»: «Были достаточно острые высказывания наших китайских партнеров, которых мы поддерживаем. И были встречные заявления Соединенных Штатов и Японии о том, что это (поездка госпожи Пелоси.— “Ъ”) не дело Китая и что декларированная политика поддержки принципа "одного Китая" отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань». «Странная логика, конечно»,— резюмировал Сергей Лавров. Эту же тему он поднимал и на двусторонних переговорах со своими коллегами. Например, на встрече с Ван И российский министр критиковал «американских коллег» за демонстрируемую ими «вседозволенность» и стремление «с каждым разом утвердить свое доминирование» все в новых точках земного шара.

Точно так же в Москве восприняли заявления Энтони Блинкена по другому вызывающему споры вопросу — можно ли сотрудничать с руководством Мьянмы. Напомним, что там в феврале 2021 года в результате переворота к власти пришли военные.

Как заявил американский дипломат, недавняя поездка в Мьянму Сергея Лаврова и встреча с нынешними властями этой страны «напрямую противоречат усилиям АСЕАН, направленным на прекращение насилия».

Речь шла в первую очередь о жестком подавлении протестов в этой стране. Особое внимание господин Блинкен обратил на состоявшуюся в Мьянме в конце июля казнь четырех демократических активистов. «Призываю коллег-министров продолжать оказывать давление на режим, чтобы он прекратил жестокое насилие, освободил несправедливо задержанных, открыл гуманитарный доступ и восстановил путь Мьянмы к демократии,— заявил глава Госдепартамента.— Решительно призываем международное сообщество не одобрять фиктивные выборы, которые режим планирует провести в следующем году. В нынешних условиях они не могут быть ни справедливыми, ни свободными». Также дипломат указал на необходимость «делать больше, чтобы остановить поток оружия и прибыли», текущий в контролируемую военными страну.

У Сергея Лаврова в Мьянме, которую он посетил 3 августа, были прямо противоположные цели. «Контакты развиваются достаточно интенсивно. Скоро здесь, в Мьянме, состоится заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Позднее в этом месяце в России запланировано заседание комиссии по военно-техническому взаимодействию, создана рабочая группа по энергетике. Так что связи становятся все более эффективными»,— заявил глава российской дипломатии после встречи с лидером Мьянмы Мин Аун Хлаином.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн

Фото: Пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн

Фото: Пресс-служба МИД России

Собравшиеся в Пномпене члены АСЕАН (в объединение входит десять стран, но Мьянма с прошлого года отстранена от участия в мероприятиях) в этом споре скорее поддержали Энтони Блинкена.

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«Мы подробно обсудили недавние события в Мьянме и выразили обеспокоенность по поводу затянувшегося политического кризиса в стране, включая казнь четырех активистов оппозиции,— говорится в итоговом заявлении.— Мы были глубоко разочарованы ограниченным прогрессом и отсутствием приверженности властей Нейпьидо своевременному и полному осуществлению "Консенсуса из пяти пунктов"». Речь идет о принятом в прошлом году документе, в котором звучал призыв к сторонам политического кризиса «проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия путем мирного диалога».

Впрочем, по мнению руководителя Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, никакого серьезного давления на Мьянму страны АСЕАН оказывать не будут, как и не будут присоединяться к санкциям против России, чего от них ждет Вашингтон. «Базовый принцип АСЕАН — невмешательство,— напомнил эксперт в беседе с “Ъ”.— Эти страны пытались быть медиаторами, составляли "дорожную карту" по примирению в Мьянме, но точно не будут проводить политику жесткой изоляции или осуждать военный режим». Кроме того, господин Мосяков отметил: хотя страны АСЕАН «находятся в западном информационном поле», Сергею Лаврову, похоже, удалось донести до них российское видение ситуации на Украине, что позволяет Москве продолжать активное сотрудничество не только с Мьянмой, но и с ее соседями по региону.

Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко

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