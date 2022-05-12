Джо Байден возбудился на АСЕАН

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Президент США Джо Байден 12–13 мая проведет серию встреч с лидерами государств Юго-Восточной Азии в рамках открывающегося в четверг в Вашингтоне специального саммита АСЕАН—США. В условиях войны санкций c Россией и курса на глобальное сдерживание Китая Вашингтон спешит заручиться поддержкой стран Юго-Восточной Азии, добиваясь их присоединения к возглавляемой США западной коалиции против Москвы и Пекина. На фоне украинского конфликта один из мировых центров экономической мощи — АСЕАН испытывает растущее давление: Вашингтон пытается лишить Россию и Китай перспективных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Проходящий в американской столице впервые двухдневный саммит США—АСЕАН будет включать в себя серию двусторонних и многосторонних встреч лидеров государств Юго-Восточной Азии, после которых в пятницу состоится главное заседание с участием президента США Джо Байдена.

Изначально планировавшийся на 28–29 марта, саммит США—АСЕАН был перенесен на полтора месяца, поскольку состыковать графики поездок и получить «максимальный кворум» участников было непросто. В итоге из десяти членов АСЕАН, в которую входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, в Вашингтоне будут представлены восемь государств.

Уходящий президент Филиппин Родриго Дутерте не смог приехать в Вашингтон в связи с состоявшимися в стране 9 мая президентскими выборами. Саммит также пройдет без военного правителя Мьянмы, главнокомандующего вооруженными силами страны старшего генерала Мин Аун Хлаина, пришедшего к власти в результате переворота в феврале прошлого года.

«Мы рассчитываем обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, главным результатом встречи должна стать выработка партнерства, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе»,— заявил перед отлетом в американскую столицу президент Индонезии Джоко Видодо. «Мы намерены подчеркнуть открытость АСЕАН для всех партнеров, в том числе Соединенных Штатов»,— добавил индонезийский лидер, дав понять, что развивать отношения с Вашингтоном страны Юго-Восточной Азии намерены не в ущерб своим связям с другими государствами.

Председательствующая в этом году в G20, в которую входят 20 ведущих мировых экономик, Индонезия подверглась сильнейшему давлению США и их западных союзников, требующих от Джакарты изолировать Россию от мероприятий G20 и не приглашать Владимира Путина на саммит «двадцатки» на Бали. Тем не менее не только Индонезия, но и другие государства АСЕАН пока не поддаются давлению. Из десяти членов ассоциации санкции в отношении России пока ввел только Сингапур. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла 7 мая подтвердил, что Куала-Лумпур не намерен и в дальнейшем присоединяться к санкциям США и признает только ограничения, введенные Совбезом ООН.

В то время как Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии намерены обсуждать в Вашингтоне проблематику Индо-Тихоокеанского региона, в администрации президента Байдена дали понять, что партнерам в Юго-Восточной Азии будет предложена тема украинского кризиса. Отвечая на вопрос, считают ли США одной из задач саммита со странами АСЕАН «создание коалиции против Москвы», пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что действия России на Украине вызвали «широкую реакцию, в том числе со стороны ряда стран АСЕАН», в связи с чем этот вопрос «безусловно, будет темой для обсуждения».

Еще одной темой, которую президент Байден намерен педалировать на саммите, станет резкое сближение России и Китая, происходящее на фоне украинского кризиса. По мнению Белого дома, совместное заявление России и Китая о дружбе, сделанное в феврале этого года в ходе визита Владимира Путина в Пекин, свидетельствует о растущих угрозах и рисках для государств Индо-Тихоокеанского региона.

Накануне саммита в Вашингтоне координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл призвал государства АСЕАН «выступить с предостережением относительно того, что в Индо-Тихоокеанском регионе не должно произойти ничего подобного тем военным действиям, которые мы видим в Европе».

В свою очередь, со своим предостережением в адрес азиатских партнеров накануне встречи США—АСЕАН выступил и Пекин. «Стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе идет против тенденций нынешнего времени и не служит общим и долгосрочным интересам стран Восточной Азии»,— заявил в интервью газете South China Morning Post глава МИД КНР Ван И. По словам китайского министра, главную угрозу региону несут альянс Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), «Четырехсторонний диалог по безопасности» (QUAD), в который входят США, Австралия, Индия и Япония, и военный союз AUKUS (США, Великобритания и Австралия). «Все они нужны для провоцирования гонки вооружений в регионе»,— предупредил глава МИД КНР.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, особый интерес президента Байдена к саммиту со странами АСЕАН обусловлен сразу несколькими причинами. «Во-первых, все более актуальной для Вашингтона задачей становится укрепление антикитайских редутов в Юго-Восточной Азии. Кроме того, администрация Байдена подвергается серьезной критике внутри США за недостаточно решительную поддержку Украины, в связи с чем Вашингтон стремится вовлечь страны АСЕАН в санкционную войну против России»,— пояснил “Ъ” Владимир Васильев.

Вторая причина интереса администрации США к государствам Юго-Восточной Азии связана с экономикой. Прогнозируется, что суммарный рост ВВП десяти стран, входящих в АСЕАН, в текущем году составит 4,9% по сравнению с 3,0%, зафиксированными в 2021 году. Экономики стран АСЕАН открываются после пандемии COVID-19, и США стремятся воспользоваться окном возможностей для преодоления кризисных явлений в собственной экономике путем увеличения внешнеторговых и инвестиционных связей со странами АСЕАН.

Наконец, третий немаловажный момент связан с предстоящим обсуждением в Вашингтоне вопросов военно-технического сотрудничества, включая технологическую и кибербезопасность, резюмирует Владимир Васильев.

«В ходе саммита США—АСЕАН президенту Байдену будет непросто убедить партнеров из Юго-Восточной Азии усилить военно-политическое и экономическое давление на Китай и присоединиться к возглавляемой США коалиции против России»,— продолжает профессор ГУ «Высшая школа экономики» Владимир Батюк. «Немаловажная особенность, отличающая Азию от Европы,— это способность отделять экономику от политики, которую европейцы, судя по их последним действиям в украинском кризисе и эскалации войны санкций, практически утратили. У ряда стран АСЕАН складываются неоднозначные отношения с Пекином, ведущим с ними территориальные споры в Южно-Китайском море. Однако при этом Китай остается для АСЕАН крупнейшим торговым партнером — страны—члены ассоциации не собираются отказываться от выгод экономического сотрудничества с КНР. Еще меньше страны АСЕАН, не имеющие споров с Россией, будут готовы идти на разрыв торгово-экономических связей с РФ из-за конфликта на Украине»,— считает Владимир Батюк.

Сергей Строкань