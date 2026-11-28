Минобороны: силы ПВО за ночь сбили более 1000 беспилотников ВСУ
Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 1 246 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 16 регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
В Поволжье под удар попали Саратовская и Самарская области, а также Башкирия. Над республикой уничтожены беспилотники самолетного типа. Точное число сбитых над Башкирией дронов ведомство не приводит. Кроме того, БПЛА уничтожили над Московской, Тульской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.
В Башкирии режим беспилотной опасности действовал с 7:33 до 10:04 по местному времени. Вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Росавиация также ограничивала полеты в аэропортах Пензы, Саратова, Самары и других воздушных гаванях Приволжского федерального округа. Часть запретов уже отменена.
После отмены режима беспилотной опасности в МЧС Башкирии уточнили: план «Ковер» продолжает действовать над Кушнаренковским районом в радиусе 150 километров.