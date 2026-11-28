В Башкирии режим беспилотной опасности действовал с 7:33 до 10:04 по местному времени. Вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Росавиация также ограничивала полеты в аэропортах Пензы, Саратова, Самары и других воздушных гаванях Приволжского федерального округа. Часть запретов уже отменена.