Минобороны РФ отчиталось о ночных ударах по Украине
МО: ВС России ночью ударили по энергетическим и топливным объектам на Украине
Российские военные в ночь на 28 ноября атаковали объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Среди пораженных целей ведомство указало электроподстанцию «Заречье» мощностью 110 кВ в Белой Церкви Киевской области, обеспечивавшую работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. В Одесской области под удар попал резервуар с топливом для украинской армии, расположенный в Килии.
Кроме того, российское военное ведомство заявило об уничтожении четырех железнодорожных локомотивов, задействованных в перевозках вооружения и военной техники. Они находились в Синельниково Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области.
Также, по данным Минобороны, поражен сухогруз в Черном море южнее Одессы, перевозивший грузы военного назначения для ВСУ. Удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов.