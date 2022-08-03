Бессмысленная и беспощадная

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, оставив пепелище на месте американо-китайских отношений. Визит был подвергнут критике не только в КНР, где пообещали «наказать обидчиков», и России, где пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «самой чистой провокацией». Действия главы нижней палаты Конгресса были признаны неразумными и бессмысленными даже в американских СМИ, включая лояльные к Демократической партии, в руководство которой входит госпожа Пелоси. Теперь администрации президента Джо Байдена предстоит приложить немало усилий, чтобы минимизировать ущерб от поездки политика, которая, вероятно, в скором времени покинет свое кресло в Конгрессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За смелый полет на остров глава тайваньской администрации (президент) Цай Инвэнь (справа) наградила Нэнси Пелоси орденом Благожелательных облаков

Фото: Taiwan Presidential Office / Handout / Reuters За смелый полет на остров глава тайваньской администрации (президент) Цай Инвэнь (справа) наградила Нэнси Пелоси орденом Благожелательных облаков

Фото: Taiwan Presidential Office / Handout / Reuters

Нэнси Пелоси, проведя около 19 часов на Тайване, в среду благополучно покинула остров и направилась в Южную Корею. Визит третьего человека в американской иерархии власти на территорию, которую Китай считает своей, наделал столько шума, что даже украинский кризис, пять месяцев не сходивший с передовиц мировых изданий, временно ушел на второй план. Причем все внимание обеспокоенной общественности было приковано не столько к заявлениям госпожи Пелоси — ничего нового она не сказала,— а к реакции Китая и таким техническим вопросам, как «приземлится — не приземлится», «собьют — не собьют», «взлетит — не взлетит».

Так или иначе, Нэнси Пелоси провела в Тайбэе ряд встреч и сделала-таки несколько заявлений. Во время переговоров с главой тайваньской администрации (президентом) Цай Инвэнь, которая наградила гостью орденом Благожелательных облаков, американка пояснила: визит — это знак «приверженности Тайваню».

По словам Пелоси, «солидарность Америки с Тайванем, как никогда, имеет решающее значение».

Ведь сегодня «мир стоит перед выбором между демократией и автократией», повторила госпожа Пелоси один из главных тезисов президента США Джо Байдена, а решимость Вашингтона «сохранить демократию на Тайване и во всем мире непоколебима».

Затем она также отметила, что обсудила с Цай Инвэнь торговое соглашение, которое «может быть заключено, и заключено скоро», подчеркнув заинтересованность Штатов в сотрудничестве с островом в сферах безопасности, экономики, технологий и госуправления. Ее тайваньская собеседница в ответ выразила намерение и впредь работать над укреплением взаимодействия, чтобы «вывести двусторонние отношения на новый уровень».

При этом госпожа Пелоси обмолвилась, что США следуют принципу «одного Китая» и полностью поддерживают статус-кво.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также заверил, что визит Нэнси Пелоси не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая» и не должен стать поводом для эскалации в отношениях двух держав. С заверениями в уважении этого принципа поспешили выступить и в Еврокомиссии, где уточнили, что это не мешает Евросоюзу поддерживать тесное и дружеское сотрудничество с островом. «Ясную и однозначную» поддержку политики «одного Китая» с утра 3 августа выразил и Берлин в лице представителя правительства Германии Вольфганга Бюхнера, отметив недопустимость военных угроз в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Такие успокоительные речи не убедили Пекин, где сочли визит госпожи Пелоси той самой «игрой с огнем», избегать которой во время недавнего телефонного разговора с Джо Байденом настоятельно просил китайский лидер Си Цзиньпин.

Китай в ответ объявил о проведении военных учений вокруг острова, которые должны завершиться только к воскресенью и принял ряд экономических мер против Тайваня. А представители властей КНР обрушились с жесткой критикой на Нэнси Пелоси и США в целом, обвинив их в попытке подрыва суверенитета страны. «Играющие с огнем точно добром не кончат, а обидчики Китая обязательно понесут наказание»,— пригрозил глава МИД КНР Ван И.

Поставив галочку в списке своих достижений, спикер Палаты представителей улетела с острова, оставив после себя целый ворох вопросов. Зачем Нэнси Пелоси понадобилось наносить столь демонстративный визит, подливая масла в огонь мировой нестабильности и без того подогреваемой украинским кризисом? Каковы будут долгосрочные последствия этой истории для американо-китайских отношений?

В американских СМИ визит был по большей части охарактеризован как бессмысленный и вредный. Естественно, наиболее резкая критика звучала в прореспубликанских СМИ, цитировавших, в частности, экс-президента США Дональда Трампа, который назвал спикера Палаты представителей «сумасшедшей». Но от них не особенно отставали и продемократические издания. Так, в газете The Washington Post вышла редакционная колонка, озаглавленная «Ущерб от неразумного визита Пелоси на Тайвань должен быть купирован». В ней авторы отмечают, что успешная внешняя политика должна сочетать в себе «высокие принципы и умное, своевременное исполнение». В отношении визита на Тайвань со вторым компонентом вышел провал, считает издание. Политик полетела на остров, несмотря на «предупреждения президента от ее собственной партии», возможно просто желая отметить свое пребывание на посту спикера знаменательным событием, учитывая, что в ноябре Палата представителей, вероятно, перейдет под контроль республиканцев. Теперь администрации Байдена придется приложить немало усилий, чтобы не допустить повторения кризиса в Тайваньском проливе 1995–1996 годов и минимизировать нанесенный визитом ущерб. А главное, США не могут себе позволить отвлекаться на что-то еще в разгар украинского кризиса, пишет The Washington Post.

Напряженность вокруг визита на остров — очередное свидетельство того, что тайваньский вопрос по-прежнему находится в сердцевине американо-китайских противоречий, пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

По мнению Игоря Денисова, произошедшее вызывает вопрос, «есть ли у президента Байдена продуманная стратегия выстраивания отношений с крупнейшим геополитическим конкурентом».

Визит Нэнси Пелоси показал амплитуду возможных колебаний на китайско-американском треке и то, что прежние принципы взаимодействия в треугольнике Вашингтон—Пекин—Тайбэй размываются, отметил эксперт. Политическая основа отношений, по его словам, «серьезно подорвана». У Пекина не было иллюзий, что можно добиться консенсуса с США по вопросу Тайваня, поэтому с этой точки зрения поездка госпожи Пелоси мало что изменила, считает Игорь Денисов. «Многое будет зависеть от развития отношений на других направлениях — будут ли найдены решения по торговым вопросам, прекратится ли ненужное двум странам технологическое противостояние. Тайвань является средоточием противоречий, но нынешняя конфронтация Китая и США носит системный характер, в котором тайваньский вопрос — лишь один из факторов»,— заключил эксперт.

Алексей Забродин