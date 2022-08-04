Спасибо тебе, Пелоси

Откат в американо-китайских отношениях, неизбежный после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, заставляет задуматься над тем, какие последствия это будет иметь для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После начала спецоперации на Украине центральным нервом мировой политики стало противостояние России с США и НАТО. В связи с этим гигантские усилия Вашингтона и его союзников были направлены на то, чтобы не допустить превращения Китая в главного «спасителя» России, позволяющего ей уходить от санкций, переориентировав свою экономику с Запада на Восток. В ход шли все средства: председателя КНР Си Цзиньпина уговаривали, упрашивали, пытались задобрить. Наконец, ему банально угрожали, предупреждая о некоей «высокой цене», которую должен будет заплатить упорствующий Китай.

Это заставляло Пекин демонстрировать чудеса эквилибристики — не отказываться от сотрудничества с Москвой, но заявлять о том, что он не поставляет оружие России, не оказывает ей содействие в конфликте на Украине и вообще он за мир и решение всех вопросов за столом переговоров. Хотя, казалось бы, что мешает ему открыто и однозначно поддержать Россию. Ведь, как заявил еще в прошлом году глава МИД КНР Ван И, в китайско-российском сотрудничестве «нет конечного пункта, нет запретных зон, нет верхнего предела» и, вообще, это хотя и не союз, но «больше, чем союз».

Однако, несмотря на яркую риторику, «верхний предел» незримо присутствовал. Пекин придерживался принципа равноудаленности от сторон украинского конфликта и до последнего времени выслушивал Киев, призывавший дружественный Китай полностью отказаться от взаимодействия с Москвой.

Другой кризис безопасности, развивавшийся за тысячи километров от Украины, на Индо-Тихоокеанском театре, в центре которого оказался драгоценный территориальный, экономический и геополитический актив — Тайвань, вплоть до этой недели оставался на втором плане, поскольку не имел такой остроты. Однако теперь ситуация развернулась на 180 градусов.

Визит Нэнси Пелоси на остров, мощной информационной волной отбросивший на второй план Украину, делает Киев одной из главных проигравших сторон, укрепляя при этом стратегические позиции Москвы. После того как Нэнси Пелоси перешла «красную линию» в американо-китайских отношениях, любые новые претензии к Китаю в связи с его действиями по отношению к украинскому кризису становятся неуместными. Теперь Пекин всегда может ответить Вашингтону: а каких правил в международной политике придерживаетесь вы?

Визит Нэнси Пелоси на остров, по сути, превратил украинский и тайваньский кризисы в сообщающиеся сосуды. Неудивительно, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил о том, что позиция США в отношении Тайваня «отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации». Выходит, что один из главных врагов России в Вашингтоне — Нэнси Пелоси — невольно подыграла Москве, продемонстрировав, что Россия и Китай действительно плывут в одной лодке.

Теперь ничто уже не мешает Москве и Пекину принять стойку «спина к спине», прикрывая тылы друг друга: Россия отбивается от врагов на западном направлении, а Китай — в Индо-Тихоокеанском регионе. В бою надо помогать друг другу, ведь чем сильнее товарищ по оружию, тем ближе ваша общая победа. Над кем? Конечно же, над США. В общем, спасибо тебе, Пелоси.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”