Володин рассказал, какие законы начнут действовать в декабре
В декабре в России изменятся правила контроля за доходами иноагентов, трудоустройства иностранцев и передачи сведений о потребительских займах. О новых законах рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
Министерство юстиции будет электронно запрашивать сведения об операциях, счетах и вкладах иноагентов. На предоставление данных об их финансово-хозяйственной деятельности банкам и органам власти отведут три дня с момента получения запроса.
Для иностранных граждан в полном объеме запустят ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Одновременно изменятся правила, по которым им оформляют патенты и выдают разрешения на работу.
Банки и микрофинансовые организации обяжут срочно передавать сведения о заключенных договорах потребительского займа в бюро кредитных историй. По словам Володина, эта мера призвана предупреждать возможное мошенничество.