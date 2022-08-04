Минюст «обесценил» экономические преступления

Белый дом развивает инициативу снятия с бизнеса части уголовных рисков для снижения избыточного давления на него в условиях санкций. Минюст в четверг представил поправки к уголовному законодательству о полной декриминализации некоторых составов экономических преступлений. Кроме того, с учетом инфляции в полтора раза повышаются пороги определения размера ущерба для привлечения предпринимателей к уголовной ответственности. Эксперты и деловые объединения тренд на снижение рисков уголовного давления на бизнес поддерживают, но считают инициативы Минюста недостаточными и настаивают на более широкой декриминализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законопроектом о декриминализации части составов экономических преступлений Минюст намерен добавить гуманности в Уголовный кодекс (на фото — глава ведомства Константин Чуйченко)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Законопроектом о декриминализации части составов экономических преступлений Минюст намерен добавить гуманности в Уголовный кодекс (на фото — глава ведомства Константин Чуйченко)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минюст опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к уголовному законодательству, призванный улучшить деловой климат в условиях санкций и снизить риски необоснованного преследования предпринимателей. Ведомство предлагает отменить уголовное наказание за ведение предпринимательской деятельности без регистрации (ст. 171 УК РФ), за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ), за внесение заведомо ложных сведений в межевой или технический план (ст. 170.2 УК РФ), а также за злостное уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).

Декриминализацию этих составов Минюст объясняет тем, что за совершение таких деяний не установлено наказание в виде лишения свободы или оно по факту не назначалось.

Снижение рисков уголовного преследования бизнеса входит в план создания «большей свободы предпринимательской деятельности», обещанной президентом на первой после начала военной операции на Украине встрече с бизнесом (см. “Ъ” от 25 февраля). В марте был запущен новый этап амнистии капиталов и усложнена процедура уголовного преследования бизнеса за налоговые нарушения (см. “Ъ” от 9 марта). Кроме того, администрация президента инициировала сбор дополнительных инициатив по снижению давления силовиков на бизнес (см. “Ъ” от 19 мая).

Часть этих предложений также вошла в проект Минюста — речь идет о повышении размеров «значительного», «крупного» и «особо крупного» ущерба либо полученного дохода для квалификации экономических преступлений. В РСПП предлагали повысить пороги ущерба для таких преступлений на 50% — инфляция с момента последних правок кодекса в 2016 году составила почти 35%, но часть экспертов настаивала на «динамическом» механизме, способном адаптироваться к конъюнктуре без жесткой фиксации порогов. В итоге проект повышает пороги в полтора раза: например, особо крупный размер неуплаты налогов физлицом вырастет с 13,5 млн до 20 млн руб. за три года, для компаний — с 45 млн до 65 млн руб., неуплаты страховых взносов — с 9 млн до 13 млн руб. для физлиц и с 30 млн до 45 млн руб. для компаний. По части валютных нарушений особо крупный размер будет отсчитываться от суммы незачисленных или невозвращенных средств более чем на 250 млн руб. против 150 млн руб. Пороги вырастут также по статьям о мошенничестве, обороте товаров без маркировки и алкоголя без лицензии.

Поправки Минюста особого воодушевления в предпринимательской и экспертной среде не вызвали, поскольку лишь частично удовлетворяют запрос на снижение рисков уголовного преследования.

«Нельзя не поддержать. Но только непонятно, почему лишь эти статьи. На наш взгляд, декриминализация незначительных преступлений в экономической сфере должна быть гораздо шире»,— прокомментировал поправки уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Глава «Опоры России» Александр Калинин полагает, что «тренд на декриминализацию задан, но законопроект недостаточно амбициозен с учетом президентских поручений. Надеемся, что ко второму чтению он будет дополнен». Среди необходимых поправок он называет декриминализацию в сфере авторских прав и антимонопольного законодательства, индексацию порогов привлечения к ответственности по налоговым преступлениям (ст. 198 и ст. 199 УК РФ).

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева соглашается, что меры представляют собой гуманизацию законодательства, но напоминает, что она должна протекать сбалансированно. «Порядок работы с уголовными преступлениями и административными нарушениями имеет ряд серьезных отличий. Необходимо будет обратить внимание на ответственность тех лиц, которые создают недобросовестную конкуренцию для реального бизнеса»,— сказала эксперт.

Диана Галиева