Наручники так просто не снимешь

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Вслед за заботой о неизменности регуляторной среды ради привлечения инвесторов к строительству в РФ новых промышленных мощностей российские власти вновь обсуждают с бизнесом и вопросы снятия части рисков уголовного характера. Пакет предложений по ослаблению давления силовиков на бизнес в администрации президента ждут уже завтра — сбором позиций занимается платформа защиты предпринимателей «ЗаБизнес». Однако дискуссия на ее площадке показала, что взгляды компаний и юристов на проблему различны — если бизнес рассчитывает на ускоренную декриминализацию части уголовных составов, то экспертов больше беспокоит несогласованность законодательства в результате ускоренного разбора наиболее одиозных его норм.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Убрать избыточное внимание правоохранительных органов к экономическим агентам в России просьбами и обращениями пока не получается

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цифровая платформа для работы с жалобами предпринимателей на нарушения их прав правоохранительными органами «ЗаБизнес.рф» организовала сбор предложений делового и экспертного сообщества по правке уголовного законодательства — пакет инициатив по снижению рисков ведения в России предпринимательской деятельности ждут в администрации президента уже завтра, сообщила вчера гендиректор онлайн-платформы Элина Сидоренко.

Снятие рисков уголовного преследования предпринимателей входит в план улучшения делового климата и создания «большой свободы предпринимательской деятельности», обещанной президентом на первой же встрече после разворачивания «специальной военной операции» РФ на Украине (см. “Ъ” от 25 февраля). Однако обращение государства госпожа Сидоренко описывает как запрос на «таблетку от всего и сразу», чтобы и улучшить деловой климат, и привлечь в экономику людей, способных производить, дать импортозамещение и рост ВВП.

Произвольное правоприменение и уголовное преследование бенефициаров компаний признаются одними из главных тормозов развития российской инвестиционной среды уже два десятка лет. И если в экономике Белый дом в последние годы добивается снижения регуляторной нагрузки, уже отказавшись от избыточных требований в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, запуская реформу КоАП и работая над предсказуемыми условиями для бизнеса за счет стабилизационных оговорок инвесторам, то проблема уголовного преследования предпринимателей остается нерешенной, а силовики часто используются как инструмент в борьбе с конкурентами. О нарастании уголовного давления в последние 20 лет свидетельствует и рост числа составов преступлений в уголовном законодательстве, признали вчера участники дискуссии. Прежние попытки построения взаимодействия экономических властей с силовиками, чтобы «не кошмарить» бизнес, больших успехов не принесли, однако в последние месяцы правительство вновь наращивает активность по снятию таких рисков — в частности, запущен новый этап амнистии капиталов и усложнена процедура уголовного преследования бизнеса за налоговые нарушения (см. “Ъ” от 9 марта).

Свои предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в целях поддержки бизнеса уже представили РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». В частности, в РСПП предложили скорректировать пороги ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности на 50% — инфляция с момента последних правок в 2016 году составила почти 35% (эксперты советуют реализовать здесь «динамический» механизм, способный адаптироваться к конъюнктуре без жесткой фиксации порогов). В «Опоре России» считают необходимым мораторий на введение новых уголовных составов. В целом же бизнес настаивает на расширении практики освобождения от ответственности и отказа от возбуждения уголовного дела при возмещении ущерба и на декриминализации отдельных деяний.

В свою очередь, эксперты предостерегают от быстрой корректировки законов и сомневаются в ее экономическом эффекте. Проблема, по их мнению, состоит не столько в несовершенстве законодательства, сколько в правоприменении, а возможности законодателей повлиять на него ограничены, предупредила вчера Элина Сидоренко. Предлагаемые же бизнес-сообществом поправки требуют тщательной экспертизы во избежание разбалансировки рисков — в частности, декриминализация мелких составов преступлений (коммерческого подкупа в незначительных размерах) опасна ростом коррупции, что тоже портит деловой климат. В ряде же случаев ускоренное дерегулирование неопределенности увеличивает: так, разрешение параллельного импорта постановлением правительства, а не законом оставило правоохранителям возможность привлекать бизнес к ответственности за контрафактные поставки.

Диана Галиева