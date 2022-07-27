Верховный суд защитит от инфляции

Верховный суд РФ (ВС) решил заняться вопросом о возможности индексации присужденных сумм долга — этот механизм позволяет компенсировать влияние инфляции. На рассмотрение экономколлегии переданы сразу три случая, заявители по которым обжалуют отказ нижестоящих судов проиндексировать задолженность в связи с ее длительной невыплатой. По мнению юристов, ВС хочет привлечь внимание к проблеме и изменить отказную практику, учитывая особую актуальность вопроса для бизнеса в условиях кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Экономколлегия ВС в августе рассмотрит три дела, посвященных возможности индексации присужденных сумм за период неисполнения судебного решения. Основания возникновения задолженности перед истцами различны: ООО «Право и финансы» просит проиндексировать долг ответчика из неосновательного обогащения, ООО «Винтик и Шпунтик» — по договору поставки, а Наталья Симонова — по субсидиарной ответственности. При этом доводы почти одинаковы, как и мотивы передачи дел в коллегию.

Так, Арбитражный суд Челябинской области в ноябре 2020 года взыскал с ООО «Паритет» в пользу ООО «Право и финансы» 880,8 тыс. руб. неосновательного обогащения. Деньги проигравшая сторона вернула с большой задержкой, поэтому ООО «Право и финансы» попросило об индексации суммы. Но суд отказал, посчитав, что ни законом, ни соглашением сторон это не предусмотрено.

Суд пришел к выводу, что ООО «Право и финансы» хочет не индексировать взысканную сумму, а возместить проценты по ст. 395 Гражданского кодекса РФ (мера ответственности за неправомерное удержание денежных средств, уклонение от их возврата и в случае иной просрочки, определяется по ключевой ставке ЦБ), которые можно требовать только через отдельный иск. Апелляция с кассацией признали, что отсутствие законных и договорных оснований «не исключает право истца на индексацию», указав, что она «представляет собой правовой механизм, позволяющий полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения решения в условиях инфляционных процессов». Но это не помешало им также отказать в требованиях.

Главным аргументом истцов по всем трем делам стали ссылки на позиции Конституционного суда РФ (КС), который в июле 2018-го и в июле 2021 года признал неконституционными нормы Гражданского (ГПК) и Арбитражного (АПК) процессуальных кодексов (ч. 1 ст. 208 ГПК и ч. 1 ст. 183 АПК), которые «при отсутствии правового регулирования механизма индексации взысканных судом сумм не содержат критериев, регулирующих индексацию». КС тогда призвал внести поправки в законы, а пока применять в качестве критерия индекс потребительских цен, утверждаемый Росстатом. По индексу истцы и рассчитали полагающиеся им дополнительные суммы. ВС счел заслуживающими внимания их доводы и передал дела в экономколлегию, заседания назначены на 2 и 18 августа.

Смысл индексации в том, чтобы в упрощенном порядке возместить финансовые потери, вызванные несвоевременным исполнением решения суда, так как взысканные суммы обесцениваются, в частности, из-за инфляции, объясняет руководитель дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Индексация важна для участников споров, особенно для бизнеса, когда речь идет о крупных суммах, говорят юристы. «Особенно актуален механизм сегодня, так как инфляция идет ускоренными темпами»,— подчеркивает юрист BGP Litigation Михаил Осипов. К тому же это «побуждает нерадивых должников к более быстрому исполнению судебного решения», добавляет управляющий партнер «РИ-консалтинг» Елена Гладышева.

До недавнего времени, отмечает господин Осипов, индексация в процессуальных кодексах предусматривалась только в прямо оговоренных законом или договором случаях. В июне вступили в силу поправки к ст. 183 АПК, закрепившие, что арбитражный суд производит индексацию присужденных сумм со дня вынесения и по день исполнения решения, используя как критерий индекс Росстата, если иное не установлено соглашением сторон, уточняет госпожа Гладышева.

«Однако отсутствует единый механизм расчета суммы, а с применением индексов возникает много вопросов. Из-за этого суды нередко отказывают в индексации»,— говорит партнер коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Юрий Умрихин. Так, неясно, какой из индексов статистики Росстата следует применять — по отношению к предыдущему месяцу или декабрю прошлого года, не до конца понятен алгоритм расчета с учетом региональной специфики, сезонности и других факторов, поясняет господин Никитин.

Передача сразу трех дел в коллегию говорит о том, что ВС решил поставить точку в споре, и если он сформирует единую позицию, у судов больше не будет сомнений при присуждении индексации и определении ее размера, полагает господин Умрихин. Кирилл Никитин надеется, что решения ВС по этим делам прекратят «неразбериху» в практике и «защитят заявителей от обесценивания их денежных средств».

Анна Занина, Екатерина Волкова