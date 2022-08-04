Vesta на новом месте

АвтоВАЗ перенесет выпуск модели Lada Vesta из Ижевска, где та выпускалась со старта производства в 2015 году, в Тольятти. Сборка Vesta стартует весной 2023 года на линии, где выпускались машины на платформе Renault. Решение в АвтоВАЗе объясняют невозможностью нарастить выпуск в Ижевске из-за потребностей рынка в 2023 году, но в отрасли полагают, что концерн хочет загрузить мощности в Тольятти. Успех масштабирования Vesta при этом будет зависеть от того, возобновятся ли поставки основных конкурентов — Rio и Solaris.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

АвтоВАЗ перенесет выпуск Lada Vesta из Ижевска на линию B0 в Тольятти, сообщила компания. На линии B0 концерн выпускал модели на одноименной платформе бывшего владельца АвтоВАЗа Renault: Lada Xray, Largus и Renault Sandero и Logan до весны 2022 года. Сейчас лишь частично возобновлен выпуск Largus — АвтоВАЗ собирает ограниченную партию из ранее накопленных компонентов. Сообщалось, что мощность линии составляет 350 тыс. машин, но объем выпуска ограничен мощностью сварочного цеха — 280 тыс. машин в год. Для сравнения: в 2021 году, по данным АЕБ, общие продажи АвтоВАЗа насчитывали 350,7 тыс. машин при рынке в 1,7 млн штук.

Бестселлер бренда модель Granta выпускается на линии Kalina проектной мощностью до 300 тыс. единиц в год.

Впрочем, правительство имеет большие планы на АвтоВАЗ, доля в котором досталась от Renault подведомственному Минпромторгу НАМИ за «рубль». Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью “Ъ” говорил: «У нас есть планы полностью загрузить площадку АвтоВАЗа вместе с Ижевском — выйти на 800 тыс. машин в год. Это не произойдет моментально, но за 2023–2024 годы мы действительно рассчитываем выйти на такие мощности» (см. “Ъ” от 16 июня).

В АвтоВАЗе уточнили, что, исходя из задач, поставленных акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность «Лада-Ижевск» — до 32 автомобилей в час (230 тыс. машин в год) — будет недостаточной для удовлетворения спроса, тогда как на B0 в Тольятти может выпускаться до 60 машин в час. В 2015 году на тот момент президент АвтоВАЗа Бу Андерссон говорил “Ъ”, что все массовые модели с большими объемами будут выпускаться в Тольятти, а со средними и с маленькими объемами — в Ижевске. «"Ижавто" — более гибкий завод и подходит для более люксовой продукции. Там производится Nissan Centa, будет выпускаться Lada Vesta, которая идеально подходит под оборудование, которое используется для Nissan»,— отмечал он (см. “Ъ” от 15 января 2015 года).

При этом Lada Vesta впоследствии стала одним из бестселлеров АвтоВАЗа и оставалась единственным выпускаемым в Ижевске автомобилем бренда.

Рестарт Lada Vesta в Тольятти состоится весной 2023 года, обещает АвтоВАЗ. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что возобновление выпуска Vesta действительно возможно в ближайшей перспективе, несмотря на санкционные и логистические ограничения. Выбор момента для переноса он объясняет в том числе и тем, что пока не налажено производство компонентов партнерами АвтоВАЗа, а к моменту, когда все будет готово, стартует Vesta. Автомобиль в отличие от более бюджетной Lada Granta не может выпускаться, например, без ABS, солидарны собеседники “Ъ”. Сейчас АвтоВАЗ — после прекращения поставок Bosch из-за военных действий на Украине и санкций — не может выпускать автомобили с ABS из-за отсутствия таких комплектующих. Впрочем, концерн нашел возможных поставщиков — например, тесты проходит Lada Largus с ABS китайской Trinova.

Один из источников, близкий к АвтоВАЗу, вопреки оптимистичным объяснениям компании, отмечает, что выпуск Vesta в Ижевске стал неактуален и из-за нынешних объемов рынка.

Сергей Удалов из «Автостата» соглашается: «Когда объемы рынка не такие большие, а АвтоВАЗ в Тольятти имеет избыточные мощности, перенос выглядит логично. Пока рынок низкий и спрос низкий, раскидывать небольшие объемы производства невыгодно на несколько площадок». При этом он полагает, что унификация Vesta с Renault по компонентам «была правильной в условиях, в которых она проводилась», но сейчас это действительно ограничивает возможности возобновить выпуск.

Аналитик сомневается, что в ближайшее время Vesta сможет обеспечить полную загрузку линии B0, однако, если ее основные конкуренты Kia (модель Rio) и Hyundai (Solaris) не восстановят поставки, тогда возможен активный рост продаж в условиях отсутствия аналогов.

Напомним, что АвтоВАЗ на днях предложил сотрудникам в Ижевске программу добровольного увольнения с выплатой от пяти до семи окладов. Работники площадки находятся в режиме простоя с весны.

Ольга Никитина