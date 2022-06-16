Кому и Vesta невеста

АвтоВАЗ через три-четыре года планирует представить новую локализованную платформу Lada. Концерн надеется использовать наработки своей наиболее современной модели Vesta, которую предыдущие акционеры — Renault — считали устаревшей. В планах АвтоВАЗа в том числе «глубокая локализация» электроники, в возможности которой источники “Ъ” сомневаются из-за отсутствия комплектующих. Аналитики не видят смысла пытаться догнать глобальные концерны в технологии ДВС, призывая делать ставку на электромобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

АвтоВАЗ планирует разработать новую платформу в течение трех-четырех лет, базируясь на разработках Lada Vesta, заявил глава концерна Максим Соколов в интервью ТАСС. Он выделил задачу «глубокой локализации» радиоэлектронного оборудования, автоматической коробки передач, двигателя и ABS.

Президент Владимир Путин в четверг в ходе совещания с автопромом заявил, что «ключевые критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российскими». Он также поручил утвердить до 1 сентября новую стратегию развития автопрома, которая будет учитывать наличие у РФ «критических технологий для обеспечения глобальной конкурентоспособности». Источники “Ъ” в автоконцернах предполагают, что в итоге речь будет идти об огромных инвестициях в разработку каждого элемента вроде ABS.

Собеседник “Ъ” среди автокомпонентщиков отмечает, что АвтоВАЗ вполне может реализовать свои амбициозные планы, за исключением электроники.

«Сейчас все активно замещается на китайские узлы, но при этом лицензии на многие технологии принадлежат США, что создает проблемы для поставок в РФ»,— отмечает он. «Дром» сообщал, что АвтоВАЗ нашел ABS у китайской Trinova. Максим Соколов отметил, что по ABS «наравне с локализацией рассматривается и вопрос закупок у дружественных стран».

Lada Vesta — наиболее современная разработка АвтоВАЗа, она создана на платформе Lada B/C. Она стала продолжением «Проекта С», который разрабатывался инженерами АвтоВАЗа в 2000-х годах с немецкой ZF и канадской Magna. В 2008-м АвтоВАЗ изготовил 11 таких машин, но в 2009 году французике акционеры закрыли проект. При разработке Vesta учитывался этот опыт, а также использовались технологии Renault, в том числе электронная архитектура T4.

До выхода Renault из АвтоВАЗа предполагалось, что концерн с 2025 года полностью перейдет на платформу Renault. В 2021 году в заводской газете «Волжский автостроитель» (.pdf) сообщалось, что «технические характеристики собственной платформы АвтоВАЗа не позволяют ее использование для создания кроссоверов и внедорожников, а электронная архитектура не позволяет внедрить элементы телематики, активной безопасности и контроля (активный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание разметки, дорожных знаков и прочего), которые в будущем станут обязательными для всех автомобилей на российском рынке». Также отмечалось, что доработка платформы Lada B/C до современных стандартов «заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу».

Существующая Vesta вернется на конвейер только в 2023 году. По силовым агрегатам у Vesta было два значительно завязанных на иностранных поставщиков решения: двигатель Renault H4M 1.6 (113 л. с.) и вариатор Jatco JF015E.

В рамках СПИК АвтоВАЗа предполагалось локализовать вариатор — анонсировалось производство бесступенчатой коробки передач. При этом АвтоВАЗ также имеет собственную «автоматизированную механическую трансмиссию», созданную на базе МКПП с использованием технологий ZF (перестала устанавливаться на Vesta последние годы). Но ZF еще в марте отказался от поставок компонентов в РФ из-за возможного использования в военных целях. В целом на Vesta также широко использовались компоненты Valeo — навесное оборудование, а также сцепление и элементы климатической системы. Блок управления электроникой — от Continental.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что новая платформа, скорее всего, будет предполагать использование новых силовых агрегатов. Кроме того, надеется он, АвтоВАЗ учтет при разработке необходимость обеспечить задел на будущее — «Россия сильно отстает по компетенциям в ДВС, тогда как в технологиях электромобилей сократить разрыв гораздо проще: основной вопрос — батарея и софт». Создание платформы при расчете на выпуск 800 тыс. машин в год, о которых говорит глава Минпромторга Денис Мантуров, вполне целесообразно.

Ольга Никитина