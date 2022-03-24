Niva в сжатые сроки

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АвтоВАЗу может потребоваться несколько месяцев, чтобы вернуться к выпуску своих оригинальных моделей Granta и Niva — для этого нужно провести сертификацию машин с новыми поставщиками компонентов. Но сборку машин в максимально упрощенной версии концерн, возможно, начнет в конце апреля. Обновление модельного ряда АвтоВАЗа отложено — оно завязано на платформу Renault, а перспективы сотрудничества с французским концерном, контролирующим завод, стали неопределенными после остановки работы в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

АвтоВАЗ, чей основной акционер Renault 23 марта объявил о приостановке производства в РФ, столкнется с масштабными проблемами со сборкой автомобилей из-за разрыва технологической связи с материнской компанией. Renault принадлежит 67,6% в АвтоВАЗе, остальное у «Ростеха», 10% глобальных доходов французской группы приходится на РФ.

АвтоВАЗ зависит от сотрудничества с Renault по всем новым моделям. В Тольятти выпускаются только две модели на собственных платформах — Granta (СКП Kalina) и Niva (СКП), а также Largus и Xray (линия B0) на базе румынской Dacia. На заводе в Ижевске производится Lada Vesta, созданная на собственной платформе.

К 2025 году Lada должна была полностью перейти с четырех платформ на единую модульную CMF-B. Все планы по запуску новых моделей были завязаны на синергии с Dacia — в рамках Renault Group даже появилось подразделение Dacia-Lada. Некоторая синергия уже была достигнута: на АвтоВАЗ поставлялись в том числе и компоненты из Румынии, домашнего рынка марки Dacia, с которой бренд имеет синергию по платформе B0. Об этом, в частности, писал WSJ, а источники “Ъ” говорят, что поставки шли через территорию Украины и стали невозможными после начала военных действий. Собеседники “Ъ” среди производителей автокомпонентов также отмечают использование электронной архитектуры Renault на Vesta.

Вторая, возможно, даже более существенная проблема АвтоВАЗа — зависимость от глобальных поставщиков компонентов, поскольку у компании единая закупочная система с Renault. Vesta запускалась при Бо Андерссоне, и тогда уже было большее количество внедрений и сотрудничества с Renault, отмечает Сергей Удалов из «Автостата», в Niva и Granta зависимость от Renault меньше. При запуске Vesta началась интеграция с глобальными поставщиками, так как те могли обеспечить необходимое соотношение цены и качества. Кроме того, АвтоВАЗ максимально отказался от самостоятельного производства компонентов в пользу сборки машин и «поджался» по числу сотрудников, что повысило эффективность.

АвтоВАЗ только 24 марта заявил о планах снизить зависимость от импортных комплектующих в моделях Lada, а в Минпромторге заверили, что по АвтоВАЗу «предпринимаются все необходимые действия для скорейшего возврата к стабильной работе всех конвейеров». Степень локализации моделей АвтоВАЗа одна из самых высоких на рынке РФ: так, у Lada Granta — до 4,6 тыс. баллов, у Niva — до 4,2 тыс., у Largus — 4,1 тыс., у Vesta — до 4 тыс., у Xray — до 3,8 тыс. К примеру, у Hyundai Solaris и Kia Rio вдвое меньше — до 2 тыс. баллов.

Однако методика подсчета локализации не дает понимания, насколько в реальности производство зависит от иностранных поставщиков (в том числе иностранных компаний, которые производят компоненты в РФ).

Например, с весны 2021 года АвтоВАЗ постоянно приостанавливал сборку машин из-за недопоставок электронных компонентов, ссылаясь на проблемы в Bosch (поставлял ABS и другие системы). Это было связано с мировым дефицитом полупроводников.

Однако сейчас Bosch заявил о приостановке работы в РФ. Другая проблема — блоки управления двигателем. Их производит в том числе отечественная «Итэлма», но и ее производство зависит от импорта электронных компонентов, говорит источник “Ъ”. Другой уточняет, что есть проблемы с поставками любой электроники.

67,6% составляет доля группы Renault в АвтоВАЗе

В нынешних условиях АвтоВАЗ может пойти на серьезное упрощение автомобилей, выпуская машины без ABS и отказавшись от «сервисных» опций за исключением кондиционера, считает Сергей Удалов. Но в целом — в случае заморозки запусков на платформе Renault — оригинальные модели он считает жизнеспособными: «Хотя Niva больше 30 лет, но по Granta и Vesta технологический и потребительский ресурс далеко не исчерпан».

Собеседник “Ъ” отмечает, что как минимум «базовые вещи» вроде сидений, которые делала Faurecia в РФ, будут поставляться на конвейер, если логистика комплектующих восстановится.

Однако замена комплектующих потребует прохождения сертификации.

Источник “Ъ” говорит, что даже по упрощенному порядку возвращение к полноценной работе займет срок до июля: «Главное сейчас —подкопить компоненты и заработать в каком-то виде».

Между тем Минпромторг ожидает запуска производства на АвтоВАЗе уже после завершения корпоративного отпуска 24 апреля.

Renault 23 марта заявила, что рассматривает даже выход из АвтоВАЗа. Но Сергей Удалов не считает, что французская компания будет принимать скоропостижные решения: «Они будут стараться как можно дольше эту ситуацию оставить замороженной». Источник “Ъ” на рынке говорит о якобы существующем предложении по покупке доли французов в АвтоВАЗе от некоей китайской компании. Другие собеседники “Ъ”, в том числе близкие к АвтоВАЗу, не знают о таком предложении. Один из них указывает, что это может быть «страшилка от Минпромторга — мол, отдадим китайцам ваши активы».

Ольга Никитина