Элла Памфилова призвала к наступлению

В четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала участникам смены «Политика» форума «Территория смыслов» о вызовах, с которыми столкнулась отечественная избирательная система в связи «необъявленной войной англосаксонского коллективного деградирующего Запада». По словам госпожи Памфиловой, оппоненты России пока затаились, но ведут подготовку к подрыву и дискредитации выборов президента в 2024 году. Впрочем, слушателей лекции интересовали больше вопросы внутренние — например, о прозрачности дистанционного электронного голосования. Завершающий вопрос все же коснулся западного влияния и содержал в себе предложение признать некоторых депутатов иностранными агентами, но глава ЦИКа в ответ призвала уметь «отделять зерна от плевел» и склонять на правильную сторону тех, «кто немного недопонимает».

Свою лекцию 4 августа Элла Памфилова начала с вызова, который, по ее мнению, стоит перед российской избирательной системой,— речь о необъявленной войне «на грани фола», которую «грубо, истерично» ведет весь «англосаксонский коллективный деградирующий Запад». «Мы ощущаем, я бы так сказала, нарастание нервного напряжения. Несмотря на то что наши оппоненты за рубежом сейчас не очень проявляются, затаились, работа там идет очень серьезная, чтобы и сорвать, и дискредитировать большую федеральную кампанию. Я думаю, что и этой кампании (региональным выборам этого года.— “Ъ”) достанется»,— отметила председатель ЦИКа.

После развала СССР в России стали появляться «суперпрофессиональные организации», «кормящиеся» за счет Запада, целью которых было замечать в российских выборах «каждую соринку», держать российскую избирательную систему «под колпаком» и проводить в парламенты своих политиков, действующих «под влиянием кукловодов», провела госпожа Памфилова экскурс в историю. Центризбиркому приходилось работать под прессом, избирателям вбивалось в голову, что выборы в России не демократичные, не свободные, а их результаты «обязательно нарисуют», рассказывала госпожа Памфилова. «Раньше мы оправдывались,— добавила она.— Сейчас мы ушли от этого: мы их разоблачаем, и мы наступаем». Разоблачить для примера глава ЦИКа решила Великобританию: там, по ее словам, до недавнего времени можно было приходить на избирательный участок без фотографии в удостоверяющем личность документе.

Российская избирательная система, по оценке Эллы Памфиловой, «самая общественная из государственных и самая государственная из общественных», потому что состав комиссий отображает полный срез российского общества: «Это ваш сосед, ваш приятель, брат, мама, папа, начальник на работе или, наоборот, подчиненный. Вот они — комиссии».

«Полный срез» тем не менее регулярно подвергается критике — например, за перевод трансляции видеонаблюдения за выборами на участках из открытого доступа на специальный закрытый портал. Но ни в одной из стран Запада вообще нет видеонаблюдения, так как общество это расценивает как вмешательство в частную жизнь, разъяснила критикам Элла Памфилова. «У самих нет, а те, кто живет здесь, а работает на них, истерику устраивали»,— возмутилась председатель ЦИКа. Она сразу же напомнила миролюбиво, что все, кто хочет наблюдать за выборами в России, получают такую возможность, но важна подготовка наблюдателей, а не чтобы любой желающий, «лежа на диване, что-то бессмысленно созерцал».

Слушателей лекции волновали, казалось, больше внутренние вопросы, чем противостояние коллективному Западу. Сразу два участника смены поинтересовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Так, молодой политик из КПРФ спросил госпожу Памфилову, как избиратель может убедиться, что во время онлайн-голосования используется заявленная технология блокчейн, «а не какая-то другая». В это время над толпой слушателей поднялись несколько листков бумаги с крупными перечеркнутыми буквами «ДЭГ». «Во-первых, никто не заставляет ни регионы, ни конкретного избирателя голосовать дистанционно. Есть свобода выбора»,— объяснила председатель ЦИКа. Невысокий уровень доверия к ДЭГ обусловлен недопониманием в обществе технологического процесса голосования, усомнилась госпожа Памфилова в уровне технической подготовки критиков и предложила: чтобы повысить доверие к системе, партии должны подбирать грамотных IT-специалистов для наблюдения, чтобы они объясняли происходящее доступным языком. Другой слушатель поинтересовался, планируется ли внедрение ДЭГ в Дальневосточном федеральном округе. Для этого, ответила Элла Памфилова, важен уровень развития сервиса «Госуслуги», доступность интернета и заинтересованность губернатора в «осовременивании» региона.

Заключительный вопрос все же коснулся темы иностранного влияния на электоральные процессы в России: «Среди депутатов есть те, кто проходил подготовку в различных вузах, которые курируются ЦРУ США, в том числе за границей,— прочитала по бумажке участница форума по имени Валерия.— Нужно ли в отношении таких людей, в особенности депутатов, вводить понятие "иноагент" и публиковать о них информацию в открытых источниках, помечая их как иноагентов или как прошедших подготовку в соответствующих учебных заведениях?» Госпожа Памфилова ответила, что она «против необоснованных репрессий», и призвала подходить к вопросу с умом, не сгребая всех «под одну гребенку». С теми, кто вредит осознанно, по словам госпожи Памфиловой, должны разбираться правоохранительные органы. Но тех, кто просто заблуждается или что-то неправильно понимает, надо переубеждать, говорит глава ЦИКа: «А просто так сейчас еще полстраны сделаем иноагентами, и что толку? Это тонкая, длительная, очень терпеливая работа. Надо отделять зерна от плевел: враг убежденный должен получать то, что должен получить, сомневающихся — убеждать и на свою сторону перетягивать».

Елена Рожкова