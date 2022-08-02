Из чудотворцев в правители

В понедельник интернет-технолог, заместитель гендиректора АНО «Диалог» Андрей Цепелев выступил на молодежном форуме «Территория смыслов» с лекцией о политическом позиционировании. Он пояснил, что для успеха политикам надо встраиваться в уже существующие «архетипы»: например, президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев успешно эксплуатируют образ «правителя», а покойный экс-мэр Москвы Юрий Лужков снискал любовь избирателей за счет образа «чудотворца». Для оппозиционеров, по мнению господина Цепелева, подходит образ «борца», который успешно использовал политик Алексей Навальный. А вот позиционировать себя в качестве хозяйственников политтехнолог не советует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Цепелев

Фото: Пресс-служба АНО «Диалог» Андрей Цепелев

Фото: Пресс-служба АНО «Диалог»

Свою лекцию для участников смены «Политика» на форуме «Территория смыслов» Андрей Цепелев начал с заявления о том, что интернет-кампании сейчас — это «must have», и на выборах президента в 2024 году этот компонент будет играть ключевую роль. После этого он перешел к более широкой теме общего позиционирования кандидатов на выборах. Подводя теоретический базис под свое выступление, технолог вспомнил известного психоаналитика Карла Юнга, разработавшего теорию психологических архетипов. «Если я скажу "злодей", вы сразу представляете себе злодея. Правитель, ребенок, сирота, маг, мудрец… Задача не в том, чтобы придумать новый образ, а в том, чтобы подтянуть вашего кандидата под наиболее удачную комбинацию»,— объяснил господин Цепелев.

Самым удачным из таких «архетипичных образов» для политиков, по его версии, является «правитель». «Чем правитель занимается? Создает из хаоса порядок!» — пояснил лектор и добавил, что ключевое в образе правителя — это корона. «Если вы вдруг забудете, кто здесь правитель, он может вам напомнить и показать свою корону»,— наставлял Андрей Цепелев. Примеры «правителей» — Владимир Путин и Андрей Воробьев — взирали на слушателей с экрана, на котором господин Цепелев демонстрировал кадры своей презентации. Он также привел в пример покойного первого президента России Бориса Ельцина, вспомнив его знаменитую фразу «Не так сели!».

«Еще один сильный образ, который выигрывает выборы,— победитель-чудотворец»,— продолжал политконсультант. По его словам, это политики, которые всегда были «отличниками» и умеют делать то, что не под силу другим. «Выбросите ваш список, я все дела сделаю лучше всех. Такой уж я человек. Человек с флером победителя»,— огласил Андрей Цепелев ключевой месседж для такого кандидата, назвав примером «чудотворца» покойного столичного градоначальника Юрия Лужкова.

Наконец, политтехнолог подошел к образу, который может примерить на себя и оппозиционный кандидат,— образу борца: «Ключ заключается в энергетике. Надо, чтобы все люди, которые наблюдают за кампанией, поверили, что именно он — главный борец». На слайде презентации в это время демонстрировался агитационный материал экс-кандидата в губернаторы Иркутской области от КПРФ на выборах 2020 года Михаила Щапова. Но сам господин Цепелев внезапно выбрал другой пример: в качестве наиболее яркого «борца» он назвал находящегося в заключении политика Алексея Навального и его позиционирование на выборах мэра Москвы 2013 года. Напомним, что на них оппозиционер набрал 27,2% голосов, заняв уверенное второе место и проиграв лишь нынешнему градоначальнику Сергею Собянину (51,37%). «Тогда никто не давал Навальному больше 5%, потом больше 7%, потом больше 10%... А что он сделал? Он смог это за счет своей энергетики… Отдадим должное, энергетика там есть,— вспоминал технолог.— Он смог убедить жителей Москвы, что он самый главный здесь борец. И за счет этого он "спылесосил" буквально всех сомневающихся людей».

Еще одним успешным примером использования образа борца замглавы «Диалога» назвал кампанию Сергея Левченко (КПРФ) на выборах губернатора Иркутской области 2015 года. По мнению технолога, успех в борьбе с кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко коммунисту принес акцент на борьбе с коррупцией. Менее успешный, но тоже имеющий свою электоральную нишу образ оппозиционного политика использует лидер «Яблока» Григорий Явлинский, который, по словам Андрея Цепелева, предстает перед избирателями как «пострадавший за правду».

Перечислил лектор и несколько депутатов Госдумы от «Единой России», которые в своих соцсетях тоже уверенно попадают в те или иные образы. «Вот Артур Таймазов. Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, что как бы намекает на его архетип — сильный»,— демонстрировал слайды господин Цепелев. Другим «крутым» примером «сильного» образа политика стал депутат Госдумы и бывший предприниматель Александр Ильтяков, представший в презентации топлес и на брусьях. «А вот совсем другой — забавный калмык в очках. Тут совсем другой флер — флер чудотворца»,— в этот момент на участников форума с экрана смотрел еще один парламентарий, врач Бадма Башанкаев. В качестве успешной женщины, примерившей на себя образ «правителя», господин Цепелев выделил депутата из Севастополя Татьяну Лобач, отдельно остановившись на ее фото в теннисной форме. «Если говорить профессиональными терминами, мы видим такую развитую женскую телесность. Такая вот Родина-мать»,— прокомментировал технолог.

А вот образ «крепкого хозяйственника», которым не без оснований гордились многие российские политики, в том числе причисленный лектором к чудотворцам господин Лужков, актуальность в российской политике потерял, уверен Андрей Цепелев. По его версии, именно из-за попыток следования такому архетипу свои выборы не смогли выиграть экс-губернаторы Светлана Орлова (Владимирская область), Виктор Зимин (Хакасия), Андрей Тарасенко (Приморский край) и Вячеслав Шпорт (Хабаровский край). Сейчас у людей запрос на политиков более эмпатичных, пояснил технолог.

Андрей Винокуров