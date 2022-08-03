Огонь пошел гулять по коридору

Ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта вновь обострилась. В среду бои вспыхнули в районе Лачинского коридора — дороги, которая связывает Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Поводом стало требование Баку к армянам Карабаха покинуть эту трассу и начать пользоваться новой, которую Азербайджан проложил специально для связи с Арменией. После того как армяне дали понять, что не собираются этого делать, в Баку объявили о начале операции «Возмездие», а в НКР — о частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среду в Лачинском районе Карабаха, через который проходит главная дорога, связывающая Ереван и Степанакерт, произошло серьезное обострение. «Азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, с применением минометов, гранатометов и ударных БПЛА обстреляли военные позиции и место постоянного пребывания одной из воинских частей, в результате чего погибли военнослужащие-контрактники АО (армии обороны.— “Ъ”) Арцаха Гурген Габриелян и Артур Хачатрян. Еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени»,— заявили вечером в Минобороны непризнанной республики. Кадры этого удара, снятые с самого беспилотника, быстро появились в проправительственных Telegram-каналах Азербайджана. Там же сообщили о переходе под азербайджанский контроль нескольких высот и села Ехцаох, которое получило новое азербайджанское название — Салатынкенд (в честь журналистки Салатын Аскеровой, погибшей в том районе в 1991 году).

В Азербайджане, в свою очередь, утверждают, что обострение спровоцировали армянские формирования, которые «утром 3 августа подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении». Также в Минобороны Азербайджана сообщили о погибшем — срочнике Анаре Кязимове.

На этом фоне произошел обмен грозными заявлениями между Баку и Степанакертом. Минобороны Азербайджана объявило о проведении операции «Возмездие», а президент НКР Араик Арутюнян подписал указ о начале частичной мобилизации.

Правда, эту меру можно считать скорее символической. Азербайджанская операция тоже оказалась не слишком масштабной. «В результате операции "Возмездие" были взяты под контроль высоты Гирхгиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта и ряд других важных господствующих высот»,— рапортовали в Баку.

Обострение вызвало и международную реакцию. «Мы крайне обеспокоены сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе. Призываем Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога»,— заявило в Twitter польское председательство ОБСЕ.

Так или иначе, причиной столкновений стало желание Баку как можно скорее занять Лачинский коридор, а вместе с ним и остаток Лачинского района, где все еще проживают армянские жители (читайте о них в репортаже «Ъ-Онлайн» от 15 июля).

О требовании Баку к армянам прекратить пользоваться этим маршрутом и переходить на новый, проложенный в обход города Шуша, президент НКР Араик Арутюнян сообщил еще накануне, созвав расширенное заседание Совета безопасности с участием политических сил непризнанной республики. Свое требование азербайджанцы, по словам властей НКР, передали через представителей российского миротворческого контингента.

Однако армянской стороне такое требование показалось неприемлемым. Как заявил агентству «Арменпресс» секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России, действительно предполагает прокладку нового маршрута, но в течение трех лет, «по согласованию сторон» и «с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута». «За это время, конечно, в этом направлении была проделана определенная работа, но согласованного плана на данный момент нет. В любом случае Армения не давала согласия на какой-либо план, поэтому требование Азербайджана неправомерно»,— заявил господин Григорян.

Собеседник “Ъ” в Ереване, армянский политолог Грант Микаелян также напомнил, что вдоль старого шоссе пролегают еще и ключевые коммуникации — газопровод, линии электропередачи и интернет-кабель. Вдоль новой дороги ничего подобного нет, а значит, армян вынуждают начать пользоваться инфраструктурой Азербайджана. Другой армянский политолог, Тигран Григорян, добавил, что «часть этой (новой.— “Ъ”) дороги еще не достроена»: «Она еще не готова с армянской стороны, да и Азербайджан еще не достроил ее до Степанакерта. То есть поменять маршрут прямо сейчас невозможно чисто технически. В противном случае жители Нагорного Карабаха будут вынуждены проезжать по очень большому недостроенному участку. По соглашению от 9 ноября у Армении было три года, чтобы его построить, а пока что прошло только два».

Разрешить сложившуюся ситуацию в Ереване ожидаемо призвали российских миротворцев, которые находятся в регионе с ноября 2020 года. Соответствующее заявление сделал депутат от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян.

По его словам, сейчас «следует ожидать четких и определенных действий миротворцев России с целью исключения дальнейшей эскалации ситуации и устранения существующей напряженности», так как «направлением агрессии Азербайджана был Лачин», а он «находится исключительно под ответственностью российской миротворческой миссии».

Однако возможности российского миротворческого контингента (РМК) в данном случае серьезно ограничены, так как дальнейшее давление на Баку может привести к охлаждению отношений между Россией и Азербайджаном. Дело в том, что буквально накануне миротворцы опубликовали достаточно жесткий пресс-релиз о другом инциденте, который произошел 1 августа. «За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха»,— говорится в заявлении. Ни МИД, ни Минобороны Азербайджана на это сообщение к вечеру 3 августа не отреагировали, однако очевидно, что формулировки, использованные в тексте, выглядят неприемлемыми для Баку. Во-первых, там неоднократно настаивали, что термин «Нагорный Карабах» некорректен, так как территориальная единица с таким названием существовала лишь в советское время (Нагорно-Карабахская автономная область, которая была частью Азербайджанской ССР). Во-вторых, с точки зрения Баку, никаких вооруженных формирований в зоне ответственности РМК быть не должно, о чем Минобороны республики неоднократно напоминало Москве, в том числе в жесткой форме.

Так или иначе, комментируя произошедший в среду инцидент, российская миротворческая миссия вновь прямо обвинила вооруженные силы Азербайджана.

«В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки»,— говорится в сообщении РМК.

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков в беседе с “Ъ” подтвердил, что в Баку недовольны риторикой российских миротворцев, и связал ее с действием азербайджанских властей по многим вопросам, не связанным с Карабахом. «Полагаю, что лексика РМК выдает раздражение от бессилия,— заявил депутат.— То, что самостоятельная позиция и поведение Баку по теме Украины, наращивание поставок газа в Европу, предоставление альтернативного транзита казахской нефти и прочее вызывает негативную реакцию у Москвы, очевидно. Но российское руководство и военное командование в сложившихся обстоятельствах могут оказывать лишь вербальное, то есть словесное, давление на Азербайджан. У нас крепкие нервы. Переживем. Но ничего не забудем».

«Это не первый раз, когда Минобороны РФ выступает с подобных позиций. По всей видимости, следует ожидать жесткой реакции со стороны Баку,— добавил другой собеседник “Ъ” в Баку, политолог Ильгар Велизаде.— Однако я не думаю, что ситуация может вылиться в нечто вроде кризиса в отношениях. Скорее следует ждать ухудшения фона для переговоров и уменьшения их результативности. Как известно, в Брюсселе в августе планировалось проведение встречи лидеров Азербайджана и Армении. Теперь, после этого инцидента, она может оказаться под вопросом».

Примечательно, что как раз накануне обострения, 2 августа, высшее руководство Армении и Азербайджана связывалось с Москвой.

Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года»,— сообщили в Кремле. В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян созванивался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Однако избежать новой эскалации эти разговоры не помогли.

Кирилл Кривошеев