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Коммерсантъ FM
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Огонь пошел гулять по коридору

Вдоль трассы, связывающей Ереван и Степанакерт, вспыхнули боевые действия

Ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта вновь обострилась. В среду бои вспыхнули в районе Лачинского коридора — дороги, которая связывает Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Поводом стало требование Баку к армянам Карабаха покинуть эту трассу и начать пользоваться новой, которую Азербайджан проложил специально для связи с Арменией. После того как армяне дали понять, что не собираются этого делать, в Баку объявили о начале операции «Возмездие», а в НКР — о частичной мобилизации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среду в Лачинском районе Карабаха, через который проходит главная дорога, связывающая Ереван и Степанакерт, произошло серьезное обострение. «Азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, с применением минометов, гранатометов и ударных БПЛА обстреляли военные позиции и место постоянного пребывания одной из воинских частей, в результате чего погибли военнослужащие-контрактники АО (армии обороны.— “Ъ”) Арцаха Гурген Габриелян и Артур Хачатрян. Еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени»,— заявили вечером в Минобороны непризнанной республики. Кадры этого удара, снятые с самого беспилотника, быстро появились в проправительственных Telegram-каналах Азербайджана. Там же сообщили о переходе под азербайджанский контроль нескольких высот и села Ехцаох, которое получило новое азербайджанское название — Салатынкенд (в честь журналистки Салатын Аскеровой, погибшей в том районе в 1991 году).

В Азербайджане, в свою очередь, утверждают, что обострение спровоцировали армянские формирования, которые «утром 3 августа подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении». Также в Минобороны Азербайджана сообщили о погибшем — срочнике Анаре Кязимове.

На этом фоне произошел обмен грозными заявлениями между Баку и Степанакертом. Минобороны Азербайджана объявило о проведении операции «Возмездие», а президент НКР Араик Арутюнян подписал указ о начале частичной мобилизации.

Правда, эту меру можно считать скорее символической. Азербайджанская операция тоже оказалась не слишком масштабной. «В результате операции "Возмездие" были взяты под контроль высоты Гирхгиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта и ряд других важных господствующих высот»,— рапортовали в Баку.

Обострение вызвало и международную реакцию. «Мы крайне обеспокоены сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе. Призываем Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога»,— заявило в Twitter польское председательство ОБСЕ.

Так или иначе, причиной столкновений стало желание Баку как можно скорее занять Лачинский коридор, а вместе с ним и остаток Лачинского района, где все еще проживают армянские жители (читайте о них в репортаже «Ъ-Онлайн» от 15 июля).

О требовании Баку к армянам прекратить пользоваться этим маршрутом и переходить на новый, проложенный в обход города Шуша, президент НКР Араик Арутюнян сообщил еще накануне, созвав расширенное заседание Совета безопасности с участием политических сил непризнанной республики. Свое требование азербайджанцы, по словам властей НКР, передали через представителей российского миротворческого контингента.

Однако армянской стороне такое требование показалось неприемлемым. Как заявил агентству «Арменпресс» секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России, действительно предполагает прокладку нового маршрута, но в течение трех лет, «по согласованию сторон» и «с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута». «За это время, конечно, в этом направлении была проделана определенная работа, но согласованного плана на данный момент нет. В любом случае Армения не давала согласия на какой-либо план, поэтому требование Азербайджана неправомерно»,— заявил господин Григорян.

Собеседник “Ъ” в Ереване, армянский политолог Грант Микаелян также напомнил, что вдоль старого шоссе пролегают еще и ключевые коммуникации — газопровод, линии электропередачи и интернет-кабель. Вдоль новой дороги ничего подобного нет, а значит, армян вынуждают начать пользоваться инфраструктурой Азербайджана. Другой армянский политолог, Тигран Григорян, добавил, что «часть этой (новой.— “Ъ”) дороги еще не достроена»: «Она еще не готова с армянской стороны, да и Азербайджан еще не достроил ее до Степанакерта. То есть поменять маршрут прямо сейчас невозможно чисто технически. В противном случае жители Нагорного Карабаха будут вынуждены проезжать по очень большому недостроенному участку. По соглашению от 9 ноября у Армении было три года, чтобы его построить, а пока что прошло только два».

Разрешить сложившуюся ситуацию в Ереване ожидаемо призвали российских миротворцев, которые находятся в регионе с ноября 2020 года. Соответствующее заявление сделал депутат от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян.

По его словам, сейчас «следует ожидать четких и определенных действий миротворцев России с целью исключения дальнейшей эскалации ситуации и устранения существующей напряженности», так как «направлением агрессии Азербайджана был Лачин», а он «находится исключительно под ответственностью российской миротворческой миссии».

Однако возможности российского миротворческого контингента (РМК) в данном случае серьезно ограничены, так как дальнейшее давление на Баку может привести к охлаждению отношений между Россией и Азербайджаном. Дело в том, что буквально накануне миротворцы опубликовали достаточно жесткий пресс-релиз о другом инциденте, который произошел 1 августа. «За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха»,— говорится в заявлении. Ни МИД, ни Минобороны Азербайджана на это сообщение к вечеру 3 августа не отреагировали, однако очевидно, что формулировки, использованные в тексте, выглядят неприемлемыми для Баку. Во-первых, там неоднократно настаивали, что термин «Нагорный Карабах» некорректен, так как территориальная единица с таким названием существовала лишь в советское время (Нагорно-Карабахская автономная область, которая была частью Азербайджанской ССР). Во-вторых, с точки зрения Баку, никаких вооруженных формирований в зоне ответственности РМК быть не должно, о чем Минобороны республики неоднократно напоминало Москве, в том числе в жесткой форме.

Так или иначе, комментируя произошедший в среду инцидент, российская миротворческая миссия вновь прямо обвинила вооруженные силы Азербайджана.

«В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки»,— говорится в сообщении РМК.

Как прошла первая двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков в беседе с “Ъ” подтвердил, что в Баку недовольны риторикой российских миротворцев, и связал ее с действием азербайджанских властей по многим вопросам, не связанным с Карабахом. «Полагаю, что лексика РМК выдает раздражение от бессилия,— заявил депутат.— То, что самостоятельная позиция и поведение Баку по теме Украины, наращивание поставок газа в Европу, предоставление альтернативного транзита казахской нефти и прочее вызывает негативную реакцию у Москвы, очевидно. Но российское руководство и военное командование в сложившихся обстоятельствах могут оказывать лишь вербальное, то есть словесное, давление на Азербайджан. У нас крепкие нервы. Переживем. Но ничего не забудем».

«Это не первый раз, когда Минобороны РФ выступает с подобных позиций. По всей видимости, следует ожидать жесткой реакции со стороны Баку,— добавил другой собеседник “Ъ” в Баку, политолог Ильгар Велизаде.— Однако я не думаю, что ситуация может вылиться в нечто вроде кризиса в отношениях. Скорее следует ждать ухудшения фона для переговоров и уменьшения их результативности. Как известно, в Брюсселе в августе планировалось проведение встречи лидеров Азербайджана и Армении. Теперь, после этого инцидента, она может оказаться под вопросом».

Примечательно, что как раз накануне обострения, 2 августа, высшее руководство Армении и Азербайджана связывалось с Москвой.

Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года»,— сообщили в Кремле. В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян созванивался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Однако избежать новой эскалации эти разговоры не помогли.

Кирилл Кривошеев

Фотогалерея

Война в Карабахе в 2021 году. Хроника

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Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении &lt;br>На фото: армянские ВС обстреливают танки Азербайджана

Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении
На фото: армянские ВС обстреливают танки Азербайджана

Фото: AP

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов&lt;br> На фото: артиллерия армии Армении

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов
На фото: артиллерия армии Армении

Фото: Reuters

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию&lt;br> На фото: столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт после обстрела

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию
На фото: столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года&lt;br> На фото: последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года
На фото: последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие&lt;br> На фото: башня боевой машины пехоты на дороге в Нагорном Карабахе

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие
На фото: башня боевой машины пехоты на дороге в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спасатели во время работ в городе Гянджа

Спасатели во время работ в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша &lt;br>На фото: флаг Армении на проезжей части в Баку

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша
На фото: флаг Армении на проезжей части в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе &lt;br>На фото: люди готовят турбину к вывозу из Нагорного Карабаха

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе
На фото: люди готовят турбину к вывозу из Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану &lt;br>На фото: окрестности монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану
На фото: окрестности монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Россия направила в регион 1960 миротворцев &lt;br>На фото: жители Нагорного Карабаха с российскими миротворцами

Россия направила в регион 1960 миротворцев
На фото: жители Нагорного Карабаха с российскими миротворцами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин  /  купить фото

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне &lt;br>На фото: сгоревшая техника в Нагорном Карабахе

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне
На фото: сгоревшая техника в Нагорном Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны &lt;br>На фото: разрушенные здания воинской части в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны
На фото: разрушенные здания воинской части в Нагорном Карабахе

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах» &lt;br>На фото: горящий дом в Нагорном Карабахе

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах»
На фото: горящий дом в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция &lt;br>На фото: разбитая военная техника в окрестностях города Физули

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция
На фото: разбитая военная техника в окрестностях города Физули

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна &lt;br>На фото: виды села в Азербайджане

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна
На фото: виды села в Азербайджане

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв здания воинской части

Подрыв здания воинской части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года &lt;br>На фото: митинг армянской оппозиции у здания парламента в Ереване

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года
На фото: митинг армянской оппозиции у здания парламента в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении
На фото: армянские ВС обстреливают танки Азербайджана

Фото: AP

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов
На фото: артиллерия армии Армении

Фото: Reuters

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию
На фото: столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года
На фото: последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие
На фото: башня боевой машины пехоты на дороге в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спасатели во время работ в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша
На фото: флаг Армении на проезжей части в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе
На фото: люди готовят турбину к вывозу из Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану
На фото: окрестности монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Россия направила в регион 1960 миротворцев
На фото: жители Нагорного Карабаха с российскими миротворцами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин  /  купить фото

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне
На фото: сгоревшая техника в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны
На фото: разрушенные здания воинской части в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах»
На фото: горящий дом в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция
На фото: разбитая военная техника в окрестностях города Физули

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна
На фото: виды села в Азербайджане

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв здания воинской части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года
На фото: митинг армянской оппозиции у здания парламента в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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