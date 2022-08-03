Турбина нагнетает переписку

«Газпром» и немецкая Siemens Energy продолжают переписку относительно транспортировки в РФ турбины для «Северного потока», ставшей поводом сокращения экспорта газа в ЕС. По данным “Ъ”, «Газпром» 3 августа получил от властей Германии решение, подтверждающее возможность прохождения турбиной таможни до конца июля 2023 года. Глава ФРГ Олаф Шольц заявил, что со стороны Германии не существует никаких препятствий к транспортировке турбины в РФ и не хватает лишь согласия со стороны «Газпрома». Но в «Газпроме» считают, что санкционные режимы и несоответствие существующей ситуации контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку турбины в РФ невозможной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц на предприятии Siemens Energy в Мюльхайме осматривает турбину, предназначенную для газопровода «Северный поток-1»

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц на предприятии Siemens Energy в Мюльхайме осматривает турбину, предназначенную для газопровода «Северный поток-1»

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Немецкая Siemens Energy направила в «Газпром» очередную партию документов, запрашиваемых российской монополией в качестве гарантии надежности поставок турбин для компрессорной станции «Портовая» (нагнетает газ в газопровод «Северный поток»), утверждает источник “Ъ”, знакомый с перепиской. В частности, «Газпром» получил решение (Nullbescheid) Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) относительно возможности экспорта турбины Siemens Energy из Германии в РФ.

Судьба турбины для «Северного потока» стоимостью около €10 млн находится под пристальным вниманием с момента завершения ее ремонта в Канаде. Сейчас машина находится в Германии.

ЕС обвиняет Россию в ограничении поставок газа по «Северному потоку» до 20% от номинальной мощности под надуманным предлогом. Кремль это отрицает, ссылаясь на технические проблемы с турбинами.

В письме ведомство ФРГ отмечает, что отдельное разрешение на транспортировку машины не требуется, поскольку она не подпадает ни под какие санкционные ограничения. Но поскольку ранее «Газпром» просил гарантий того, что машина сможет пройти через таможню, то ведомство выдало временное решение, которое можно предъявить при прохождении таможенного контроля до 26 июля 2023 года.

Также Siemens Energy дала свои разъяснения относительно ранних претензий «Газпрома», подчеркнув, что приоритетом для обеих сторон на данный момент является возврат двигателя в РФ, а официальное разъяснение Еврокомиссии относительно санкций, как того просил «Газпром», не требуется.

«Газпром» требует от Siemens Energy гарантии неприменения санкций ЕС и Великобритании по двигателям для «Северного потока».

Как сообщил 29 июля зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта. Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании (турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства).

Тем не менее в Siemens Energy не совсем понимают, почему «Газпромом» был вновь поднят вопрос о санкциях Великобритании, так как Лондон в письменном виде уже подтвердил «Газпрому», что санкций, препятствующих возвращению турбины, нет. Что касается разрешения на транспортировку и ремонт оборудования для «Портовой» через Германию, то конечным пунктом назначения газовой турбины в любом случае является РФ, отмечает Siemens Energy. Кроме того, у «Газпрома» и Siemens Energy нет контракта на внеплановое техническое обслуживание двигателей, но компания согласна оказывать поддержку оборудования в соответствии с контрактом о предоставлении резидентного инженера.

В Siemens Energy дополнительные комментарии не предоставили, в «Газпроме» заявили, что санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя на «Портовую» невозможной.

3 августа канцлер Германии Олаф Шольц посетил завод, где турбина прошла повторную техническую проверку. Он заявил, что турбина полностью исправна и может быть отправлена обратно в Россию в любое время — при условии, что Москва предоставит необходимые таможенные документы (см. “Ъ” от 24 июля). По его словам, «транспортировка турбины на самом деле очень простая вещь, но “Газпром” просто должен сказать, что он этого хочет». Глава Siemens Energy Кристиан Брух сказал, что диалог с «Газпромом» о турбине есть, но нет соглашения. «Мы каждый день пытаемся дать понять “Газпрому”, что все условия для транспортировки турбины выполнены»,— сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 августа заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. «Газпром» как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.

Независимый эксперт по энергетике Юрий Мельников замечает, что Siemens — поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей. «Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для “Северного потока” из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы»,— полагает он.

Татьяна Дятел