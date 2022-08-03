Молдавия наломает дров

В правительстве Молдавии считают вполне реальным сценарий, при котором российский «Газпром» прекратит поставки газа в республику. Чтобы перезимовать, власти закупают для городов и сел альтернативное топливо — мазут и дрова. Вести с Москвой какие-либо переговоры на тему энергетики Кишинев не планирует: руководство республики заморозило контакты с Россией из-за ситуации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В команде президента Молдавии Майи Санду ищут разные способы обеспечить энергобезопасность, включая высадку деревьев на дрова

Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images В команде президента Молдавии Майи Санду ищут разные способы обеспечить энергобезопасность, включая высадку деревьев на дрова

Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images

О ситуации в энергетике республики, зависящей от поставок российского газа, 2 августа рассказал вице-премьер страны Андрей Спыну, курирующий эту сферу. Чиновник, в конце июля заявивший, что «Газпром» становится не очень надежным поставщиком, сообщил о трех сценариях, к которым на всякий случай готовится молдавское правительство. Каждый из них — негативный.

Согласно первому, поставки российского газа в республику могут быть сокращены на 35%. Два других сценария предполагают сокращение поставок на 50% и полное их прекращение.

По какой причине это может произойти, чиновник не пояснил. В «Газпроме» на запрос “Ъ” с просьбой прокомментировать опасения Кишинева оперативно не ответили. В ноябре прошлого года монополия действительно угрожала республике отключением газа из-за того, что страна не рассчитывается в срок за текущее потребление топлива, но в итоге компания пошла навстречу молдавским властям, попросившим о небольшой отсрочке.

Собеседник “Ъ”, близкий к молдавскому правительству, говорит, что у российской монополии есть право перекрыть вентиль, если молдавская сторона не проведет аудит накопленного долга перед «Газпромом», который российская монополия оценивает в $700 млн (из которых $300 млн — пеня). Такая возможность, утверждает источник, записана в действующем контракте (подписан в прошлом году на пять лет). Аудит, добавил он, должен был быть проведен в мае, но его так и не провели.

Также не исключается вариант, при котором поставки могут быть остановлены в результате непрекращающихся боевых действий на Украине или по причине того, что Молдавия не выберет законтрактованный объем газа, допустил собеседник “Ъ”.

Но даже если негативные прогнозы не оправдаются, проблемы все равно будут. Сейчас Молдавия покупает российский газ по $1485 за тысячу кубометров. Эта очень высокая для бедной республики цена создает риски неплатежей со стороны населения. Они особенно возрастут во время холодов.

Поэтому Андрей Спыну призвал готовиться к сложной зиме. «Мы все должны мобилизоваться, чтобы снизить потребление там, где возможно. Мы предлагаем в добровольном порядке снизить минимум на 15% потребление газа. Как это делают все страны ЕС»,— отметил молдавский вице-премьер.

Он рассказал, что правительство работает над тем, чтобы снизить потребление газа в зимний период. По словам господина Спыну, запасы газа в хранилищах составляют 24 млн кубометров (без учета Приднестровья страна потребляет около 1 млрд кубометров, а вместе с ним почти порядка 2,8 млрд).

Кроме того, закупается мазут для станций, которые отапливают крупные города — Кишинев и Бельцы, а еще планируется приобрести уголь. Объемы закупок засекречены. Андрей Спыну подытожил: «Несмотря на то что нас ждет непростая зима, у всех у нас в домах будет тепло».

Близкий к молдавскому правительству собеседник “Ъ” добавил, что ведется работа, чтобы население менее крупных городов и сел, в которых частные дома могут отапливаться не только газом, было обеспечено дровами по цене значительно ниже рыночной. Вопрос доступности цены решается на уровне центральной власти. Вице-премьер Спыну не исключил, что будут изысканы площади, чтобы засадить их «энергетическими растениями» вроде ив, чтобы потом пускать их на дрова.

Но это в будущем. А тем временем тема дорогого газа уже стала в республике политической и политизируется все сильней. На вооружение ее взяли оппоненты действующей власти. Чаще других власть критикует пророссийский экс-президент страны Игорь Додон. Находясь под домашним арестом, политик регулярно пользуется своим Telegram-каналом, чтобы критиковать проевропейскую власть во главе с президентом Майей Санду.

«Власть все глубже засовывает руку в карманы всех граждан и экономических агентов. В августе Молдова заплатит рекордную цену за природный газ — почти 1459 долларов США за тысячу кубометров. А это значит, что тариф для бытовых потребителей существенно превысит 30 леев (почти $1,5.— “Ъ”) за кубометр газа»,— написал господин Додон.

Он считает, что «президент Майя Санду или премьер-министр Наталья Гаврилица должны оставить свою гордость и срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о гораздо более низкой цене на природный газ — как это делает в эти дни руководство Венгрии, страны—члена Евросоюза, которая покупает российский газ по гораздо более низкой цене», чем Молдавия. «Нужен контракт, как, например, у Сербии, которая сейчас платит 350 долларов за тысячу кубометров газа. А Армения, которая является членом Евразийского союза, платит еще меньше»,— напомнил экс-президент.

Если же этого сделано не будет, пишет Игорь Додон, «у народа есть только одна альтернатива — как можно скорее избавиться от этого руководства, разрушающего все на своем пути».

Первые проявления недовольства в виде митингов — пока немногочисленных и ничем власти не угрожающих — этим летом уже были. Их организовывала Партия социалистов, одним из лидеров которой является Игорь Додон, а также партия «Шор» (названа в честь основателя партии бизнесмена Илана Шора).

В прошлое воскресенье митинги прошли в нескольких населенных пунктах Гагаузии — национальной автономии на юге страны, где очень сильны пророссийские настроения. Их участники приняли обращение к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой снизить цену на газ если не для всей Молдавии, то хотя бы для Гагаузии.

На протестах высказывались и другие идеи. К примеру, депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ — парламент региона) Николай Динжос заявил: он верит в то, что Гагаузии поможет Россия, поскольку в автономии живут русскоязычные. «Они (россияне.— “Ъ”) вот здесь, близко. Может быть, мы скоро выйдем их встречать с калачом»,— сказал парламентарий.

А в конце июля в автономии было создано общественное политическое движение «Народный союз Гагаузии», которое выступает за сближение с Россией и Евразийским экономическим союзом. Его главой стал другой депутат НСГ Виктор Петров.

Власти Молдавии призывы начать с Москвой диалог игнорируют. Свернуты как прямые двусторонние контакты, так и контакты в рамках СНГ. Причина — российская «специальная военная операция» в соседней Украине. Более того, риторика Кишинева ужесточается.

После трагедии в колонии в Еленовке, где погибли 50 украинских военнопленных (Москва заявляла об ударе украинскими ракетами HIMARS, в Киеве эти обвинения отвергали и заявляли, что стреляла Россия), президент Санду однозначно поддержала позицию Украины и написала в Twitter: «Потрясена и в ужасе от убийства Россией военнопленных в колонии в Еленовке. Эта неоправданная война против Украины — серьезное нарушение международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем к международному расследованию и санкциям».

Сама Молдавия при этом ни к каким санкциям против России, за исключением обслуживания российских банковских карт, не присоединилась.

Владимир Соловьев, Татьяна Дятел