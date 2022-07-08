Конфликт им только снится

Отношения Молдавии с отколовшимся от нее пророссийским Приднестровьем выглядят напряженными и даже враждебными. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев обвинил Кишинев в уничтожении переговорного процесса и заявил, что конфликт на Днестре может быть урегулирован единственным способом: признанием ПМР. Между тем на фоне громких заявлений Кишинев и Тирасполь тихо и мирно решают важные вопросы — в первую очередь, в сфере экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Игнатьев

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ Виталий Игнатьев

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

Глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев 7 июля выступил с новой порцией антимолдавских заявлений. Они прозвучали на состоявшемся в Тирасполе мероприятии под названием «Совещательное собрание первых приднестровских депутатов». Сначала господин Игнатьев обрисовал международную обстановку — «такой сложной она не была никогда». Затем прошелся по отношениям с Молдавией, которая, по его словам, еще до получения статуса страны-кандидата в ЕС передала часть своего суверенитета евроструктурам.

Дальше Виталий Игнатьев сообщил слушателям, что Кишинев фактически уничтожает переговорный процесс с Тирасполем. И в связи с этим заявил о том, что единственные темы, которые стороны могут обсуждать на политических переговорах,— это цивилизованный и окончательный развод, а также заключение договора о дружбе и добрососедстве двух независимых государств. Напомним, в 2006 году в ПМР состоялся референдум, и абсолютное большинство проголосовавших высказались за независимость республики с ее последующим вхождением в состав России. Однако до сих пор независимость Приднестровья не признана никем, включая Москву.

Виталий Игнатьев за последние месяцы не раз выступал с жесткими заявлениями. Ранее он говорил, что Молдавия не ведет переговоры с Приднестровьем, а имитирует их, а также «намеренно усугубляет и без того сложную для приднестровцев ситуацию» (с февраля Украина закрыла границу с ПМР и непризнанная республика во многих вопросах стала зависеть от Кишинева). Дипломат обвинял молдавскую сторону в блокаде и отмечал, что Молдавия находится «под плотным внешним контролем», а ее территория «освоена НАТО».

Громкие и хлесткие выступления приднестровского чиновника могут создать впечатление, что замороженный приднестровский конфликт близок к разморозке до температуры «горячей точки». Но на других — не публичных — уровнях взаимодействия Кишинев и Тирасполь демонстрируют, что могут эффективно решать весьма важные вопросы. На территории непризнанной республики функционируют крупные промышленные предприятия, статус которых в молдавском правовом поле не урегулирован, но функционирование которых важно и Тирасполю, и Кишиневу. К таким объектам, например, относятся Молдавский металлургический завод (ММЗ) в приднестровском городе Рыбница, а также Молдавская ГРЭС в Кучургане.

Чтобы ориентированный на экспорт ММЗ мог нормально функционировать, молдавские власти должны выдать предприятию лицензию. И сторонам удалось договориться о том, чтобы предприятие получило нужные документы — пока до сентября. Точно так же стороны договорились о поставках электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС в Молдавию. Ее цена ниже, чем электроэнергия из Украины,— $59,9 за МВт•ч против $77 за МВт•ч.

При этом Кишиневу и Тирасполю удалось разрешить весьма чувствительный вопрос. Дело в том, что Молдавия платила Приднестровью за электроэнергию в своей валюте — молдавских леях. Конвертировать их в другую валюту предприятию не разрешал Кишинев, так что деньги просто копились и лежали мертвым грузом.

Это достаточно долго было проблемой, системного решения которой найти не удавалось. Но буквально на днях был разработан механизм, согласно которому Молдавская ГРЭС может через посредника пользоваться накопленными деньгами и приобретать на эти средства широкую номенклатуру товаров, которые необходимы Приднестровью. Соответствующее распоряжение подписала премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Для урегулирования различных вопросов Кишинев и Тирасполь создали отдельный канал прямой связи — между администрацией президента Молдавии Майей Санду и лидером ПМР Вадимом Красносельским. Госпожа Санду с момента избрания президентом в 2020 году не контактировала напрямую с господином Красносельским ни разу. Но не так давно ее советник по вопросам безопасности Дорин Речан был наделен полномочиями вести диалог с руководителем Приднестровья для оперативного решения чувствительных проблем. И таких непубличных встреч состоялось уже несколько.

Владимир Соловьев