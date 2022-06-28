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Коммерсантъ FM
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Через санкции к звездам

Отношения России с Молдавией ухудшаются с каждым словом

Москва и Кишинев все глубже втягиваются в конфликт друг с другом. Пока на словах, но уже дошло и до взаимных угроз санкциями. Власти нейтральной Молдавии, политически поддерживающие Украину, не исключают, что после обретения статуса кандидата на вступление в ЕС могут присоединиться к антироссийским санкциям. Этого от Кишинева ожидает Брюссель. Россия в ответ грозит республике встречными мерами.

Фото: Valentyn Ogirenko , Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko , Reuters

Президент Молдавии Майя Санду 27 июня посетила с визитом украинскую столицу, а также города Ирпень, Бородянка, Буча в Киевской области. «Я своими глазами увидела сгоревшие до основания дома, разрушенные ракетами жилые здания, больницы, магазины и детские сады, превратившиеся в руины после обстрелов русской артиллерии в Бородянке и Ирпене. Это трагедия, которую трудно передать словами»,— заявила госпожа Санду, добавив, что Молдавия солидарна с Украиной и ее народом, «который борется за свою свободу и за свободу Европы».

На кадрах встречи президентов двух стран, показанных пресс-службой украинского лидера, можно услышать, что Майя Санду и Владимир Зеленский, хорошо знающие русский язык, друг друга приветствуют на английском. Во время совместного брифинга по итогам переговоров господин Зеленский говорил по-украински, а его гостья — по-английски.

Как рассказал украинский президент, стороны договорились о создании новых транзитных путей, чтобы расширять свой экспортный потенциал. Также, как сообщил Владимир Зеленский, речь шла о «противодействии российскому вторжению» на Украину и о приднестровском урегулировании. «Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы российская агрессия не могла угрожать больше ни Украине, ни Молдове, никому в Европе. На этой основе мы должны усиливать наше сотрудничество по всем направлениям: гуманитарная сфера, экономика, энергетика, пограничная политика и безопасность,— заявил господин Зеленский и подчеркнул: — Если у угроз одни корни, то общими должны быть и наши ответы».

Коснувшись приднестровской темы, президент Украины, которая наряду с Россией участвует в переговорном формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны; ОБСЕ — посредник; Москва, Киев — гаранты мирного урегулирования; ЕС и США — наблюдатели), обещал помогать Кишиневу во всем, что касается разрешения давнего конфликта.

Владимир Зеленский достаточно жестко прокомментировал возможные риски со стороны Приднестровья, где находятся российские военные — миротворческий контингент и оперативная группа российских войск (в общей сложности 1,5–2 тыс. бойцов).

«Мы сигналы те или иные, какие-то получаем. Они неприятные. Но они, эти люди, которые находятся на временно оккупированных территориях Молдовы, должны знать: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом. Но я считаю, что все мы должны сделать так, чтобы не было дестабилизации в регионе. Мы всячески это показываем»,— отметил украинский лидер.

Эта первая встреча президентов двух стран с момента предоставления Евросоюзом Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в ЕС. Несмотря на то что российский президент Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума дал понять, что Москва спокойно относится к евроинтеграции постсоветских стран, поскольку Евросоюз — экономический альянс, получение Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС все же обострило и без того непростые отношения республики с Россией.

С момента ввода российских войск на территорию Украины и начала там масштабных боевых действий Кишинев политически поддержал Киев и, как показал визит Майи Санду на Украину, не отступает от этой линии. Контакты с Россией, напротив, почти свернуты на всех уровнях, кроме дипломатических каналов по линии посольств. Также Молдавия отказывается участвовать в мероприятиях по линии СНГ. Молдавские политики неоднократно высказывались о том, что не исключают выход из этой интеграционной структуры.

После того как Европейский совет принял решение удовлетворить ходатайство Молдавии о статусе кандидата, спикер молдавского парламента и соратник президента Санду Игорь Гросу допустил, что страна может присоединиться к антироссийским санкциям. По его словам, Кишинев в этом вопросе будет солидарен с ЕС, поскольку этого требуют статус кандидата и европейские устремления. О санкциях говорится и в официальных выводах ЕС по поводу предоставления Украине и Молдавии статусов кандидатов. «Европейский совет призывает все страны, в особенности страны-кандидаты, присоединиться к санкциям»,— отмечается в документе.

Впрочем, в молдавском руководстве, судя по всему, пока не пришли к единому мнению по вопросу санкций. Сразу несколько собеседников “Ъ” в госструктурах республики назвали заявление спикера его личной позицией, которая не является утвержденной на общегосударственном уровне, во всяком случае пока.

В Москве тем не менее уже отреагировали на высказанную Игорем Гросу готовность поддержать меры ЕС в отношении России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил на этот счет в комментарии ТАСС: «Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС».

Помимо этого, господин Медведев предположил, что Румыния готовит аншлюс Молдавии, чьи власти, по его словам, не против: «Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии».

Молдавский МИД в ответном комментарии 27 июня призвал российскую сторону воздержаться от заявлений, которые лишь нагнетают обстановку. «Мы отмечаем желание российских официальных лиц интерпретировать события в Молдове, продвигая ложные темы и проводя несуществующие параллели»,— отмечается в комментарии ведомства. Там подчеркнули, что евроинтеграция лишь укрепит суверенитет Молдавии, а также институты права и демократию. «Модернизация страны в соответствии со стандартами ЕС, создание лучших условий жизни, обеспечение прав и свобод — вот основные задачи»,— заключил молдавский МИД.

Владимир Соловьев

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