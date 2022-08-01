Еврозона остается в плюсе

В отличие от экономики США, сократившейся в размерах по итогам второго квартала, ВВП стран зоны евро за этот период увеличился — на 0,7% (считая все государства Евросоюза — на 0,6%). Другой ключевой показатель — инфляция продолжила ускоряться, увеличившись в среднем по странам еврозоны в июле до нового рекорда — до 8,9% в годовом выражении. Впрочем, темпы ее прироста в минувшем месяце замедлились, это касается в том числе и увеличения цен на такую проблемную для Европы категорию товаров, как энергоресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

ВВП стран зоны евро по итогам второго квартала 2022 года увеличился на 0,7%, всех стран ЕС — на 0,6%, такие предварительные данные сообщил Евростат. Речь идет о росте к предыдущему кварталу, год к году он в обоих случаях составил 4%. В первом квартале общий ВВП увеличился на 0,5% в зоне евро и на 0,6% во всех странах ЕС (в годовом выражении — на 5,4% и 5,5% соответственно). Заметим, что в США ситуация выглядит иначе (см. “Ъ” от 29 июля). Американская экономика во втором квартале неожиданно сократилась на 0,9% в годовом исчислении (то есть если бы показатель изменялся такими же темпами в течение всего года).

По данным Евростата, самый высокий в Евросоюзе квартальный прирост ВВП зафиксирован в Швеции (плюс 1,4% против сокращения на 0,7% в первом квартале, год к году рост ускорился с 3,2% до 4,2%), в Испании (1,1% против 0,2%, в годовом выражении — 6,3% оба квартала) и Италии (1% против 0,1%, год к году — замедление с 6,2% до 4,6%).

В Германии объем ВВП за второй квартал не изменился после увеличения на 0,8% в январе—марте (в четвертом квартале прошлого года также отмечался нулевой рост). Год к году рост в ФРГ замедлился с 3,6% до 1,5%. Во Франции сокращение ВВП в первом квартале на 0,2% сменилось ростом на 0,5% во втором (год к году прирост замедлился с 4,8% до 4,2%). Сократился ВВП в Латвии (минус 1,4% после роста на 3,4%), Литве (0,4% после роста на 1,2%) и Португалии (минус 0,2% после роста на 2,5%). Впрочем, в годовом выражении во всех этих странах рост остался положительным.

Месячный прирост инфляции в регионе тем временем начал замедляться — после июньского увеличения на 0,8%, в июле цены в странах зоны евро выросли на 0,1%. В годовом выражении, впрочем, показатель продолжил ускоряться и составил уже 8,9% (после 8,6% в июне). Прирост стоимости энергоресурсов год к году замедлился до 39,7% против 42% в июне (месяц к месяцу — плюс 0,4%, в июне отмечался рост на 3,3%). Цены на продовольствие в июле, напротив, выросли сильнее — на 9,8% по сравнению с 8,9% в июне (месяц к месяцу — плюс 0,8%). Неэнергетические промышленные товары подорожали на 4,5% против 4,3% (месяц к месяцу — минус 2,2%), услуги — на 3,7% против 3,4% (плюс 1,1%). Базовая инфляция (за вычетом продовольствия и энергии) составила 4% против 3,7% в июне, за месяц показатель сократился на 0,2% (в июне он показывал рост на 0,2%, в мае — на 0,5%).

«Ускорение роста цен связано в первую очередь с эффектом снятия ограничений и улучшением ситуации в секторе услуг (в том числе туризме)»,— отмечают в ING Bank, добавляя, что этот же эффект объясняет увеличение темпов роста ВВП в Италии и Испании. В производственном секторе ЕС, однако, сохранялись проблемы с поставками и спросом — с этим связана стагнация в немецкой экономике. Высокая инфляция негативно сказывается на спросе на товары, поэтому по мере ослабления эффекта от улучшения ситуации в секторе услуг и снижения глобального потребления темпы роста будут замедляться, что может привести к «мягкой» рецессии в начале следующего года, прогнозируют эксперты ING.

В Capital Economics, в свою очередь, указывают на риски снижения поставок газа из России и сопутствующего роста цен. Это скажется на спросе домохозяйств (из-за увеличения счетов за отопление), а в случае введения ограничений на поставки — и промышленности.

Татьяна Едовина