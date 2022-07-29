ВВП США сократился второй квартал подряд

Американский ВВП во втором квартале снизился на 0,9% в годовом исчислении, сообщило вчера Бюро экономического анализа Минторга США. Это хуже прогнозов большинства аналитиков, ожидавших хотя бы минимального роста. Поясним: принятый в США показатель демонстрирует, насколько сократились бы размеры экономики за год, если бы каждый квартал они снижались бы такими же темпами. При ином сравнении — «квартал к кварталу» — снижение составило только 0,2%, при сопоставлении же «год к году» ВВП США, напротив, показал рост на 1,6%.

Поскольку в первом квартале также фиксировалось падение ВВП, многие аналитики говорят о технической рецессии (сокращение показателя два квартала подряд). На это, в частности, указывает модель прогнозирования GDPNow Федерального резервного банка Атланты. В Минторге США снижение ВВП во втором квартале объясняют сокращением частных инвестиций в запасы из-за снижения объемов розничной торговли, падением инвестиций в недвижимость и госрасходов.

Ситуация с американским ВВП выглядит неоднозначной. Президент США Джо Байден после обнародования данных Минторга заявил, что они вовсе не говорят о рецессии в стране: «У нас рекордный уровень занятости. Бизнес инвестирует в США рекордными темпами. Американская промышленность переживает сильнейшее восстановление за последние три десятка лет. Это совсем не говорит о рецессии». Безработица в США действительно остается низкой (в июне — 3,6%), а число рабочих мест во втором квартале выросло на 1 млн человек, хотя в последние недели наблюдался рост новых заявок на получение пособий по безработице.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, в 2021 году экономика США росла быстро (на 5,5%) и нынешняя ситуация является «необходимым замедлением». В S&P Global Ratings полагают, что риск рецессии составляет 40–50% и что он возрастает ближе к 2023 году. В Morning Consult считают, что отказ потребителей от значимых покупок и переход на более дешевые альтернативы потребления должны помочь затормозить ускорение инфляции в США. Аналитики считают, что серия повышения ставки ФРС приведет к дальнейшему снижению темпов роста потребительских расходов, которые составляют более двух третей показателя экономической активности в США, что увеличивает риски масштабной рецессии.

Георгий Смирнов