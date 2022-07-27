В Германии наступает период реакции

Власти Германии, столкнувшиеся с сильнейшим энергетическим кризисом, готовы отказаться от закрытия трех оставшихся атомных энергоблоков на 4 ГВт. Минфин страны решил обсудить продление их работы из-за нехватки газа, а также роста цен на электроэнергию почти до €500 за 1 МВт•ч. Германии придется включить и уже закрытые АЭС, считают аналитики, поскольку ВИЭ не справляются с покрытием спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атомный энергоблок в Лингене. Оставшиеся АЭС Германия планировала отключить до конца года

Фото: Martin Meissner / AP Атомный энергоблок в Лингене. Оставшиеся АЭС Германия планировала отключить до конца года

Фото: Martin Meissner / AP

Власти Германии могут продлить срок работы оставшихся АЭС мощностью 4 ГВт. «Я открыт для использования атомной энергии. Необходимо предотвратить нехватку электроэнергии, и в то же время нельзя больше использовать газ для ее производства, потому что он стал дефицитным»,— заявил 27 июля министр финансов страны Кристиан Линднер. Он уточнил, что увеличение срока эксплуатации действующих АЭС требует обсуждения.

Германия начала ускоренно закрывать свои атомные энергоблоки после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

В общей сложности в Германии остановлены 30 реакторов на 22 ГВт, что составляет примерно 10% установленной мощности страны.

Германия строила АЭС с середины 1970-х годов на фоне дорожающей нефти. Последние годы немецкое правительство утверждало, что закрытие АЭС поможет перейти на ВИЭ.

В январе Германия остановила три атомных энергоблока. В работе остаются еще три, которые были запущены в 1989 году. Оставшиеся АЭС планировалось отключить до конца года. Немецкие власти после начала боевых действий на Украине продолжали утверждать, что остановят АЭС.

Десятки немецких ученых уже подписали петицию с требованием продлить работу оставшихся энергоблоков: в ней отмечается, что политический курс на отказ от АЭС привел Германию к дефициту электроэнергии.

Общая установленная энергомощность Германии — около 230 ГВт. Потребление электроэнергии в 2021 году составило примерно 496 млрд кВт•ч, а выработка — 505 млрд кВт•ч. Больше половины (57%) электроэнергии вырабатывали тепловые станции на ископаемом топливе, причем 29% выработки пришлось на угольные станции, на газовые — около 10%. Доля АЭС в общем производстве электроэнергии в 2021 году достигала 13%.

Во втором полугодии состояние энергосистемы Германии несколько изменилось. Доля атомной энергии снизилась до 7%, долю газовой выработки удалось сократить до 9,4%, вклад угля вырос до 30%. На ВИЭ приходится только 44% выработки из-за погодных условий. Цены на электроэнергию стремительно растут из-за резкого снижения поставок газа из РФ: во втором квартале средняя стоимость энергии в Германии выросла втрое — до €187 за 1 МВт•ч, следует из данных площадки SMARD. При этом энергия с поставкой 28 июля в Германии, по данным Nordpool, стоит €473 за 1 МВт•ч на фоне резко дорожающего газа.

Германия, как и многие страны Европы, готовится к тяжелой зиме с ограниченными поставками либо полным отказом от российского газа, говорит независимый эксперт Дмитрий Горчаков.

Немецкое правительство проводит второй стресс-тест энергосистемы и оценку ее возможностей: ожидается, что решение о судьбе АЭС будет принято по результатам этого стресс-теста в ближайшие недели.

«При этом и соседние страны (Нидерланды и Польша) выступают за продление работы немецких АЭС, и соседняя Бельгия решила продлить работу своих АЭС, которые ранее планировала закрывать. Судя по всему, и технически немецкие АЭС готовы возобновить работу в ближайшие месяцы, в том числе и три энергоблока, закрытые в прошлом году»,— говорит он.

«Нынешний кризис — аномальная жара в Европе вкупе с перебоями с поставками газа — повод для Германии не только рассмотреть вопрос сохранения в работе пока еще действующих атомных станций, но и оценить целесообразность и затраты на повторный ввод тех АЭС, вывод из эксплуатации которых уже начался, но находится на начальном этапе»,— полагает Олег Дудихин из Kept. Вывод АЭС из эксплуатации — довольно дорогостоящий процесс, поэтому в ряде случаев формально выведенные АЭС вернуть в эксплуатацию в нынешних условиях может быть экономически весьма выгодно, говорит он.

Будущее атомных станций в Германии — предмет острых споров внутри коалиционного правительства, добавляет независимый аналитик Юрий Мельников. Сторонники продления эксплуатации АЭС исходят из того, что это даст больше маневра — для электроэнергетики ФРГ отказ от российского угля в августе значит даже больше, чем проблемы с поставками газа. Противники указывают на то, что продление работы АЭС даже на несколько месяцев потребует больших затрат и создаст угрозы безопасности.

Полина Смертина