Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медленный газ — не тормоз

Остановка «Северного потока» не мешает ЕС готовиться к зиме

Снижение поставок газа по «Северному потоку» в последние полтора месяца замедлило заполнение хранилищ Германии к зиме. В абсолютном выражении закачка за период с середины июня упала почти вдвое, до 55 млн кубометров в сутки. При этом Германия начала отставать от других стран Европы по темпам заполнения хранилищ, что потенциально грозит политическими разногласиями внутри ЕС в случае нехватки газа. Но даже нынешние темпы закачки могут позволить Германии заполнить хранилища на 90% к 1 октября, если только «Газпром» не снизит поставки еще больше.

Фото: Hannibal Hanschke//File Photo, Reuters

Фото: Hannibal Hanschke//File Photo, Reuters

Снижение поставок по «Северному потоку» значимо, но не решающим образом отразилось на способности Германии и ЕС в целом запасать газ к зиме. «Газпром» начал сокращать прокачку с 14 июня, а с 16 июня снизил ее на 60% от проектной мощности газопровода, в результате чего европейский рынок недополучал 100 млн кубометров газа в сутки. С 11 по 21 июля газопровод останавливался полностью на плановый ремонт.

Темпы заполнения подземных газовых хранилищ в Европе сократились соответствующим образом. Так, по данным AGSI, с 1 мая по 14 июня в ПХГ ЕС в среднем закачивалось 421 млн кубометров в сутки, а с 15 июня по 22 июля включительно — 340 млн кубометров.

Тем не менее если страны ЕС смогут поддерживать текущий темп закачки, то к 1 октября заполнят свои хранилища более чем на 90%, до уровня 88,5 млрд кубометров, что является официально объявленной Еврокомиссией целью.

Более того, поскольку отопительный сезон в Европе (то есть момент, когда отбор газа из ПХГ начинает превышать закачку) обычно начинается не ранее 15 октября, уровень заполнения может оказаться значительно выше. К примеру, в 2021 году из-за теплой погоды нетто-отбор из ПХГ в целом по ЕС стартовал только 13 ноября.

Германия, которая является крупнейшим получателем газа по «Северному потоку», пострадала от снижения поставок больше, чем Европа в целом. В период после 15 июня закачка в немецкие ПХГ в среднем составляла лишь 55 млн кубометров в сутки, что примерно в два раза меньше, чем в предыдущие полтора месяца.

Когда в середине июля «Северный поток» вставал полностью, немецким потребителям в отдельные дни даже приходилось отбирать газ из ПХГ. Ограничение поставок нивелировало имевшееся весной преимущество Германии по темпам заполнения хранилищ над средним уровнем в ЕС — сейчас страна отстает.

Если тренд сохранится, это может вызвать серьезные политические споры в Европе, где формально страны обязаны помогать друг другу в случае нехватки газа. Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета уже заявил 21 июля, что идея Еврокомиссии сократить потребление газа в странах союза на 15% — это «механизм, который должен заставить ограничивать потребление газа, чтобы потом заставить продавать газ другому государству, если кто-то, как Польша, имеет резервы». ПХГ Польши сейчас заполнены на 98%.

Тем не менее даже использование «Северного потока» на 40% проектной мощности сейчас позволяет немцам закачивать в ПХГ около 70 млн кубометров в сутки. Такими темпами к 1 октября уровень запасов в местных ПХГ вырастет до 88,3%, что лишь незначительно меньше намеченной цели в 90%. Если задача «Газпрома», как полагают некоторые собеседники “Ъ”, состояла в том, чтобы не дать Европе подготовиться к зиме, то для ее решения нынешние темпы поставок газа все еще слишком велики.

Юрий Барсуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...