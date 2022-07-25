Медленный газ — не тормоз

Снижение поставок газа по «Северному потоку» в последние полтора месяца замедлило заполнение хранилищ Германии к зиме. В абсолютном выражении закачка за период с середины июня упала почти вдвое, до 55 млн кубометров в сутки. При этом Германия начала отставать от других стран Европы по темпам заполнения хранилищ, что потенциально грозит политическими разногласиями внутри ЕС в случае нехватки газа. Но даже нынешние темпы закачки могут позволить Германии заполнить хранилища на 90% к 1 октября, если только «Газпром» не снизит поставки еще больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannibal Hanschke//File Photo, Reuters Фото: Hannibal Hanschke//File Photo, Reuters

Снижение поставок по «Северному потоку» значимо, но не решающим образом отразилось на способности Германии и ЕС в целом запасать газ к зиме. «Газпром» начал сокращать прокачку с 14 июня, а с 16 июня снизил ее на 60% от проектной мощности газопровода, в результате чего европейский рынок недополучал 100 млн кубометров газа в сутки. С 11 по 21 июля газопровод останавливался полностью на плановый ремонт.

Темпы заполнения подземных газовых хранилищ в Европе сократились соответствующим образом. Так, по данным AGSI, с 1 мая по 14 июня в ПХГ ЕС в среднем закачивалось 421 млн кубометров в сутки, а с 15 июня по 22 июля включительно — 340 млн кубометров.

Тем не менее если страны ЕС смогут поддерживать текущий темп закачки, то к 1 октября заполнят свои хранилища более чем на 90%, до уровня 88,5 млрд кубометров, что является официально объявленной Еврокомиссией целью.

Более того, поскольку отопительный сезон в Европе (то есть момент, когда отбор газа из ПХГ начинает превышать закачку) обычно начинается не ранее 15 октября, уровень заполнения может оказаться значительно выше. К примеру, в 2021 году из-за теплой погоды нетто-отбор из ПХГ в целом по ЕС стартовал только 13 ноября.

Германия, которая является крупнейшим получателем газа по «Северному потоку», пострадала от снижения поставок больше, чем Европа в целом. В период после 15 июня закачка в немецкие ПХГ в среднем составляла лишь 55 млн кубометров в сутки, что примерно в два раза меньше, чем в предыдущие полтора месяца.

Когда в середине июля «Северный поток» вставал полностью, немецким потребителям в отдельные дни даже приходилось отбирать газ из ПХГ. Ограничение поставок нивелировало имевшееся весной преимущество Германии по темпам заполнения хранилищ над средним уровнем в ЕС — сейчас страна отстает.

Если тренд сохранится, это может вызвать серьезные политические споры в Европе, где формально страны обязаны помогать друг другу в случае нехватки газа. Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета уже заявил 21 июля, что идея Еврокомиссии сократить потребление газа в странах союза на 15% — это «механизм, который должен заставить ограничивать потребление газа, чтобы потом заставить продавать газ другому государству, если кто-то, как Польша, имеет резервы». ПХГ Польши сейчас заполнены на 98%.

Тем не менее даже использование «Северного потока» на 40% проектной мощности сейчас позволяет немцам закачивать в ПХГ около 70 млн кубометров в сутки. Такими темпами к 1 октября уровень запасов в местных ПХГ вырастет до 88,3%, что лишь незначительно меньше намеченной цели в 90%. Если задача «Газпрома», как полагают некоторые собеседники “Ъ”, состояла в том, чтобы не дать Европе подготовиться к зиме, то для ее решения нынешние темпы поставок газа все еще слишком велики.

Юрий Барсуков