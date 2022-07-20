Выбор между отоплением и производством

Полная остановка поставок российского газа в Германию приведет к дефициту в размере 9% национального потребления во втором полугодии 2022 года, 10% — в 2023-м и 4% — в 2024 году. Такой прогноз приводят экономисты Международного валютного фонда в работе, опубликованной на сайте организации. При таком сценарии немецкая экономика недосчитается 4,8% ВВП за три года. Текущий план правительства страны предполагает более плавное сокращение импорта газа из РФ, но и по нему доля поставок должна снизиться с 35% до 10% к середине 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Остановка экспорта российского газа в Германию (см. также с.6) приведет к сокращению потребления на 9% во втором полугодии 2022 года, на 10% — в 2023-м и на 4% — в 2024-м, ситуация будет хуже в зимние месяцы, при этом основная нагрузка ляжет на промышленность, так как повышение ограничений для домохозяйств будет закреплено на уровне законодательства, говорится в работе экономистов Международного валютного фонда (МВФ). В модели учитываются не только прямые последствия сокращения поставок, но и снижение выпуска компаний, потребляющих газ, и падение деловой активности из-за вызванной ситуацией экономической неопределенности. Заметим, агентство Reuters вчера сообщило со ссылкой на источники, что газопровод «Северный поток-1» может заработать по плану 21 июля, тем не менее в Еврокомиссии обсуждается план экстренных мер на случай прекращения поставок.

Всего на газ приходится четверть потребляемой в Германии энергии, 35% его поставок на конец апреля этого года обеспечивала Россия (в поставках нефти доля РФ составляла 12%, угля — 8%), в 2021 году эта доля была заметно выше — 55%. В июне из-за ограничений по прокачке газа поставки сократились на 60%, наращиванию импорта СПГ пока препятствует нехватка терминалов, сейчас он возможен только через порты Бельгии и Нидерландов. Правительство страны уже объявило о планах сократить долю газа, который импортируется из России, к середине 2024 года до 10%. Внезапное же прекращение поставок может привести к сокращению ВВП Германии на 1,5% по сравнению с базовым уровнем в 2022 году, на 2,7% — в 2023-м и на 0,4% в 2024-м и без последующего роста после просадки деловой активности. Суммарные потери по сравнению с уровнем 2021 года могут составить 4,8% ВВП страны.

Рост цен на газ может также привести к увеличению инфляции дополнительно на 2 процентных пункта в среднем в 2022 и 2023 годах. Инфляция в зоне евро по итогам июня уже достигла 8,6% (в мае показатель составлял 8,1%), при этом, согласно прогнозу ЕК, она должна остаться на этом уровне и к концу года, снижение же начнется после спада цен на энергоресурсы и устранения ограничений в логистике — к концу 2023 года показатель должен упасть ниже 3%.

Экономические последствия могут быть существенно смягчены, если домохозяйства возьмут на себя часть нагрузки (сокращение потребления газа на 10% эквивалентно снижению температуры в помещении на два градуса), а нормирование распределения энергоресурсов будет сделано не в пользу более энергоемких секторов (при прочих равных незащищенные сектора столкнутся с сокращением поставок газа на 19%). Пока, однако, основными источниками компенсации недопоставок являются переключение на генерацию на угле (это временная мера до марта 2024 года) и импорт СПГ.

Татьяна Едовина