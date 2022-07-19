Холодная война наконец наступит

В среду состоится специальное заседание Еврокомиссии, главной темой которого станет газовый кризис в Европе. Накануне в Брюсселе заявили, что готовятся к «худшему сценарию», предполагающему полное прекращение поставок Россией газа в Европу. Для смягчения последствий дефицита топлива Еврокомиссия разработала план по принуждению стран-членов к сокращению потребления. Наиболее пессимистичные настроения царят в Германии, власти которой предупреждают граждан и бизнес о грядущих «драматических месяцах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В европейских СМИ сейчас наиболее популярны две темы: как вынести нынешнее рекордно жаркое лето и как пережить предстоящую зиму. С первой темой все более или менее понятно: гражданам советуют днем не выходить на улицу, пить больше воды, проветривать помещения. Со второй — ситуация куда более сложная: власти стран Евросоюза, импортирующих значительные объемы газа из России, опасаются, что Москва перекроет вентиль и оставит их граждан замерзать, а предприятия — простаивать.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во вторник заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕС сейчас «работает над худшим из возможных сценариев». «Он предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»). Ранее во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана сообщила: в Брюсселе «предполагают, что его (трубопровода "Северный поток".— “Ъ”) работа не возобновится». План действия на этот случай Еврокомиссия намерена обсудить в среду, 20 июля.

Наиболее панические настроения царят в Германии, которая еще до недавнего времени почти 50% газа покупала у России.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил наступления «кошмарного сценария», глава партии социал-демократов Ларс Клингбайл призвал граждан готовиться к «драматическим месяцам», а премьер-министр Баварии Маркус Зёдер — к «экономическому инфаркту». «Столь одинаково взволнованными представители верхушки страны не казались уже очень давно»,— отметил журнал Der Spiegel в понедельник. Издание привело цитату Роберта Хабека о том, что «риск полного прекращения подачи газа из РФ сегодня более реален, чем когда-либо». И констатировало: «Вряд ли кто с этим поспорит».

Рассматривать сценарий резкого сокращения поставок российского газа в Германии начали еще в конце марта, когда Москва потребовала от «недружественных» стран перевода оплаты за топливо в рубли. Однако в полный рост проблема встала в середине июня, когда «Газпром» сократил прокачку по «Северному потоку» до 40% от номинальной мощности, сославшись на невозможность вернуть из Канады свой газоперекачивающий агрегат. Деталь была направлена туда на ремонт, но из-за санкций канадцы отказались ее возвращать. По настоянию Германии Канада согласилась временно снять санкции в отношении оборудования «Газпрома», отправив 17 июля турбину обратно в Россию.

Однако вопрос о том, насколько «Газпром» увеличит прокачку по «Северному потоку» после возвращения этого агрегата, остается открытым: до сих пор неясно, сможет ли Россия безопасно отправлять на ремонт оставшиеся машины (см. “Ъ” от 18 июля). При этом с 11 июля газопровод полностью остановился на плановую профилактику. Во вторник агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что поставки газа будут возобновлены 21 июля, но останутся ниже проектной мощности газопровода и не превысят уровни 11 июля.

В Европе тем не менее опасаются, что Москва из-за жесткой конфронтации с Западом вовсе перекроет газовый вентиль. «В этот четверг (21 июля.— “Ъ”) профилактическое обслуживание должно быть завершено — но это по официальным планам. На деле в Германии никто не знает, возобновятся ли в этот день поставки газа и будет ли вообще в будущем Кремль снабжать Запад топливом по "Северному потоку"»,— пишет Der Spiegel. Издание напоминает, что по украинскому маршруту из России в Европу также поступает все меньше газа, транзит через Польшу остановлен, а до начала отопительного сезона остается три месяца.

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, страны Евросоюза в первом полугодии 2022 года импортировали на 30 млрд кубометров российского газа меньше, чем в аналогичный период 2021 года. В то же время они заметно нарастили импорт норвежского (на 9 млрд кубометров) и сжиженного природного газа (на 28 млрд кубометров). Однако, как отмечают эксперты Bruegel, полностью заменить российское топливо — если оно более не будет поступать — таким образом не удастся. А накопленного в хранилищах газа той же Германии хватит разве что до января, и то при условии, что зима будет не слишком холодной.

Сейчас в Германии действует второй из трех уровней угрозы в рамках чрезвычайного плана в сфере энергетики. Пытаясь смягчить негативные последствия кризиса — особенно для бизнеса,— власти страны заявили о необходимости вновь запустить угольные электростанции, от которых ранее уже было решено отказаться.

Среди мер, к которым правительство Германии призывает рядовых потребителей: заменить устаревшие системы отопления на более энергоэффективные, быть готовыми снизить среднюю температуру в домах до 20 градусов, проветривать помещения по несколько раз в день вместо того, чтобы оставлять форточки открытыми, принимать душ вместо ванной.

Однако и при соблюдении всех этих рекомендаций граждан предупреждают о неизбежном росте цен на отопление на 200–300%.

К добровольному сокращению потребления энергии граждан призывают и власти стран—членов ЕС, куда менее зависимых от импорта российского газа. Так, например, во Франции потребителям советуют отапливать помещения максимум до 19 градусов, а магазины призывают снизить интенсивность освещения в рабочее время и отключать лампы и световые вывески после закрытия. Многие торговые сети, такие как E. Leclerc, Carrefour и Systeme U, уже пообещали следовать этому плану «энергетической воздержанности».

Вместе с тем немецкая газета Die Welt во вторник сообщила со ссылкой на документы, подготовленные к намеченному на среду заседанию Еврокомиссии, что этот высший орган исполнительной власти ЕС может потребовать от стран-членов снизить потребление газа, если они сами не пойдут на это, а ситуация с поставками из России продолжит ухудшаться. «План ЕС на случай чрезвычайной ситуации в области газа» планируется обнародовать после заседания в среду, а официально принять на специальной встрече министров энергетики стран—членов Евросоюза 26 июля. Если документ будет одобрен, он вступит в силу уже 27 июля, при этом на первом этапе странам предложат добровольно сократить потребление (обсуждаемая цифра: на 5–15% от показателей за последние пять лет).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти РФ используют газ и нефть «в качестве оружия» в противостоянии с Западом. В Кремле это отрицают.

«Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы». «Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах»,— заверил он.

Между тем последний опрос граждан ФРГ (проведенный по заказу телеканала ZDF) показывает, что подавляющее большинство из них по-прежнему готовы поддерживать Украину в конфликте с Россией даже несмотря на то, что эта ситуация ведет к росту цен на энергоносители в Европе. За продолжение нынешней линии правительства ФРГ, подразумевающей санкционное давление на Москву и поставки вооружений Киеву, высказались 70% опрошенных.

Елена Черненко, Ульяна Кузенкова