Одна седьмая мировой рецессии

Рост мирового ВВП в 2022 году на фоне сохранения последствий пандемии и продолжения кризиса на Украине замедлится до 3,2%, следует из нового обзора Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook,— сейчас показатель на 0,4 процентного пункта ниже апрельского прогноза. Реализация негативного сценария, который включает сокращение экспорта российской нефти и прекращение поставок газа в Европу, приведет к замедлению роста мирового ВВП до 2,6%. В МВФ полагают, что угроза рецессии в США стала более реальной на фоне снижения покупательной способности домохозяйств, сокращения их сбережений и ускорения годовой инфляции, а в целом вероятность начала рецессии в странах G7 составляет почти 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandros Avramidis, Reuters Фото: Alexandros Avramidis, Reuters

МВФ в новом World Economic Outlook снизил прогноз по росту мировой экономики до 3,2%, на 0,4 процентного пункта по сравнению с апрельским прогнозом. Впрочем, экономисты фонда предупреждают о риске замедления роста до 2,6% — негативный сценарий включает сокращение экспорта нефти из РФ во второй половине 2022 года на 30% к базовому прогнозу и сокращение до нуля экспорта российского газа в Европу к концу года.

Это приведет к росту цен на нефть и газ на 30% и 200% соответственно — важная роль РФ в мировых поставках газа и низкая гибкость распределительных сетей сильнее усугубят нехватку этого ресурса.

В этом сценарии темпы роста в ЕС будут близки к нулю, страны Центральной и Восточной Европы могут пострадать больше, так как импорт российского газа обеспечивает значительную долю энергопотребления, а инфраструктурные ограничения не позволят быстро обеспечить достаточный импорт СПГ. Ранее в МЭА подсчитали, что 40% объема регазификации в ЕС приходится на Испанию и Португалию, которые неэффективно связаны с инфраструктурой Европы (см. “Ъ” от 6 июля).

Вероятность начала рецессии в странах G7 оценивается МВФ почти в 15%, в четыре раза выше обычного уровня, а в Германии — почти в 25%. Ранее в МВФ отмечали, что в Германии в случае отказа от российского газа потери годового ВВП в 2022 году варьируются менее чем от 1% до более чем 6% (см. “Ъ” от 25 апреля). В апреле МВФ не упоминал об угрозе рецессии в США, так как аналитики полагали, что ее риск реален из развитых экономик только для ЕС и Великобритании из-за зависимости от импорта энергоносителей, которых достаточно в США для внутреннего потребления. Но сейчас на фоне снижения покупательной способности домохозяйств, ускорения годовой инфляции (до 9,1% в июне), ужесточения денежно-кредитной политики и постепенного сокращения накопленных во время пандемии сбережений у населения МВФ не отрицает вероятности рецессии. В четвертом квартале 2023 года в базовом сценарии рост ВВП США может составить только 0,6% в годовом измерении.

МВФ также снизил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3,3%, на 1,1 процентного пункта к апрельскому обзору, на фоне усугубления кризиса на рынке недвижимости из-за несвоевременной корректировки цен и балансов в секторе и нового периода самоизоляции, который, по данным МВФ, привел к снижению потребления и, соответственно, к сокращению ВВП на 2,6% во втором квартале к результатам првого. В прошлом прогнозе МВФ не просчитал полностью воздействие локдаунов на экономику, поскольку, в частности, строгий режим самоизоляции в Шанхае был введен только в апреле и продлился примерно восемь недель.

Прогноз по российской экономике в 2022 году, напротив, улучшен: в апреле МВФ предполагал ее падение на 8,5%, сейчас — на 6% за счет более значительного, чем ожидалось ранее, экспорта из РФ и, соответственно, больших доходов бюджета от продажи нефти и газа, а также благодаря стабилизации финансового сектора.

Однако в 2023 году ожидается падение на 3,5% (2,3% в прошлом обзоре), так как ряд санкций, которые были объявлены после апреля, должны вступить в полную силу в конце 2022 — начале 2023 года.

Георгий Смирнов