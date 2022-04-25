МВФ ищет выход для Европы

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Вооруженный конфликт на территории Украины не только приведет к падению российской и украинской экономик на 8,5% и 35%, но и повысит риски стагнации и даже рецессии в ведущих европейских экономиках, прогнозируют в Международном валютном фонде (МВФ). Фонд понизил прогноз по росту ВВП в 2022 году для развитых европейских стран на 1 процентный пункт (п. п.), до 3%, а для развивающихся (кроме РФ и Украины) — на 1,5 п. п., до 2,7%. Даже в случае сохранения импорта газа и нефти из РФ в 2022 году ведущие страны Европы, включая Германию, Францию, Великобританию и Италию, ждет малозаметный рост или даже сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. В Германии в случае отказа от российского газа потери годового ВВП варьируются от менее 1% до более чем 6%. В прогнозе World Economic Outlook МВФ указывалось, что потери ВВП ЕС в 2023 году в случае прекращения экспорта газа и нефти из РФ составят около 3%. Поэтому МВФ советует закупать газ на уровне ЕС во избежание конкуренции между странами, инвестировать в соединение сетей газопроводов с терминалами СПГ и продлить работу атомных и угольных электростанций.

В целом восстановление Европы на фоне кризиса вокруг Украины замедлится, особенно в развивающихся странах (см. график). Прогнозы роста ВВП сильно снижены у Латвии — на 3,5 п. п., до 1%, у Эстонии — на 3,2 п. п., до 0,2%, у Литвы — на 2,1 п. п., до 1,8% и у Молдавии — на 4,9 п. п., до 0,3% — у этих стран были тесные экономические связи с РФ и Украиной.

МВФ повысил прогноз по инфляции на 2,2 п. п., до 5,5% в развитых странах Европы и на 3,5 п. п., до 9,3% в развивающихся, кроме Украины, РФ и Турции. В значительной степени это затронет страны, где высоки доли продовольствия и энергии в потребительских корзинах, к примеру: в Словакии — на 4 п. п., до 8,4%, в Румынии — на 5,9 п. п., до 9,3%. На фоне ускорения инфляции ДКП европейских стран, в представлении МВФ, должна придерживаться курса на нормализацию условий кредитования для ограничения инфляционных ожиданий. Правительства, в свою очередь, должны ограничивать сценарии инфляционной спирали с помощью поддержки ослабленных жизнеспособных компаний и домохозяйств, фонд также считает допустимым использование автоматических бюджетных стабилизаторов — что увеличит дефициты бюджетов, но позволит преодолеть шок предложения.

Георгий Смирнов