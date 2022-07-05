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Коммерсантъ FM
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Долгий путь на Восток

МЭА прогнозирует медленное увеличение поставок газа РФ на азиатские рынки

России потребуется не менее 10 лет для того, чтобы нарастить поставки газа на азиатские рынки до уровня, близкого к прошлогодним объемам экспорта трубного газа в ЕС, прогнозируют аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). По их ожиданиям, санкционное сдерживание развития российского газового сектора приведет к снижению добычи газа в РФ за 2022–2025 годы на 480 млрд куб. м к прежним прогнозам.

Уход России с европейского газового рынка на Восток и замещение ее поставок СПГ займут годы, ожидают в МЭА

Уход России с европейского газового рынка на Восток и замещение ее поставок СПГ займут годы, ожидают в МЭА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уход России с европейского газового рынка на Восток и замещение ее поставок СПГ займут годы, ожидают в МЭА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

МЭА в ежеквартальном обзоре «Gas Market Report» прогнозирует, что в лучшем случае России потребуется не менее десятилетия для того, чтобы нарастить поставки газа на азиатские рынки до уровня, близкого к ее экспорту в ЕС в 2021 году (155 млрд куб. м). К 2025 году поставки российского газа (трубного и сжиженного) на азиатские рынки могут увеличиться на 40 млрд куб. м достичь чуть более 70 млрд куб. м в год, что меньше половины экспорта в ЕС в 2021 году.

Развитие российского газового сектора будет сдерживаться санкциями, которые ограничивают доступ к основным рынкам и к ключевым энергетическим технологиям, напоминают в агентстве. Это приведет к снижению добычи газа в РФ до 668 млрд куб. м в 2022 году с 762 млрд куб. м в 2021-м — в том числе из-за сокращения ввода в эксплуатацию новых месторождений. По подсчетам МЭА, совокупное снижение добычи газа в РФ за 2022–2025 годы может составить 480 млрд куб. м (к предыдущему прогнозу агентства).

Больше всех пострадают разработки в Западной Сибири и на Ямале, которые в основном поставляли газ в Европу. Месторождения в Восточной Сибири будут более устойчивыми к кризису, так как будут экспортировать в Китай.

Трубопроводный импорт газа этой страной вырастет к 2025 году почти на 60%, до 85 млрд куб. м, во многом за счет роста поставок по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м с 10 млрд куб. м в 2021 году.

Перенаправление поставок на восток будет происходить на фоне резкого падения трубопроводного экспорта газа РФ в ЕС — более чем на 45% в 2022 году, до 80 млрд куб. м. Это означает, что в общей структуре импорта Евросоюза доля РФ упадет до самого низкого уровня за более чем 20 лет (до 25%). В своем прогнозе МЭА исходит из того, что срок действия долгосрочных контрактов «Газпрома» на поставки постепенно истечет, а ограничения на использование трубопровода «Ямал—Европа» и проблемы с поставками дочерним компаниям «Газпром Германия» сохранятся.

На фоне перебоев с российскими поставками ожидается, что ЕС за 2022–2025 годы увеличит импорт СПГ до примерно 120 млрд куб. м, на 55% выше уровня 2021 года. Во многом это произойдет за счет США. Однако это не решит проблемы распределения СПГ: 40% объема регазификации в ЕС (более 160 млрд куб. м в год) приходится на Испанию и Португалию, которые плохо связаны с инфраструктурой Европы. Впрочем, МЭА предполагает, что увеличить мощность регазификации более чем на 60 млрд куб. м к 2025 году можно за счет плавучих установок. Отметим, что 4 июля немецкая энергетическая компания Uniper сообщила, что начала строить первый в Германии терминал для приема СПГ на базе подобной плавучей установки.

«Газпром» хочет ограничить поставки СПГ в Европу

В целом на фоне высоких цен и нехватки предложения газа — проблем, усугубившихся после начала кризиса на Украине, спрос на газ в 2022 году, по прогнозу МЭА, снизится на 0,5%, до 4,083 трлн куб. м с 4,103 трлн куб. м в 2021 году. За 2021–2025 годы он повысится лишь на 140 млрд куб. м, что меньше половины прироста спроса в предыдущие пять лет (370 млрд куб. м). Азиатско-Тихоокеанский регион и мировой промышленный сектор станут главными драйверами роста спроса (50% и 60% прироста соответственно) на период до конца 2025 года.

Георгий Смирнов

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