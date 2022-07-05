Долгий путь на Восток

России потребуется не менее 10 лет для того, чтобы нарастить поставки газа на азиатские рынки до уровня, близкого к прошлогодним объемам экспорта трубного газа в ЕС, прогнозируют аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). По их ожиданиям, санкционное сдерживание развития российского газового сектора приведет к снижению добычи газа в РФ за 2022–2025 годы на 480 млрд куб. м к прежним прогнозам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уход России с европейского газового рынка на Восток и замещение ее поставок СПГ займут годы, ожидают в МЭА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Уход России с европейского газового рынка на Восток и замещение ее поставок СПГ займут годы, ожидают в МЭА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

МЭА в ежеквартальном обзоре «Gas Market Report» прогнозирует, что в лучшем случае России потребуется не менее десятилетия для того, чтобы нарастить поставки газа на азиатские рынки до уровня, близкого к ее экспорту в ЕС в 2021 году (155 млрд куб. м). К 2025 году поставки российского газа (трубного и сжиженного) на азиатские рынки могут увеличиться на 40 млрд куб. м достичь чуть более 70 млрд куб. м в год, что меньше половины экспорта в ЕС в 2021 году.

Развитие российского газового сектора будет сдерживаться санкциями, которые ограничивают доступ к основным рынкам и к ключевым энергетическим технологиям, напоминают в агентстве. Это приведет к снижению добычи газа в РФ до 668 млрд куб. м в 2022 году с 762 млрд куб. м в 2021-м — в том числе из-за сокращения ввода в эксплуатацию новых месторождений. По подсчетам МЭА, совокупное снижение добычи газа в РФ за 2022–2025 годы может составить 480 млрд куб. м (к предыдущему прогнозу агентства).

Больше всех пострадают разработки в Западной Сибири и на Ямале, которые в основном поставляли газ в Европу. Месторождения в Восточной Сибири будут более устойчивыми к кризису, так как будут экспортировать в Китай.

Трубопроводный импорт газа этой страной вырастет к 2025 году почти на 60%, до 85 млрд куб. м, во многом за счет роста поставок по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м с 10 млрд куб. м в 2021 году.

Перенаправление поставок на восток будет происходить на фоне резкого падения трубопроводного экспорта газа РФ в ЕС — более чем на 45% в 2022 году, до 80 млрд куб. м. Это означает, что в общей структуре импорта Евросоюза доля РФ упадет до самого низкого уровня за более чем 20 лет (до 25%). В своем прогнозе МЭА исходит из того, что срок действия долгосрочных контрактов «Газпрома» на поставки постепенно истечет, а ограничения на использование трубопровода «Ямал—Европа» и проблемы с поставками дочерним компаниям «Газпром Германия» сохранятся.

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На фоне перебоев с российскими поставками ожидается, что ЕС за 2022–2025 годы увеличит импорт СПГ до примерно 120 млрд куб. м, на 55% выше уровня 2021 года. Во многом это произойдет за счет США. Однако это не решит проблемы распределения СПГ: 40% объема регазификации в ЕС (более 160 млрд куб. м в год) приходится на Испанию и Португалию, которые плохо связаны с инфраструктурой Европы. Впрочем, МЭА предполагает, что увеличить мощность регазификации более чем на 60 млрд куб. м к 2025 году можно за счет плавучих установок. Отметим, что 4 июля немецкая энергетическая компания Uniper сообщила, что начала строить первый в Германии терминал для приема СПГ на базе подобной плавучей установки.

В целом на фоне высоких цен и нехватки предложения газа — проблем, усугубившихся после начала кризиса на Украине, спрос на газ в 2022 году, по прогнозу МЭА, снизится на 0,5%, до 4,083 трлн куб. м с 4,103 трлн куб. м в 2021 году. За 2021–2025 годы он повысится лишь на 140 млрд куб. м, что меньше половины прироста спроса в предыдущие пять лет (370 млрд куб. м). Азиатско-Тихоокеанский регион и мировой промышленный сектор станут главными драйверами роста спроса (50% и 60% прироста соответственно) на период до конца 2025 года.

Георгий Смирнов