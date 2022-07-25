Кондитеров припекли санкции

Санкции ЕС против России могут дополнительно осложнить производство кондитерских изделий. В перечне запрещенных к ввозу в РФ товаров оказались используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств. Нехватка сырья грозит сокращением ассортимента. Участники рынка теперь планируют добиться в ЕС исключений из санкционных списков необходимых ингредиентов. Однако юристы считают шансы на успех крайне небольшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам. Там говорится, что транснациональные производители кондитерских изделий, локализовавшие производства в РФ, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой содействовать исключению из санкционного списка ЕС эмульгаторов и красителей. Используемые при выпуске сладостей ингредиенты попали в «пятый пакет» санкций ЕС. Европейские чиновники посчитали, что в этом сырье заложена потенциальная возможность двойного использования, отмечают в «Асконде».

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин уточняет, что основная проблема — эмульгаторы, применяемые при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. Не все сырье можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока, говорит господин Лашманкин. Он добавил, что большая палитра красителей выпускается в России, но по ряду позиций есть трудности с заменой импортных.

В Nestle (марки «Россия», KitKat, Nuts, Nesquik и пр.), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др.), Mondelez (Milka, Alpen Gold, «Барни»), Ferrero (Nutella, Raffaello, Kinder) комментарий не предоставили. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что проблема пока не влияет серьезно на производство кондитерских изделий, так как запаса эмульгаторов и красителей компаний должно хватить на несколько месяцев. Но если сложности с импортом ингредиентов сохранятся, производители могут пойти на сокращение ассортимента, подчеркивает он.

Эмульгаторы и красители должны идеально попасть в рецептуру, иначе конечный продукт потеряет важные для потребителя вкусовые особенности, добавляет Вячеслав Лашманкин. По его словам, адаптация рецептур кондитерских изделий под новый ингредиент — длительный по времени и финансово емкий процесс.

Кондитерские изделия стали единственной категорией среди ключевых продуктов питания, производство которых сократилось по итогам первых четырех месяцев этого года — на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году (см. “Ъ” от 2 июня). Собеседники “Ъ” объясняли динамику снижением экспорта, в том числе из-за логистических проблем. В мае выпуск кондитерских изделий сократился на 2% к апрелю, сообщал Росстат.

Как сказано в обращении «Асконда», для инициации процесса исключения эмульгаторов и красителей из перечня попавших под санкции товаров через ассоциацию Food & Drinks нужна «широкая поддержка» международных производителей. Алексей Поповичев считает, что обращение в Food & Drinks поможет хотя бы начать диалог. Он напоминает, что при вводе санкций всегда указывалось, что ограничения не должны касаться продуктового сектора, но на практике так получается не всегда. У Mars, к примеру, возникли сложности с поставками жевательной резинки Orbit, чья резиновая основа из синтетических полимеров также попала в списки запрещенных к ввозу в РФ товаров (см. “Ъ” от 22 июля).

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова отмечает, что компании могут обратиться в департамент предпринимательства, торговли и занятости ЕС за частичным или временным освобождением от запретов по ряду оснований: использование товаров для гуманитарных, медицинских целей и т. д. Но «использования в пищевой промышленности» в таком списке нет, указывает она. Как отмечает юрист, положения ЕС о санкциях в целом носят императивный характер, так что вероятность получения подобного разрешения для кондитеров крайне низка.

Алексей Полухин